Bugün hangi maçlar var? 16 Ekim Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gremio-Sao Paulo

17 Ekim Cuma 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Gremio ile Sao Paulo takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Difai Agsu-Şahdağ

16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan Difai Agsu ile Şahdağ takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Energetik Mingechevir-Şimal

16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan Energetik Mingechevir ile Şimal takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

MOIK Bakü-Cabrayil

16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan MOIK Bakü ile Cabrayil takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Nasaf Qarshi-Kuruvchi Kokand 1912

16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Nasaf Qarshi ile Kuruvchi Kokand 1912 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Mika Yerevan-Araks

16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Mika Yerevan ile Araks takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

FK Van II-FC Noah II

16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Van II ile FC Noah II takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

FC Urartu II-Shirak II

16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Urartu II ile Shirak II takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Viimsi JK-Tallinna FC Flora U21

16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Viimsi JK ile Tallinna FC Flora U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Esbjerg-Hobro

16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Danimarka 1. Ligi liginde oynanacak olan Esbjerg ile Hobro takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Torpedo Moskova-Veles Moskova

16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Rusya Kupası liginde oynanacak olan Torpedo Moskova ile Veles Moskova takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Fakel-Ural S.O

16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Rusya Kupası liginde oynanacak olan Fakel ile Ural S.O takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Chernomorets N.-Kholding

16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Rusya Kupası liginde oynanacak olan Chernomorets N. ile Kholding takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Ilves-KuPS

16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Ilves ile KuPS takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

