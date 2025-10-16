Bugün hangi maçlar var? 16 Ekim Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gremio-Sao Paulo
17 Ekim Cuma 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Gremio ile Sao Paulo takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Difai Agsu-Şahdağ
16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan Difai Agsu ile Şahdağ takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Energetik Mingechevir-Şimal
16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan Energetik Mingechevir ile Şimal takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
MOIK Bakü-Cabrayil
16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan MOIK Bakü ile Cabrayil takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Nasaf Qarshi-Kuruvchi Kokand 1912
16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Nasaf Qarshi ile Kuruvchi Kokand 1912 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
Mika Yerevan-Araks
16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Mika Yerevan ile Araks takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
FK Van II-FC Noah II
16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Van II ile FC Noah II takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
FC Urartu II-Shirak II
16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Urartu II ile Shirak II takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Viimsi JK-Tallinna FC Flora U21
16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Viimsi JK ile Tallinna FC Flora U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Esbjerg-Hobro
16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Danimarka 1. Ligi liginde oynanacak olan Esbjerg ile Hobro takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
Torpedo Moskova-Veles Moskova
16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Rusya Kupası liginde oynanacak olan Torpedo Moskova ile Veles Moskova takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
Fakel-Ural S.O
16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Rusya Kupası liginde oynanacak olan Fakel ile Ural S.O takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
Chernomorets N.-Kholding
16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Rusya Kupası liginde oynanacak olan Chernomorets N. ile Kholding takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Ilves-KuPS
16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Ilves ile KuPS takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
