SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 17 Kasım Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 17 Kasım Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 17 Kasım Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Almanya-Slovakya

17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Almanya ile Slovakya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Malta-Polonya

17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Malta ile Polonya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Çekya-Cebelitarık

17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Çekya ile Cebelitarık takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Kuzey İrlanda-Lüksemburg

17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kuzey İrlanda ile Lüksemburg takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Karadağ-Hırvatistan

17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Karadağ ile Hırvatistan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Hollanda-Litvanya

17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Hollanda ile Litvanya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Cultural Leonesa-Malaga

17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Cultural Leonesa ile Malaga takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Livyi Bereh-Ahrobiznes Volochysk

17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Livyi Bereh ile Ahrobiznes Volochysk takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

OFK Vrsac-Macva Sabac

17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan OFK Vrsac ile Macva Sabac takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Tekstilac Odzaci-Kabel Novi Sad

17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Tekstilac Odzaci ile Kabel Novi Sad takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Spartak Kostroma-FC Rodina Moskova

17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Spartak Kostroma ile FC Rodina Moskova takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

ES Mostaganem-USM Alger

17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan ES Mostaganem ile USM Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Foggia-Cavese

17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Foggia ile Cavese takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

U.S. Pergolettese 1932-Giana Erminio

17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan U.S. Pergolettese 1932 ile Giana Erminio takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Montrose-Hibernian U20

17 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Montrose ile Hibernian U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ameliyat olduğunu açıkladı!Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ameliyat olduğunu açıkladı!
Osimhen'in hocasından maç sonu 'büyü' açıklaması! Sosyal medya karıştı...Osimhen'in hocasından maç sonu 'büyü' açıklaması! Sosyal medya karıştı...
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.