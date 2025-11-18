Bugün hangi maçlar var? 18 Kasım Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İskoçya-Danimarka
18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İskoçya ile Danimarka takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
İspanya-Türkiye
18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İspanya ile Türkiye takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Romanya-San Marino
18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Romanya ile San Marino takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Belarus-Yunanistan
18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Belarus ile Yunanistan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Bulgaristan-Gürcistan
18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Bulgaristan ile Gürcistan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Galler-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Galler ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Avusturya-Bosna Hersek
18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Avusturya ile Bosna Hersek takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Belçika-Lihtenştayn
18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Belçika ile Lihtenştayn takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Kosova-İsviçre
18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kosova ile İsviçre takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
İsveç-Slovenya
18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İsveç ile Slovenya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Irak-B.A.E.
18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Irak ile B.A.E. takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Botafogo FR-Sport Recife
19 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Botafogo FR ile Sport Recife takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Atletico Mineiro-Palmeiras
19 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Atletico Mineiro ile Palmeiras takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
RB Bragantino-EC Vitoria
19 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan RB Bragantino ile EC Vitoria takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
Laçi-AF Luftetari
18 Kasım Salı 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan Laçi ile AF Luftetari takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Okuyucu Yorumları 0 yorum