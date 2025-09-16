Bugün hangi maçlar var? 16 Eylül Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Athletic Bilbao-Arsenal

16 Eylül 2025 tarihinde saat 19:45'te Şampiyonlar Ligi kapsamında bir maç oynanacak. Athletic Bilbao, Arsenal ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Athletic Bilbao, ligde 4. sırada yer alıyor. Arsenal ise 2. sırada konumlanmış durumda. Maç, Spor kanalı üzerinden yayınlanacak.

PSV Eindhoven-Union St.Gilloise

16 Eylül 2025'te saat 19:45'te Şampiyonlar Ligi kapsamında bir maç oynanacak. PSV Eindhoven ile Union St. Gilloise karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati, her iki takım için büyük bir önem taşıyor. PSV Eindhoven, lig sıralamasında 30. sırada yer alıyor. Union St. Gilloise ise 35. sırada bulunuyor. Maç TRT Spor'dan yayınlanacak.

Real Madrid-Marsilya

16 Eylül 2025 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynanacak. Real Madrid, Marsilya ile karşılaşacak. Bu önemli maçta, Real Madrid 31. sırada yer alıyor. Marsilya ise 23. sırada bulunuyor. Maç, Spor kanalından yayınlanacak.

Tottenham Hotspur-Villarreal

16 Eylül 2025 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi kapsamında Tottenham Hotspur ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Her iki takımın ligde henüz oynadığı maç bulunmuyor. Bu nedenle, Tottenham 34. sırada, Villarreal ise 36. sırada yer alıyor. Maç TRT Spor kanalından yayınlanacak.

Benfica-Karabağ

16 Eylül 2025 tarihinde saat 22:00'de, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Benfica ile Karabağ takımları karşılaşacak. Maç öncesinde Benfica, lig sıralamasında 9. sırada yer alıyor. Karabağ ise 20. sırada bulunuyor. Karşılaşma, tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Juventus-Borussia Dortmund

16 Eylül 2025 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi kapsamında Juventus, Borussia Dortmund ile karşılaşacak. İki takım da ligde henüz maç oynamadı. Bu nedenle puan durumu, Juventus 18. sırada, Borussia Dortmund ise 11. sırada yer alıyor. Maç, tabii Spor tarafından yayınlanacak.

Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor

16 Eylül Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Ağrı 1970 SK ile Batman Petrolspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Kahta 02 Spor-Adana Demirspor

16 Eylül Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Kahta 02 Spor ile Adana Demirspor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916 Futbol SK

16 Eylül Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Karaköprü Belediyespor ile Bitlis 1916 Futbol SK takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Kestel Çilek SK-Fethiyespor

16 Eylül Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Kestel Çilek SK ile Fethiyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor

16 Eylül Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri ile Karacabey Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK

16 Eylül Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Ankara Demirspor ile Zonguldakspor FK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Kırıkkale FK-Manisa FK

16 Eylül Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Kırıkkale FK ile Manisa FK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK

16 Eylül Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Tire 2021 FK ile Sipay Bodrum FK takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

İzmir Çoruhlu FK-Isbaş Isparta 32 SK

16 Eylül Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan İzmir Çoruhlu FK ile Isbaş Isparta 32 SK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00