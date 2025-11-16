SPOR

Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Macaristan-İrlanda Cumhuriyeti

16 Kasım Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Macaristan ile İrlanda Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Portekiz-Ermenistan

16 Kasım Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Portekiz ile Ermenistan takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Arnavutluk-İngiltere

16 Kasım Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Arnavutluk ile İngiltere takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Ukrayna-İzlanda

16 Kasım Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Ukrayna ile İzlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Sırbistan-Letonya

16 Kasım Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Sırbistan ile Letonya takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Azerbaycan-Fransa

16 Kasım Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Azerbaycan ile Fransa takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

İsrail-Moldova

16 Kasım Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İsrail ile Moldova takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

İtalya-Norveç

16 Kasım Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İtalya ile Norveç takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Nijerya-Demokratik Kongo

16 Kasım Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Nijerya ile Demokratik Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Ceuta-Leganes

16 Kasım Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Ceuta ile Leganes takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Sporting Gijon-Eibar

16 Kasım Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Sporting Gijon ile Eibar takımları arasındaki maçın başlama saati 18:15

Almeria-Cadiz

16 Kasım Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Almeria ile Cadiz takımları arasındaki maçın başlama saati 18:15

Cordoba-Deportivo La Coruna

16 Kasım Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Cordoba ile Deportivo La Coruna takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Mirandes-Burgos

16 Kasım Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Mirandes ile Burgos takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Real Zaragoza-Huesca

16 Kasım Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Real Zaragoza ile Huesca takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Anahtar Kelimeler:
