Bugün hangi maçlar var? 18 Şubat Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Karabağ-Newcastle United

18 Şubat 2026 tarihinde saat 20:45'te Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir mücadele gerçekleşecek. Karabağ, Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Karabağ, ligde 22. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplamda 10 puan topladı. Karabağ, 13 gol atarken, 21 gol yedi.

Newcastle United ise 12. sırada bulunuyor. Bu takım, 8 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Newcastle, 14 puan elde etti. 17 gol atıldı. Ancak takım sadece 7 gol yedi.

Maç, tabii ki Spor kanalından yayınlanacak. Hem Karabağ hem de Newcastle için kritik bir karşılaşma olacak. Futbolseverler bu heyecanı kaçırmamalı.

Bodo Glimt-Inter

Şampiyonlar Ligi mücadelesi 18 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Maç saati 23:00 olacak. Bodo Glimt, kendi sahasında Inter takımını ağırlayacak. Bodo Glimt, ligde 23. sıradadır. Bu sezon 8 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Topladığı puan sayısı 9’dur. Inter ise daha başarılı bir performans sergiliyor. Şu an 10. sırada yer almakta. 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15 puana ulaştı. Bu önemli karşılaşma Spor kanalından yayınlanacak. Maç, futbolseverler için büyük bir heyecan taşıyor. Her iki takım da sahaya galibiyet için çıkacak. Bu da rekabeti artıracak.

Olympiakos-Bayer Leverkusen

Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 18 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Maçın saati 23:00. Olympiakos, Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Olympiakos, ligde 18. sıradadır. Bayer Leverkusen ise 16. sırayı işgal etmektedir. Maç, tabii ki Spor kanalında canlı yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. İzleyiciler, maçta çekişmeli dakikalar bekleyebilir.

Club Brugge-Atletico Madrid

18 Şubat 2026 tarihinde saat 23:00'te, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Club Brugge ile Atletico Madrid karşılaşacak. Belçika temsilcisi Club Brugge, ligde 19. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Topladıkları puan sayısı 10. İspanyol devi Atletico Madrid ise ligde 14. sırada bulunmakta. Onların da oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik var. Atletico Madrid, toplam 13 puan topladı. Maçın yayıncısı ise tabii ki Spor.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK

Trendyol 1. Lig mücadelesi, 18 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Maç saati 14:30. Ev sahibi ekip Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Ankara Keçiörengücü, ligde 9. sırada yer alıyor. Ekibin, 25 maçta 9 galibiyeti var. Toplamda 36 puan topladılar. Misafir takım Erzurumspor FK ise ligde 2. sırada yer almakta. Erzurumspor, 25 maçta 14 galibiyet elde etti. Toplamda 51 puana ulaştılar. Maç TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Seyirciler, heyecan dolu bir karşılaşma izleyebilir. Her iki ekip için de önemli bir mücadele olacak.

Serik Spor-Arca Çorum FK

18 Şubat 2026 tarihinde saat 14:30'da Serik Spor ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek. Bu maç Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak. İki takım, ligdeki durumları itibarıyla farklı pozisyonlarda yer alıyor. Serik Spor, 17. sırada bulunuyor. Arca Çorum FK ise 6. sırada yer alıyor. Karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından canlı yayınlanacak. Maçın heyecanı, iki takımın durumlarıyla birleşince artacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Eğlenceli bir maç olması bekleniyor. Takımların performansları merakla izlenecek.

İmaj Altyapı Vanspor FK-Sipay Bodrum FK

Trendyol 1. Lig’de önemli bir maç gerçekleşecek. 18 Şubat 2026 tarihinde saat 17:00'de İmaj Altyapı Vanspor FK, Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Tüm futbolseverler bu maçı heyecanla bekliyor. İmaj Altyapı Vanspor FK, ligde 11. sırada yer alıyor. Takım, toplamda 25 maçta 35 puan topladı. Sipay Bodrum FK ise 4. sırada bulunuyor. Bu takım, 45 puanla mücadele ediyor. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, maçı izlemek için bu kanalları tercih edebilir. Maçın sonucunun, ligdeki sıralamaları etkileyebileceği düşünülüyor. Her iki takım için de kritik bir karşılaşma olacak. Futbol severler, takımlarının performansını merakla takip ediyor.

Manisa FK-Bandırmaspor

Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Manisa FK ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Maç, 18 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Saat 20:00'de başlayacak. İki takım için önemli bir mücadele söz konusu. Manisa FK, ligde 34 puanla 13. sırada. Bandırmaspor ise 36 puanla 10. sırada bulunuyor. Takımlar, puan durumunda yukarı sıralara tırmanmayı hedefliyor. Maçın yayıncısı beIN Sports 2 ve TRT Spor olacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri etkileyebilir. Bu karşılaşma, futbolseverler için keyifli bir deneyim sunacak.

Wolverhampton-Arsenal

Wolverhampton, 18 Şubat 2026 tarihinde Arsenal ile karşılaşacak. Maç saat 23:00'te başlayacak. Bu mücadele, İngiltere Premier Ligi'nde gerçekleşecek. Wolverhampton, ligde 20. sırada bulunuyor. Takım bu sezon zorlu bir dönem geçiriyor. Arsenal ise 1. sırada yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veriyorlar. Bu heyecan dolu maç beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. İzleyenler için keyifli bir karşılaşma olması bekleniyor.

Milan-Como

Milan, 18 Şubat 2026 tarihinde Como'yu ağırlayacak. Maç, saat 22:45'te başlayacak. Bu karşılaşma İtalya Serie A Ligi'nde oynanacak. Milan, ligde önemli bir performans sergiledi. Takım, 24 maçta 15 galibiyet aldı. Bir mağlubiyet yaşadı. Ayrıca, 8 beraberlik elde etti. 53 puanla 2. sırada yer alıyor.

Como, 24 maçta daha farklı bir performansa sahip. 11 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Bunun yanı sıra, 8 beraberlik elde etti. Como, toplamda 41 puana ulaşarak 7. sırada bulunuyor. Maç, önemli bir mücadeleye sahne olacak. İzleyiciler, S Sport 2 ve Tivibu Spor'dan canlı yayınla bu karşılaşmayı takip edebilir.

Levante-Villarreal

İspanya La Liga'da önemli bir maç var. Levante ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maç 18 Şubat 2026 tarihinde oynanacak. Başlama saati 22:00. Levante ligde son sırada. Takım 19. sırada yer alıyor. Villarreal ise 3. sırada bulunuyor. Bu mücadele büyük bir heyecan vaat ediyor. Maç S Sport kanalından yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Hangi takımın galip geleceği merak konusu.

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-KCT 1461 Trabzon FK

18 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ile KCT 1461 Trabzon FK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Kepezspor Futbol-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

18 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Kepezspor Futbol ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

O'Higgins-Bahia

19 Şubat Perşembe 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan O'Higgins ile Bahia takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Winterthur-St. Gallen

18 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Winterthur ile St. Gallen takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00