Bugün hangi maçlar var? 17 Ağustos Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları:

Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK

17 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig’de bir maç oynanacak. Tümosan Konyaspor, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Tümosan Konyaspor, ligde 3. sırada yer alıyor. Takım, 1 maçta 1 galibiyet elde ederek 3 puan topladı. 4 gol attı ve 1 gol yedi. Gaziantep FK ise henüz puan kazanamadı. Ligde 18. sırada bulunuyor. Takım, 1 maçta 3 gol yedi ve hiç gol atamadı. Maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak.

Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor

17 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de önemli bir mücadele gerçekleşecek. Gençlerbirliği, Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği, ligde 13. sırada yer alıyor. Oynadıkları maçta henüz galibiyet elde edemediler. Dolayısıyla, 0 puanla mücadele ediyorlar. Rakip Hesap.com Antalyaspor ise ligde 5. sırada bulunuyor. İlk maçında aldığı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı. Maç beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

Rams Başakşehir-Kayserispor

17 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir, Kayserispor ile karşılaşacak. Her iki takım, ligdeki ilk maçlarını oynayacak. Şu anda sıralamada 12. ve 11. pozisyonda bulunuyorlar. Maç, beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

Beşiktaş-ikas Eyüpspor

17 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol Süper Lig kapsamında Beşiktaş ile ikas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ligde 9. sırada yer alıyor. İkas Eyüpspor ise 16. sırada bulunuyor. Bu mücadele oldukça kritik bir öneme sahip. Maç beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İmaj Altyapı Vanspor FK-Esenler Erokspor

17 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. İmaj Altyapı Vanspor FK ile Esenler Erokspor karşılaşacak. İmaj Altyapı Vanspor FK, ligde 6. sırada. Esenler Erokspor ise 11. sırada yer alıyor. Maç, TRT Spor ve beIN Sports Max 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Sivasspor-Sipay Bodrum FK

17 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol 1. Lig'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, bu maçta karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Sivasspor, sezonun başında ligdeki ilk maçında mağlup oldu. Bu nedenle 20. sırada yer alıyor. Konuk ekip Sipay Bodrum FK ise bir maçta 1 puan topladı. Bu sayede ligde 13. sırada bulunuyor. Maçın yayıncıları TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanalları olacak.

Manisa FK-Atakaş Hatayspor

17 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol 1. Lig mücadelesi yapılacak. Manisa FK, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Her iki takım, ligdeki ilk maçlarından mağlup oldu. Bu nedenle, bu karşılaşma kritik bir öneme sahip. Maç, TRT Spor ve beIN Sports Max 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK

17 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya gelecek. Ligdeki güncel duruma göre, Sakaryaspor 1 maçta 1 puanla 12. sırada. Alagöz Holding Iğdır FK ise 3 puanla 7. sırada yer alıyor. Bu maçı TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanalları canlı olarak yayınlayacak.

Chelsea-Crystal Palace

17 Ağustos 2025'te İngiltere Premier Ligi'nde bir maç var. Chelsea, Crystal Palace ile karşılaşacak. Maç saat 16:00'da başlayacak. İki takım da lige yeni adım attı. Chelsea, ligde 11. sırada. Crystal Palace ise 12. sırada yer alıyor. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Nottingham Forest-Brentford

17 Ağustos 2025 tarihinde, İngiltere Premier Ligi'nde Nottingham Forest ile Brentford karşılaşacak. Maç saat 16:00'da başlayacak. Nottingham Forest, ligde 16. sırada bulunuyor. Brentford ise 10. sırada yer alıyor. Bu mücadele, futbolseverler için beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Manchester United-Arsenal

17 Ağustos 2025 tarihinde saat 18:30'da, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Manchester United, Arsenal ile karşılaşacak. Bu sezonun başında, iki takım da henüz ligde maç oynamadı. Manchester United, ligde 15. sırada yer alıyor. Arsenal ise 9. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Celta Vigo-Getafe

17 Ağustos 2025 tarihinde saat 18:00'de İspanya La Liga'da bir maç yapılacak. Celta Vigo, Getafe ile karşılaşacak. Celta Vigo, ligde 6. sırada yer alıyor. Getafe ise 10. sırada. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak.

Athletic Bilbao-Sevilla

17 Ağustos 2025'te saat 20:30'da İspanya La Liga'da bir karşılaşma gerçekleşecek. Athletic Bilbao, Sevilla ile mücadele edecek. Athletic Bilbao, şu anda 3. sırada. Sevilla ise 17. sırada yer alıyor. Maç S Sport kanalından yayınlanacak.

Espanyol-Atletico Madrid

17 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:30'da İspanya La Liga'da önemli bir maç oynanacak. Espanyol ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Espanyol, ligde henüz herhangi bir maç oynamadı. Şu anki sıralamada 9. sırada yer alıyor. Atletico Madrid ise 4. sırada bulunuyor. Bu heyecan verici mücadele, S Sport kanalından yayınlanacak.

Stade Brest 29-Lille

17 Ağustos 2025 tarihinde Fransa Ligue 1 kapsamında Stade Brest 29 ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç saat 16:00'da başlayacak. Ev sahibi Stade Brest 29 ligde 14. sırada yer alıyor. Konuk takım Lille ise 6. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 5 kanalından yayınlanacak.