Bugün hangi maçlar var? 19 Ağustos Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Rangers FC-Club Brugge

19 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:00'de, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rangers FC ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Rangers FC, ligdeki konumunu korumak için üç puan arayışında. Club Brugge ise zorlu deplasmanda galibiyet hedefliyor. Maç, TRT 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Ferencvaros-Karabağ

19 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi kapsamında Ferencvaros-Karabağ maçı oynanacak. Bu karşılaşma, her iki takım için büyük bir öneme sahip. Ferencvaros, ligindeki performansını sürdürebilmek için galibiyet hedefliyor. Karabağ ise uluslararası arenada kendini göstermek için hevesli. Maçın yayıncısı hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Bu mücadele, futbolseverler için unutulmaz anlar vaat ediyor.

Kızıl Yıldız-Pafos FC

19 Ağustos 2025 tarihinde, Şampiyonlar Ligi kapsamında Kızıl Yıldız ile Pafos FC karşılaşacak. Maç saat 22:00'de başlayacak. Ev sahibi Kızıl Yıldız, grup aşamasında güçlü bir performans sergilemek istiyor. Üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Pafos FC ise sürpriz bir galibiyet peşinde. Rakipleri üzerinde baskı kurmak için sahada olacaklar. Bu karşılaşmanın yayıncısı henüz açıklanmadı.

Real Madrid-Osasuna

19 Ağustos 2025 tarihinde La Liga'da önemli bir maç oynanacak. Real Madrid, Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Maç saati 22:00'de başlayacak. Her iki takım da sezonun başında yer alıyor. Real Madrid 13. sırada, Osasuna ise 12. sırada bulunuyor. Mücadele S Sport kanalında yayınlanacak.

Huracan-Once Caldas

20 Ağustos Çarşamba 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Huracan ile Once Caldas takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Sudan-Senegal

19 Ağustos Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Sudan ile Senegal takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Nijerya-Kongo

19 Ağustos Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Nijerya ile Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Velez Sarsfield-Fortaleza

20 Ağustos Çarşamba 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Velez Sarsfield ile Fortaleza takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Etar-Yantra

19 Ağustos Salı 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Etar ile Yantra takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Miedz Legnica-LKS Lodz

19 Ağustos Salı 2025 tarihinde Polonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Miedz Legnica ile LKS Lodz takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Polonia Warszawa-Wieczysta Krakow

19 Ağustos Salı 2025 tarihinde Polonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Polonia Warszawa ile Wieczysta Krakow takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Znicz Pruszkow-Wisla Krakow

19 Ağustos Salı 2025 tarihinde Polonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Znicz Pruszkow ile Wisla Krakow takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

BKMA II-Lernayin Artsakh

19 Ağustos Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan BKMA II ile Lernayin Artsakh takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Syunik-FC Ararat-Armenia II

19 Ağustos Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Syunik ile FC Ararat-Armenia II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

FK Van II-Araks

19 Ağustos Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Van II ile Araks takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00