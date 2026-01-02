Galatasaray'dan Erden Timur ve Metehan Baltacı için Silivri'ye ziyaret!

Türk futbolunda bahis ve şike soruşturmaları devam ederken, geçtiğimiz günlerde tutuklanan Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur'a sürpriz bir ziyaret geldi. Sarı-kırmızılı takımın yetkilileri Başkan Dursun Özbek ve ekibi Timur'u ziyaret ederek destek de bulundular.

CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİLER!

DHA'dan Serhan Türk'ün haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Genel Sekreter Eray Yazgan ve teknik direktör Okan Buruk, Silivri Cezaevi’ne giderek Erden Timur ve Metehan Baltacı’yı ziyaret etti.

1'ER SAAT GÖRÜŞTÜ

Başkan Özbek, Timur ve Baltacı ile ayrı ayrı görüşürken Özbek’in, her iki isimle de yaklaşık birer saat konuştuğu öğrenildi.

''NİYE ADLİYENİN ÖNÜNE 5 DAKİKA GETİRMEDİNİZ?''

90+Digital kanalına konuşan gazeteci Yakup Çınar, "Dursun Başkan'ın ve Galatasaray Kulübü'nün iletişimi rezalet yönetiliyor. Bak demek ki Dursun Başkan Erden Timur'u ziyaret edebiliyormuş, gidebiliyormuş. Niye Adliyenin önüne 5 dakika getirmediniz? Başkanın danışmanı yok. Ne yapıyorsunuz abi siz? Dursun Başkan'ın ayağını kaydırmaya çalışıyorlar, Dursun Başkan'a seçimi kaybettirmeye çalışıyorlar. Bilmiyorsunuz abi, bilmiyorsanız yapmayın bu işi.

Ya federasyona cevap verilecek, aradan üç gün geçiyor. Sosyal medya yıkılıyor, Galatasaray taraftarı ortalığı velveleye veriyor, yangın çıkartıyor. Açıklama günler sonrasında geliyor. Erden Timur olayı. Ya ne olur, biz 12-13 saat oradaydık. Oradaki çalışanlar diyor ki, ya Sadettin Saran buraya uyuşturucu soruşturması kapsamında geldi. Bütün Fenerbahçe yönetimi oradaydı. Galatasaray Lisesi sınıfta kaldı. Heykeli dikilecek adam Dursun Özbek. Ama çevresindekiler inanılmaz kötülük yapıyor. Mayıs ayındaki seçimi kaybetmesi için ellerinden geleni yapıyorlar." diyerek sitemde bulundu.