Bugün hangi maçlar var? 17 Ocak Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Rams Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

17 Ocak 2026 tarihinde saat 17:00'de Trendyol Süper Lig'de bir maç olacak. Rams Başakşehir, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Maçta Rams Başakşehir, ligde 7. sıradadır. Toplamda 23 puana sahiptir. Fatih Karagümrük ise 18. sıradadır. Takımın sadece 9 puanı bulunuyor. Bu mücadele, beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenecek. İzleyiciler, keyifli bir karşılaşmaya tanıklık edecek. Her iki takım için de kritik bir mücadele olacak.

Galatasaray-Gaziantep FK

17 Ocak 2026 tarihinde Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma olacak. Galatasaray, Gaziantep FK ile oynayacak. Maçın başlama saati 20:00. Galatasaray aktif bir lig performansı sergiliyor. Takım, 17 maçta 42 puan topladı. Şu an ligde 1. sıradalar. Gaziantep FK ise daha farklı bir tabloya sahip. Onlar 9. sırada yer alıyor. 17 maçta sadece 23 puan elde ettiler. Karşılaşma beIN Sports kanalından izlenebilecek. Maçın heyecanı büyük. Hem taraftarlar hem de futbolseverler için keyifli olacak.

Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor

17 Ocak 2026 tarihinde, saat 13:30'da Bandırmaspor ile Atko Grup Pendikspor maç yapacak. Bu karşılaşma Trendyol 1. Lig çerçevesinde olacak. Bandırmaspor, ligde 11. sırada bulunuyor. Aynı zamanda, Atko Grup Pendikspor 2. sırada yer alıyor. Maç TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler için heyecan verici bir mücadele olacağı kesin. Takımların form durumu, bu maçı daha da ilginç hale getiriyor. Taraftarlar, her iki takıma da büyük destek verecek. Bu maç, ligdeki rekabetin de bir göstergesi olacak. Herkes bu karşılaşmayı dört gözle bekliyor.

Atakaş Hatayspor-Manisa FK

17 Ocak 2026 tarihinde saat 13:30'da, Trendyol 1. Lig kapsamında bir karşılaşma olacak. Atakaş Hatayspor, Manisa FK ile oynayacak. Atakaş Hatayspor, ligde 19. sırada yer alıyor. Manisa FK ise 13. sırada bulunuyor. Bu maç, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından yayınlanacak.

Spor severler, bu mücadeleyi kaçırmamak için ekran başında olacak. İki ekip için de kritik bir maç. Atakaş Hatayspor, alt sıralardan kurtulmak istiyor. Manisa FK ise üst sıralara tırmanmanın peşinde. Maçın sonucu, iki takım için belirleyici olabilir. Çekişmeli bir mücadele bizi bekliyor.

Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor FK

17 Ocak 2026 tarihinde saat 19:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Esenler Erokspor, İmaj Altyapı Vanspor FK ile mücadele edecek. Erokspor, bu sezon ligdeki 20 maçında 10 galibiyet aldı. Şu anda 37 puanla 3. sırada yer alıyor. Vanspor FK ise 7 galibiyet elde etti. Topladığı puan ise 27. Bu nedenle takım, 10. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım için de kritik bir mücadele olacak. Erokspor, galibiyet almak için sahada tüm gücünü ortaya koyacak. Vanspor FK ise sürpriz bir sonuç peşinde koşacak.

Manchester United-Manchester City

17 Ocak 2026'da saat 15:30'da İngiltere Premier Ligi'nde bir derbi maçı oynanacak. Manchester United ile Manchester City karşılaşacak. Bu mücadele, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Manchester United, ligde 21 maçta 32 puan topladı. Bu şekilde 7. sırada bulunuyor. Manchester City ise 21 maçta 43 puan aldı. Bu nedenle 2. sırada yer alıyor. Zorlu karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Maçın sonucu, iki takım için büyük önem taşıyacak. Futbolseverler, maç saatini sabırsızlıkla bekliyor.

Liverpool-Burnley

17 Ocak 2026 tarihinde saat 18:00'de Liverpool ile Burnley karşı karşıya gelecek. Maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak. Liverpool, sezonun şu ana kadar olan kısmında 4. sırada yer alıyor. Takım, 21 maçta 10 galibiyet elde etti. Şu anda 35 puana sahipler. Burnley ise ligde 19. sırada bulunuyor. Onlar, 21 maçta sadece 3 galibiyet aldı. Topladıkları puan sayısı ise 13. Maçın yayıncısı beIN Sports 3 kanalı olacak. İzleyiciler, karşılaşmayı bu kanaldan takip edebilir. Takımların durumu, futbolseverler için büyük bir merak konusu. Bu maç, ligin gidişatını etkileyecek önemli bir mücadele olacak.

Leeds United-Fulham

17 Ocak 2026 tarihi, futbolseverler için önemli. Saat 18:00’de Leeds United ile Fulham karşılaşacak. Maç, İngiltere Premier Ligi’nde oynanacak. Leeds United, 21 maçta 22 puan topladı. Bu performans, onları ligde 16. sıraya yerleştirdi. Fulham ise daha iyi bir durumda. Takım, 31 puanla 9. sırada bulunuyor.

Maç, beIN Connect ve TOD üzerinden izlenebilecek. Taraftarlar, bu mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor. İki takım da galip gelmek için sahaya çıkacak. Leeds United, düşme hattından kurtulmak istiyor. Fulham ise üst sıralara tırmanmayı planlıyor. Maçın sonucu, her iki takım için kritik öneme sahip.

Chelsea-Brentford

17 Ocak 2026 tarihi, önemli bir maça sahne olacak. Saat 18:00'de Chelsea, Brentford ile karşılaşacak. Chelsea, Premier Lig'de 8. sıradadır. Brentford ise 5. basamakta bulunuyor. Bu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak. Maçın yayıncısı beIN Sports 4'tür. Taraftarlar, karşılaşmayı heyecanla takip edecek. İki takım arasında geçen bu mücadele, ligdeki dengeleri değiştirebilir. Chelsea, galibiyet için sahada elinden geleni yapacak. Brentford ise üst sıralarda kalmak isteyecek. Her iki takımın da hedefleri büyük. Bu nedenle, sonuçlar ligdeki durumu etkileyebilir. Maçın başlamasını bekleyelim.

Tottenham Hotspur-West Ham United

17 Ocak 2026 tarihinde saat 18:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Tottenham Hotspur, West Ham United'ı konuk edecek. Tottenham Hotspur, lig sıralamasında 14. sırada yer alıyor. West Ham United ise 18. sırada bulunuyor. Bu mücadele oldukça heyecan dolu geçecek. Maç, beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, iki takımın da performansını yakından takip edecek. Bu karşılaşma, ligdeki kritik mücadelelerden biri olacak. Herkes, takımların nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor.

Sunderland-Crystal Palace

İngiltere Premier Lig, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. 17 Ocak 2026 tarihinde saat 18:00'de Sunderland, Crystal Palace ile karşılaşacak. Sunderland, bu maç öncesinde ligde 10. sırada yer alıyor. Takım, 21 maçta 30 puan topladı. Sunderland, 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı.

Crystal Palace ise 13. sırada bulunuyor. Oynadığı 21 maçta 28 puan topladı. Bu süreçte 7 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik kazandı. Maç, beIN Sports Max 2 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu çekişmeli karşılaşmayı kaçırmamalı. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Mart sonunda ligdeki konumları daha da önem kazanacak. Sezonun geri kalanında hedefleri doğrultusunda bersayımlarını artıracaklar.

Nottingham Forest-Arsenal

17 Ocak 2026 tarihinde, saat 20:30'da İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Nottingham Forest, Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Nottingham Forest bu sezon zor bir dönem geçiriyor. Şu an ligde 17. sırada yer alıyor. Arsenal ise çok daha iyi durumda. Şampiyonluk mücadelesi veren lider konumundalar.

Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar için büyük bir heyecan yaşanacak. Nottingham Forest, düşme hattından kurtulmayı hedefliyor. Arsenal ise zirveyi korumak istiyor. İki takım arasındaki bu mücadele, sezonun en heyecan verici maçlarından biri olacak. Herkes, bu karşılaşmayı merakla bekliyor.

FC Köln-Mainz 05

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma yapılacak. FC Köln, Mainz 05 ile mücadele edecek. Bu maç 17 Ocak 2026 tarihinde olacak. Saat 17:30'da başlayacak.

FC Köln, ligde 13. sırada bulunuyor. Takım 17 maçta 4 galibiyet elde etti. Ayrıca 8 mağlubiyeti ve 5 beraberliği var. Topladıkları puan ise 17.

Rakip takım Mainz 05, 16. sırada yer alıyor. Onların da 17 maçında 2 galibiyeti bulunuyor. 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile oynadılar. Bu süreçte sadece 12 puan kazanabildi.

Maç S Sport+ kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu mücadeleyi burada takip edebilir. Her iki takım için de önem taşıyor. Takımların hedefleri, ligde daha iyi bir konuma gelmek.

TSG Hoffenheim-Bayer Leverkusen

17 Ocak 2026'da saat 17:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç olacak. TSG Hoffenheim ile Bayer Leverkusen mücadele edecek. TSG Hoffenheim, oynadığı 16 maçta 30 puan topladı. Bu durumda 5. sırada yer alıyor. Bayer Leverkusen ise 29 puan ile 6. sırada. Maçın heyecanı şimdiden hissediliyor. Bu karşılaşma, S Sport+ ve Tivibu Spor3 kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler büyük bir mücadele bekliyor. Her iki takım da galip gelmek için mücadele edecek. Bu, ligdeki kritik bir dönem için önemli bir maç. Farklı taktikler ve stratejiler sahada görülecek. Taraftarlar, takımlarının performansını heyecanla izleme fırsatı bulacak.

Borussia Dortmund-St Pauli

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç var. 17 Ocak 2026 tarihinde saat 17:30'da Borussia Dortmund, St Pauli ile karşılaşacak. Ev sahibi ekip Borussia Dortmund güçlü bir performans sergiliyor. Takım, ligdeki 17 maçta 10 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla toplamda 36 puan topladı. Borussia Dortmund, 2. sırada yer alıyor.

Konuk takım St Pauli ise zor bir sezon geçiriyor. St Pauli, 16 maçta yalnızca 3 galibiyet almayı başardı. Toplam puanı 12. Bu durum, takımı 17. sırada tutuyor. Maçın yayın hakları Tivibu Spor2 ve S Sport+ kanallarında bulunuyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik öneme sahip.