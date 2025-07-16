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Bugün hangi maçlar var? 16 Temmuz Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 16 Temmuz Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 16 Temmuz Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Linfield-Shelbourne

16 Temmuz 2025 tarihinde saat 21:45’te Şampiyonlar Ligi kapsamında Linfield ile Shelbourne takımları karşı karşıya gelecek. Her iki takımın ligdeki güncel durumları hakkında bilgi yok. Bu nedenle, maçta nasıl bir performans sergileyecekleri merak ediliyor. Maçın yayıncısının durumu ise henüz netleşmemiştir.

Dinamo Minsk-Ludogorets Razgrad

16 Temmuz 2025 tarihinde saat 21:45'te Dinamo Minsk ile Ludogorets Razgrad karşılaşacak. Bu maç, Şampiyonlar Ligi çerçevesinde oynanacak. Her iki takımın bu prestijli şampiyonadaki lig sıralamaları hakkında bilgi bulunmuyor. Maçın yayıncısı henüz açıklanmamıştır.

Auda-Larne

16 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi kapsamında Auda ile Larne karşılaşacak. Auda'nın ligdeki konumu hakkında bilgi bulunmamaktadır. Larne, 34. sırada yer almaktadır. Takım, 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet almıştır. Bu sonuçlarla sadece 3 puan toplayabilmiştir. Maçın yayıncısına dair herhangi bir bilgi yoktur.

Bolivar-Palestino

17 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Bolivar ile Palestino takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Atlanta United-Chicago Fire

17 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Atlanta United ile Chicago Fire takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Charlotte FC-DC United

17 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Charlotte FC ile DC United takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

FC Cincinnati-Inter Miami CF

17 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan FC Cincinnati ile Inter Miami CF takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

New York Red Bulls-New England Revolution

17 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New York Red Bulls ile New England Revolution takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Orlando City-New York City FC

17 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Orlando City ile New York City FC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Philadelphia Union-CF Montreal

17 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Philadelphia Union ile CF Montreal takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Palmeiras-Mirassol

17 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Palmeiras ile Mirassol takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Ceara SC-Corinthians

17 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Ceara SC ile Corinthians takımları arasındaki maçın başlama saati 01:30

Santos-Flamengo

17 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Santos ile Flamengo takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Fredrikstad-Bodo Glimt

16 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Fredrikstad ile Bodo Glimt takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

ReinMeer Aomori -Blaublitz Akita

16 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan ReinMeer Aomori ile Blaublitz Akita takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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