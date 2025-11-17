Bugün hangi maçlar var? 17 Kasım Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Almanya-Slovakya
17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Almanya ile Slovakya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Malta-Polonya
17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Malta ile Polonya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Çekya-Cebelitarık
17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Çekya ile Cebelitarık takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kuzey İrlanda ile Lüksemburg takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Karadağ-Hırvatistan
17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Karadağ ile Hırvatistan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Hollanda-Litvanya
17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Hollanda ile Litvanya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Cultural Leonesa-Malaga
17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Cultural Leonesa ile Malaga takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
Livyi Bereh-Ahrobiznes Volochysk
17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Livyi Bereh ile Ahrobiznes Volochysk takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
OFK Vrsac-Macva Sabac
17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan OFK Vrsac ile Macva Sabac takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Tekstilac Odzaci-Kabel Novi Sad
17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Tekstilac Odzaci ile Kabel Novi Sad takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Spartak Kostroma-FC Rodina Moskova
17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Spartak Kostroma ile FC Rodina Moskova takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
ES Mostaganem-USM Alger
17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan ES Mostaganem ile USM Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Foggia-Cavese
17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Foggia ile Cavese takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
U.S. Pergolettese 1932-Giana Erminio
17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan U.S. Pergolettese 1932 ile Giana Erminio takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
Montrose-Hibernian U20
17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Montrose ile Hibernian U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
