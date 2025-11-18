SPOR

Bugün hangi maçlar var? 18 Kasım Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İskoçya-Danimarka

18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İskoçya ile Danimarka takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

İspanya-Türkiye

18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İspanya ile Türkiye takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Romanya-San Marino

18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Romanya ile San Marino takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Belarus-Yunanistan

18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Belarus ile Yunanistan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Bulgaristan-Gürcistan

18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Bulgaristan ile Gürcistan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Galler-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Galler ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Avusturya-Bosna Hersek

18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Avusturya ile Bosna Hersek takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Belçika-Lihtenştayn

18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Belçika ile Lihtenştayn takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Kosova-İsviçre

18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kosova ile İsviçre takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

İsveç-Slovenya

18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İsveç ile Slovenya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Irak-B.A.E.

18 Kasım Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Irak ile B.A.E. takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Botafogo FR-Sport Recife

19 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Botafogo FR ile Sport Recife takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Atletico Mineiro-Palmeiras

19 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Atletico Mineiro ile Palmeiras takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

RB Bragantino-EC Vitoria

19 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan RB Bragantino ile EC Vitoria takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Laçi-AF Luftetari

18 Kasım Salı 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan Laçi ile AF Luftetari takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

