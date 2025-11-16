Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Macaristan-İrlanda Cumhuriyeti
16 Kasım Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Macaristan ile İrlanda Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Portekiz-Ermenistan
16 Kasım Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Portekiz ile Ermenistan takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Arnavutluk-İngiltere
16 Kasım Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Arnavutluk ile İngiltere takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Ukrayna-İzlanda
16 Kasım Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Ukrayna ile İzlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Sırbistan-Letonya
16 Kasım Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Sırbistan ile Letonya takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Azerbaycan-Fransa
16 Kasım Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Azerbaycan ile Fransa takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
İsrail-Moldova
16 Kasım Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İsrail ile Moldova takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
İtalya-Norveç
16 Kasım Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İtalya ile Norveç takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Nijerya-Demokratik Kongo
16 Kasım Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Nijerya ile Demokratik Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Ceuta-Leganes
16 Kasım Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Ceuta ile Leganes takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Sporting Gijon-Eibar
16 Kasım Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Sporting Gijon ile Eibar takımları arasındaki maçın başlama saati 18:15
Almeria-Cadiz
16 Kasım Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Almeria ile Cadiz takımları arasındaki maçın başlama saati 18:15
Cordoba-Deportivo La Coruna
16 Kasım Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Cordoba ile Deportivo La Coruna takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Mirandes-Burgos
16 Kasım Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Mirandes ile Burgos takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Real Zaragoza-Huesca
16 Kasım Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Real Zaragoza ile Huesca takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
