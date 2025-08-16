Bugün hangi maçlar var? 16 Ağustos Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kocaelispor-Samsunspor

16 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de bir maç gerçekleşecek. Kocaelispor, Samsunspor'u ağırlayacak. Kocaelispor, ligde bir maçta 0 puanla 14. sırada yer alıyor. Samsunspor ise 1 maçta 3 puan toplayarak 5. sırada bulunuyor. Bu maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak.

Göztepe-Fenerbahçe

16 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Göztepe, lige 3. sıradan giriş yaptı. Takım, 1 maçta 1 galibiyet alarak 3 puana sahip. Fenerbahçe ise ligde henüz bir maç oynamadı. Bu nedenle, puanı bulunmuyor. Heyecan dolu karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor

16 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma olacak. Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Alanyaspor, ligde 8. sırada yer alıyor. Rizespor ise 16. sırada bulunmakta. Bu kritik mücadele, beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor

16 Ağustos 2025 tarihinde saat 16:30'da Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor ile karşılaşacak. Ev sahibi takım, 2. sırada yer almakta. Sezonun ilk maçında 1 galibiyet alarak 3 puana ulaştı. İstanbulspor ise 14. sırada bulunuyor. Bu takımın sezonun ilk maçında 1 beraberlik elde etti. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

SMS Grup Sarıyer-Geosis Boluspor

16 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:00'da SMS Grup Sarıyer, Trendyol 1. Lig'de Geosis Boluspor ile karşılaşacak. İki takım, sezona kötü bir başlangıç yaptı. İlk maçlarını kaybettiler. SMS Grup Sarıyer 17. sırada, Geosis Boluspor ise 15. sırada yer alıyor. Maç beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak.

Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor

16 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da, Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma olacak. Atko Grup Pendikspor, Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım, ligdeki ilk maçında 1 puan aldı. Pendikspor 10. sırada, Bandırmaspor ise 11. sırada bulunuyor. Bu mücadele, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Adana Demirspor-Arca Çorum FK

16 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da, Trendyol 1. Lig kapsamında Adana Demirspor, Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Adana Demirspor, ligde 8. sırada yer alıyor. Takım, 1 maçta 1 puan topladı. Arca Çorum FK ise 3. sırada bulunuyor. Bu takım, 1 galibiyetle 3 puan kazanmış durumda. Maç, beIN Sports Max 2 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak.

Aston Villa-Newcastle United

16 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:30'da, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Aston Villa, Newcastle United ile karşılaşacak. Aston Villa şu anda ligde 3. sırada yer alıyor. Newcastle United ise 15. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sunderland-West Ham United

16 Ağustos 2025 tarihinde, İngiltere Premier Ligi kapsamında Sunderland ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç saati 17:00 olarak belirlendi. İki takımın da ligde oynadığı maç olmadan Sunderland 17. sırada, West Ham United ise 19. sırada yer alıyor. Bu önemli mücadele beIN Sports 5 kanalında yayınlanacak.

Tottenham Hotspur-Burnley

16 Ağustos 2025 tarihinde saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç yapılacak. Tottenham Hotspur, Burnley ile karşılaşacak. Ligde Tottenham Hotspur 18. sırada bulunuyor. Burnley ise 6. sırada yer alıyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Brighton & Hove Albion-Fulham

16 Ağustos 2025 tarihinde, önemli bir İngiltere Premier Ligi karşılaşması gerçekleşecek. Brighton & Hove Albion, saat 17:00'de Fulham ile karşılaşacak. Brighton & Hove Albion, ligde 5. sırada yer alıyor. Fulham ise 10. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Wolverhampton-Manchester City

16 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:30'da önemli bir maç oynanacak. İngiltere Premier Ligi kapsamında Wolverhampton, Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelede Wolverhampton, ligde son sırada yer alıyor. Manchester City ise 13. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Mallorca-Barcelona

16 Ağustos 2025 tarihinde saat 20:30'da Mallorca ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Bu maç, İspanya La Liga kapsamında oynanacak. Şu an için sezonun başındayız. İki takım da ligdeki konumlarına göre farklı sıralarda yer alıyor. Mallorca 11. sırada, Barcelona ise 3. sırada bulunuyor. Maç, S Sport kanalında yayınlanacak.

Valencia-Real Sociedad

16 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:30'da İspanya La Liga'da heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleşecek. Valencia, Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Ligde Valencia 19. sırada yer alıyor. Real Sociedad ise 17. sırada bulunuyor. Her iki takım da yeni sezonun ilk maçında galibiyet için mücadele edecek. Maç, S Sport kanalı üzerinden yayınlanacak.

Deportivo Alaves-Levante

16 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:30'da İspanya La Liga'da Deportivo Alaves, Levante'yi konuk edecek. Bu karşılaşma, her iki takım için sezonun açılış maçı olacak. Takımlar, ligdeki ilk mücadelelerinde puan arayışında bulunacak. Deportivo Alaves, ligde 5. sırada yer alıyor. Levante ise 10. sırada bulunmakta. Bu heyecan dolu karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.