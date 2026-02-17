Bugün hangi maçlar var? 17 Şubat Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Galatasaray-Juventus

17 Şubat 2026 tarihi, futbolseverler için oldukça heyecan verici. Saat 20:45'te Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Galatasaray ile Juventus karşı karşıya gelecek. Galatasaray, ligde 20. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Toplamda 10 puan topladı. Galatasaray, 9 gol atarken, 11 gol yedi. Juventus ise 13. sırada bulunuyor. Onlar da 8 maçta 3 galibiyet elde etti. 1 mağlubiyetleri var. 4 beraberlik ile 13 puan topladılar. Juventus, 14 gol atıp 10 gol yedi. Maç TRT 1 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı kaçırmak istemeyecek. Her iki takım da puan kazanmak için savaşacak. Taraftarlar büyük bir heyecanla maçı bekliyor.

Borussia Dortmund-Atalanta

17 Şubat 2026 tarihinde saat 23:00'te Borussia Dortmund, Atalanta ile karşılaşacak. Bu maç, Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleşecek. Borussia Dortmund, ligde düşük bir sırada. Şu an 17. sırada bulunuyor. Takım, 8 maç oynadı. Bu maçlardan 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı puan ise 11.

Atalanta, 15. sırada yer alıyor. Oyun performansı biraz daha iyi. 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Atalanta’nın puanı 13. Maçın yayın hakkı, tabii Spor kanalına ait. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı buradan takip edebilecek. Her iki takımın da kazanma hedefi yüksek. Buckley ve tirol maçı heyecanla bekleniyor.

Monaco-Paris St Germain

Şampiyonlar Ligi kapsamında önemli bir maç gerçekleşecek. 17 Şubat 2026, saat 23:00'te Monaco ile Paris St Germain karşılaşacak. Maç, dikkatle bekleniyor. Şu anki lig sıralaması Monaco için pek iç açıcı değil. Monaco, 21 puanla 21. sırada yer alıyor. Diğer yandan Paris St Germain, 14 puanla 11. sırada bulunuyor. Bu durum, iki takım arasındaki rekabeti artırıyor. Maçın sonucu, her iki takım için önemli olacak. Bu çekişmeli mücadele, Spor kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, maçın heyecanını anbean takip edebilecek.

Benfica-Real Madrid

17 Şubat 2026 tarihi, büyük bir derbiye ev sahipliği yapacak. Saat 23:00’te Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlayacak. Benfica, Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Benfica, ligde 24. sırada yer alıyor. Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Toplamda 9 puan elde etti. Real Madrid ise 9. sırada bulunuyor. Takım, aynı sürede 5 galibiyet elde etti. Toplam puanı 15. Bu önemli maç, Spor kanalı aracılığıyla yayınlanacak. Taraftarlar, maçı heyecanla bekliyor. İki takımın performansı, izleyicilere güzel bir mücadele sunacak.

Atakaş Hatayspor-Alagöz Holding Iğdır FK

17 Şubat 2026, saat 14:30'da Trendyol 1. Lig'de bir maç gerçekleşecek. Atakaş Hatayspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak. Ev sahibi ekip Atakaş Hatayspor, ligde 19. sıradadır. Elde ettikleri istatistik oldukça dikkat çekicidir. 25 maçta 0 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 7 beraberlik almışlardır. Toplamda sadece 7 puan toplayabilmişlerdir.

Diğer tarafta konuk takım Alagöz Holding Iğdır FK yer alıyor. Bu ekip, ligde 8. sırada bulunmaktadır. Onlar da 25 maç oynamıştır. Alagöz Holding Iğdır FK, bu maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. Toplamda 38 puana ulaşmıştır.

Maç, önemli bir buluşma olarak öne çıkıyor. Yayın hakları TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarına aittir. Taraftarlar, mücadelenin keyfini burada çıkaracaklardır. Her iki takım için de farklı stratejiler ve hedefler söz konusu. Bu maç, ligin seyrini etkileyecek önemli bir karşılaşmadır.

Eminevim Ümraniyespor-Boluspor

Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma var. 17 Şubat 2026 tarihinde saat 17:00'de başlayacak. Eminevim Ümraniyespor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip Eminevim Ümraniyespor, ligde 16. sırada yer alıyor. Rakip Boluspor ise 7. sırada bulunuyor. Maçın yayıncıları TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalları olacak. Futbolseverler, bu önemli maçı canlı izleyebilecek. İki ekip de galibiyet için mücadele edecek. Eminevim Ümraniyespor, son haftalarda kötü sonuçlar aldı. Boluspor ise iyi bir form yakaladı. Bu karşılaşma, lig maratonunun kaderini etkileyecek. Takımların performansları, maçın sonucunu belirleyecek. Taraftarlar, heyecanla maç saatini bekliyor.

İstanbulspor-Esenler Erokspor

17 Şubat 2026'da saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor, Esenler Erokspor ile maç yapacak. İstanbulspor, ligde 12. sırada. Takım, 25 maçta 8 galibiyet alarak 35 puan topladı. Esenler Erokspor ise 2. sırada yer alıyor. Bu takım, 25 maçta 14 galibiyet elde etti. Esenler Erokspor, 50 puanla ligde ilerliyor. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarında yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı kaçırmamak için ekran başında olacak. Maçın heyecanı, her iki takım için de büyük önem taşıyor. İstanbulspor, evinde galip gelmek isteyecek. Esenler Erokspor ise liderlik yarışında avantaj sağlamak için mücadele edecek. Herkes bu karşılaşmayı merakla bekliyor.

Bristol City-Wrexham

17 Şubat Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Bristol City ile Wrexham takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Charlton Athletic-Portsmouth

17 Şubat Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Charlton Athletic ile Portsmouth takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Sparta Rotterdam-NEC Nijmegen

17 Şubat Salı 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Sparta Rotterdam ile NEC Nijmegen takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Carabobo FC-Huachipato

18 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Carabobo FC ile Huachipato takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Loughgall-Ballinamallard United

17 Şubat Salı 2026 tarihinde Kuzey İrlanda 2. Ligi liginde oynanacak olan Loughgall ile Ballinamallard United takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Annagh United-Institute

17 Şubat Salı 2026 tarihinde Kuzey İrlanda 2. Ligi liginde oynanacak olan Annagh United ile Institute takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Etar-Fratria

17 Şubat Salı 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Etar ile Fratria takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Bashkimi-Pelister

17 Şubat Salı 2026 tarihinde Makedonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Bashkimi ile Pelister takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00