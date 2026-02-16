Bugün hangi maçlar var? 16 Şubat Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

16 Şubat 2026 tarihi için önemli bir maç var. Saat 20:00'de Kasımpaşa ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşacak. Bu maç Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. Kasımpaşa, ligde 16. sırada yer alıyor. Rakibi ise Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 18. sırada bulunuyor. İki takım da ligde zorlu bir konumda. Her iki ekip de galibiyet peşinde koşacak. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı kaçırmamalı.

Cagliari-Lecce

16 Şubat 2026 tarihinde saat 22:45'te Cagliari, Lecce ile oynayacak. Maç, İtalya Serie A Ligi kapsamında gerçekleşecek. Cagliari, ligde 13. sırada yer alıyor. Takım, 24 maçta 7 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı. Toplam puanları 28. Lecce ise ligde 18. sırada. Takım, 24 maçta 5 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Lecce'nin toplamda 21 puanı var. Maç, kritik bir öneme sahip. İki takım için de önemli bir karşılaşma olacak. İlgili yayın, Tivibu Spor ve S Sport 2'den yapılacak. Taraftarlar bu maçı sıkı takip edecek.

Girona-Barcelona

16 Şubat 2026'da İspanya La Liga'da önemli bir maç var. Girona ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maç saati 23:00. Girona, ligde 15. sırada bulunuyor. Bu, onların zor bir durumda olduğunu gösteriyor. Barcelona ise 2. sırada yer alıyor. Takım, şampiyonluk yarışının içinde. Maç S Sport kanalından yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele olacak. Girona'nın savunması zorlanabilir. Barcelona'nın güçlü hücumu karşısında ne yapacaklar? Bu karşılaşma, ligdeki seyirci ilgisini artıracak. Herkes bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Mardin 1969 Spor-Somaspor

16 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Mardin 1969 Spor ile Somaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Coventry City-Middlesbrough

16 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Coventry City ile Middlesbrough takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Macclesfield FC-Brentford

16 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Macclesfield FC ile Brentford takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Rio Ave-Moreirense

16 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Rio Ave ile Moreirense takımları arasındaki maçın başlama saati 23:15

Bastia-Troyes

16 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Bastia ile Troyes takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Real Sociedad B-Malaga

16 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Real Sociedad B ile Malaga takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Atromitos-Panserraikos

16 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Atromitos ile Panserraikos takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00