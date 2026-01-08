SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe tribün liderine saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İçerik devam ediyor

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin ve Tayfun Yararlı'ya silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırının, Fransa'da öldürülen lideri Halil Ay'ın İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı nedeniyle İbrahim Gümüştekin'den intikam almak için yapıldığı belirtildi.

Olay, 30 Aralık saat 04.15 sıralarında Üsküdar Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta aracında bulunan Gümüştekin, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fenerbahçe tribün liderine saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 1 Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin

Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Otomobilde yaralanan İbrahim Gümüştekin, yanında bulunan kişi tarafından hastaneye götürüldü. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Gümüştekin tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çevrede 30 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Fenerbahçe tribün liderine saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 2

SALDIRI KAMERADA

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin ve Tayfun Yararlı'ya gerçekleştirilen saldırı güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, beyaz otomobilden inen şüphelinin silahla ateş ederek kaçtığı anlar yer aldı.

Fenerbahçe tribün liderine saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 3

İNTİKAM İÇİN YAPILDI

Halil Ay'ın silahlı saldırıdan kurtulmasının ardından Fransa’ya firar etti. Bunun üzerine Daltonlar Suç Örgütü tarafından Fransa’da yaşadığı evde silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Olay sebebiyle Halil Ay’a pusu kurduğu öne sürülen İbrahim Gümüştekin İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Barış Boyun Suç Örgütü' davasında yargılandı.

Fenerbahçe tribün liderine saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 4

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık tutuklamaya sevk yazısında tetikçiler ve şoförün haricinde saldırı öncesi ve sonrasında kendi aracıyla eskortluk yapan Serkan P., saldırganları saklanacakları eve götüren Hacı Tolgahan M. ve şüphelilere yer temin eden Kenan T., ve Şeyhmus D.’nin de “kasten öldürme” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklanması talep edildi. Şüpheliler İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nde verdikleri ifadede öldürmek amacıyla hareket etmediklerini Abdurrahman Ay isminde birini de tanımadığını belirtti. Mahkeme ise tüm şüphelilerin savcılığın talebi doğrultusunda tutuklanmasına karar verdi.

Fenerbahçe tribün liderine saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 5

08 Ocak 2026
08 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Can Armando Güner Galatasaray için İstanbul'a geliyor!Can Armando Güner Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
Fenerbahçe Beko Dubai deplasmanında zorladı ama olmadı!Fenerbahçe Beko Dubai deplasmanında zorladı ama olmadı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı tribün fenerbahçe saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Toprağı kazdıkça kilo kilo altın buldular

Toprağı kazdıkça kilo kilo altın buldular

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Bedeniyle her zaman barışık! İtirafıyla gündem oldu

Bedeniyle her zaman barışık! İtirafıyla gündem oldu

En düşük emekli aylığı için 'Masadaki seçenek' deyip açıkladı!

En düşük emekli aylığı için 'Masadaki seçenek' deyip açıkladı!

İslam Memiş'ten altın alımı ve yeni sistem yorumu (8 Ocak güncel altın fiyatları)

İslam Memiş'ten altın alımı ve yeni sistem yorumu (8 Ocak güncel altın fiyatları)

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.