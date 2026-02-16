SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'a El Bilal Toure'den kötü haber! Siyah-beyazlılar resmen yıkıldı

Süper Lig'in 22.haftasında Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Beşiktaş'ın yıldızı El Bilal Toure, sol arka adale sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.. İşte detaylar...

Beşiktaş'a El Bilal Toure'den kötü haber! Siyah-beyazlılar resmen yıkıldı
Burak Kavuncu
El Bilal Toure

El Bilal Toure

MLİ Mali
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu El Bilal Toure için sakatlık açıklaması geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş a El Bilal Toure den kötü haber! Siyah-beyazlılar resmen yıkıldı 1

Beşiktaş, Rams Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan El Bilal Toure'nin son durumunu duyurdu.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. El Bilal Toure’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nihat Kahveci Beşiktaş'ın yıldızına kapıyı gösterdi! "Artık gitsin" Nihat Kahveci Beşiktaş'ın yıldızına kapıyı gösterdi! "Artık gitsin"
Her şey maç öncesinde olmuş! Saran'ın hareketi gündem oldu Her şey maç öncesinde olmuş! Saran'ın hareketi gündem oldu

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK? DERBİ DE SAHADA MI?

Beşiktaş a El Bilal Toure den kötü haber! Siyah-beyazlılar resmen yıkıldı 2

El Bilal Toure, sakatlığı nedeniyle Göztepe, Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli olduBeşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! İtalyanlar Icardi gerçeğini patlattı: "Juventus'a 'Evet' dedi"Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! İtalyanlar Icardi gerçeğini patlattı: "Juventus'a 'Evet' dedi"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Sakatlık son dakika beşiktaş El Bilal Toure
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.