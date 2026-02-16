Beşiktaş'a El Bilal Toure'den kötü haber! Siyah-beyazlılar resmen yıkıldı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu El Bilal Toure için sakatlık açıklaması geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş, Rams Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan El Bilal Toure'nin son durumunu duyurdu.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. El Bilal Toure’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK? DERBİ DE SAHADA MI?

El Bilal Toure, sakatlığı nedeniyle Göztepe, Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.