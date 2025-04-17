Bugün hangi maçlar var? 17 Nisan Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Fiorentina-NK CM Celje

17 Nisan 2025 tarihinde saat 19:45'te, İtalya'nın Fiorentina takımı, Slovenya'nın NK Celje ekibini ağırlayacak. Bu karşılaşma, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşı olarak geçiyor. İlk maç, 10 Nisan 2025 tarihinde NK Celje'nin evinde oynanmıştı.

Fiorentina, grup aşamasında 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplamda 13 puanla 3. sırada yer alıyor. Fiorentina, bu süreçte 18 gol atıp 7 gol yedi. NK Celje ise 6 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. 7 puanla 21. sırada bulunuyor. Celje, toplamda 13 gol atıp 13 gol yedi.

Maç, TRT 1 ve tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Fiorentina'nın ev sahibi olduğu bu önemli karşılaşma, Artemio Franchi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Futbolseverler için heyecan dolu bir gece olacak.

Jagiellonia Bialystok-Real Betis

17 Nisan 2025 tarihinde, Polonya'nın Białystok şehrindeki Miejski Stadyumu'nda önemli bir maç oynanacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşı gerçekleşecek. Ev sahibi ekip Jagiellonia Białystok, ilk maçta Real Betis'e 2-0 yenilmişti. Bu durum, Jagiellonia'yı zorlu bir geri dönüş mücadelesine itecek.

İspanyol takımı Real Betis, teknik direktör Manuel Pellegrini yönetiminde mücadele ediyor. Betis, Chelsea gibi güçlü rakipleri geride bırakarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Maç, Türkiye saatiyle 19:45'te başlayacak. Ayrıca karşılaşma, tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bütün futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma bizi bekliyor.

Chelsea-Legia Varşova

Chelsea, 17 Nisan 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Legia Varşova'yı Stamford Bridge Stadyumu'nda ağırlayacak. İlk maçta, Polonya'da 3-0'lık net bir galibiyet elde etmişti. Bu maçta Tyrique George ve Noni Madueke'nin golleri, Chelsea'ye avantaj sağlamıştı.

Bu sonuçla Londra ekibi, yarı finale yükselme yolunda önemli bir adım atmış oldu. Rövanş maçı, Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak. Maç, tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Chelsea, bu maçı kazanarak turu geçmeyi hedefliyor. Taraftarlar, takımın bu önemli karşılaşmasında büyük bir heyecan içerisinde olacak.

Rapid Wien-Djurgarden

17 Nisan 2025 tarihinde saat 22:00'de UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde önemli bir maç oynanacak. Avusturya'nın Rapid Wien takımı, İsveç temsilcisi Djurgården'i ağırlayacak. Her iki takım da grup aşamasını başarılı bir şekilde tamamladı. Toplamda 6 maçta, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 13 puana ulaştılar. Rapid Wien, bu süreçte 11 gol atıp, 5 gol yedi. Djurgården ise 11 gol atarken, 7 gol yedi.

Maç, Viyana'daki Allianz Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Taraftarlar, karşılaşmayı tabii Spor kanalından canlı olarak izleyebilecek. Bu heyecan verici mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Hem Rapid Wien hem de Djurgården, finale giden yolda kayda değer bir adım atmayı hedefliyor.

Lazio-Bodo Glimt

17 Nisan 2025 tarihinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçı oynanacak. Maç, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Lazio, Bodo Glimt’i konuk edecek.

İlk maçta Bodo Glimt, deplasmanda 2-0 galip gelmişti. Bu sonuç, Bodo Glimt için tarihi bir başarı anlamına geliyor. Takım, Avrupa kupalarında yarı finale yükselme hedefiyle sahaya çıkacak.

Lazio ise iç sahada bu dezavantajı tersine çevirmek istiyor. Tur atlamayı amaçlıyorlar. Maç, Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak. Ayrıca, Tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Manchester United-Olympique Lyon

Manchester United, 17 Nisan 2025 tarihinde saat 22:00'de Old Trafford Stadyumu'nda Olympique Lyon'u ağırlayacak. Bu karşılaşma, iki takım arasında oynanacak olan rövanş mücadelesi. İlk maçta iki takım 2-2 berabere kalmıştı. Bu sefer, Avrupa Ligi yarı finaline yükselmek için kıyasıya bir mücadele olacak.

Manchester United, grup aşamasında 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla 18 puanla 3. sırada yer alıyor. Diğer yandan, Olympique Lyon ise 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Lyon, bu performansıyla 15 puanla 6. sırada bulunuyor.

Maç, Türkiye’de tabii Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma bizleri bekliyor. Her iki takım da Avrupa Ligi'nde ilerlemek için büyük bir istekle mücadele edecek.

Athletic Bilbao-Rangers FC

17 Nisan 2025 tarihinde saat 22:00'de, San Mamés Stadyumu'nda UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçı oynanacak. Bu karşılaşmada Athletic Bilbao, Rangers FC'yi ağırlayacak. İlk maçta, Glasgow'da iki takım 0-0 berabere kalmıştı. Şimdi ise takımlar, yarı finale yükselmek için sahada mücadele edecek.

Athletic Bilbao, La Liga'da 4. sırada yer alıyor. Rangers FC ise İskoç Premiership'te 2. sırada bulunuyor. Bu kıyasıya mücadelenin heyecanı, futbolseverlere güzel anlar sunacak. Maç, tabii spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı takip edebilecek.

Eintracht Frankfurt-Tottenham Hotspur

17 Nisan 2025 tarihinde saat 22:00'de Deutsche Bank Park'ta önemli bir maç oynanacak. UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali rövanşı gerçekleşecek. Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur'u ağırlayacak. İlk maçta iki takım 0-0 berabere kalmıştı. Bu nedenle, yarı finale yükselmek için mücadele edecekler.

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da 3. sırada yer alıyor. Tottenham Hotspur ise Premier League'de 15. sırada bulunuyor. Her iki ekip de bu maçı kazanmak için sahada olacak. Maç, tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamalı.

Al Ettifaq-Al-Riyadh

17 Nisan 2025 tarihinde, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Saat 18:40'ta Al Ettifaq ile Al Riyadh karşılaşacak. Bu maç, ligin orta sıralarında yer alan iki takımın mücadelesine sahne olacak.

Al Ettifaq, 27 maç sonunda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 37 puan ile 8. sırada bulunuyor. Bu süreçte 34 gol attı ve 38 gol yedi. Al Riyadh ise aynı sayıda maçla 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. 34 puanla 9. sırada yer alıyor. Bu takım 28 gol attı ve 37 gol yedi.

Maç, her iki takım için de ligdeki konumlarını iyileştirme adına kritik bir öneme sahip. Takımlar, bu mücadelenin sonucuyla birlikte sezonun geri kalanında daha iyi bir performans göstermeyi hedefliyor.

Al Hilal-Al Khaleej

17 Nisan 2025 tarihinde, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Al Hilal ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek. Bu maç, ligin zirve mücadelesi açısından büyük bir önem taşıyor.

Al Hilal, 27 maçta 18 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Toplamda 58 puanla 2. sırada yer alıyor. Al Khaleej ise 27 maçta yalnızca 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 6 beraberlik alarak 33 puana ulaşmış durumda. Bu, onu 10. sırada konumlandırıyor.

Maç, Al Hilal için liderlik yarışında iddialarını sürdürmek adına kritik bir fırsat sunuyor. Al Khaleej ise bu karşılaşma ile alt sıralardan uzaklaşmaya çalışacak. Her iki takım da bu maçta galibiyet için mücadele edecek.

Al Shabab-Al Okhdood

17 Nisan 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Shabab ve Al Okhdood arasında bir maç oynanacak. Maç saati 18:50'dir. Al Shabab için bu, ligin üst sıralarını hedefleyen kritik bir mücadeledir.

Al Shabab, 27 maçta 15 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Topladıkları puan ise 49'dur. Şu anda 6. sırada yer almaktadır. Al Okhdood ise 27 maçta 6 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile 24 puan topladı. Bu takımla 16. sırada bulunmaktadır.

Al Shabab'ın hücum gücünde önemli bir rol oynayan Musab Fahad Al Juwayr, 8 maçta 2 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı. Al Okhdood'un en skorer oyuncusu, 9 maçta 2 gol atan Knowledge Musona'dır.

Bu maç, Al Shabab'ın üst sıralara tırmanma yolundaki iddiasını sürdürmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Takımların performansları, ligdeki sıralamalarını etkileyebilir. Bu yüzden her iki taraf da galibiyet için mücadele edecektir.

Al Fateh-Al-Ittihad Jeddah

17 Nisan 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Al Fateh, Al-Ittihad Jeddah'ı konuk edecek. Karşılaşma, Al-Ahsa'daki Prince Abdullah bin Jalawi Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak.

Al Fateh, 27 maç sonunda 26 puanla 14. sırada yer alıyor. Al-Ittihad Jeddah ise ligde 65 puanla lider konumda bulunuyor. Al-Ittihad Jeddah, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek formda bir dönem geçiriyor. Buna karşın Al Fateh, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle istikrarsız bir performans sergiliyor.

Bu maç, Al-Ittihad Jeddah'ın liderliğini sürdürme çabası için kritik önem taşıyor. Aynı zamanda Al Fateh'in ligde kalma mücadelesi açısından da hayati bir karşılaşma. Maç, her iki takım için de büyük bir fırsat sunuyor.

Dinamo Tiflis-Dila Gori

17 Nisan 2025 tarihinde Gürcistan 1. Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Dinamo Tiflis, Dila Gori ile karşı karşıya gelecek. Maçın saati 19.00 olarak açıklandı. Bu karşılaşma her iki takım için büyük önem taşıyor.

Dinamo Tiflis, sezon boyunca sergilediği performansla taraftarlarını umutlandırmayı başardı. Dila Gori ise güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Bu mücadele, Gürcistan futbolunun en heyecan verici derbilerinden biri olacak. Futbolseverler, bu karşılaşmaya büyük ilgi gösterecek.

Nesebar-Minyor Pernik

17 Nisan 2025 tarihinde, Bulgaristan 2. Ligi'nde Nesebar ile Minyor Pernik karşı karşıya gelecek. Maç saati 17:00. Bu karşılaşma, ligin alt sıralarını yakından ilgilendiriyor.

Nesebar, 31 maç sonunda yalnızca 20 puanla 20. sırada yer alıyor. Minyor Pernik ise 31 maçta 36 puanla 15. sırada bulunuyor. Her iki takım için bu maç hayati önem taşıyor. Galip gelen takım, ligde kalma yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Maçın yayıncı kanalı hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Bu durum, futbolseverleri merakta bırakıyor. Herkes bu kritik karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Pirin Blagoevgrad-Montana

17 Nisan 2025 tarihinde, Bulgaristan 2. Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. OFK Pirin Blagoevgrad, saat 19:00'da kendi sahasında Montana takımını ağırlayacak. Bu müsabaka, ligdeki pozisyonları açısından dikkat çekici bir mücadele olacak.

Mevcut durumu değerlendirdiğimizde, OFK Pirin Blagoevgrad güçlü bir performans sergiliyor. Takım, 31 maçta 62 puan topladı. Bu sonuç, onu ligde 3. sıraya taşıdı. Montana da oldukça iddialı bir takım. 31 maçta 64 puanı bulunuyor ve ligde ikinci sırada yer alıyor.

Bu karşılaşma, takımlar için zirve mücadelesi açısından büyük bir öneme sahip. Her iki ekip de şampiyonluk yolundaki iddialarını sürdürmek istiyor. Bu nedenle, maçın sonucu, ligdeki dengeleri değiştirebilir. Taraftarlar, bu heyecan dolu müsabakayı sabırsızlıkla bekliyor.