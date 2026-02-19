Bugün hangi maçlar var? 19 Şubat Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Sigma Olomouc-Lausanne

19 Şubat 2026 tarihinde oynanacak olan Sigma Olomouc - Lausanne maçı, UEFA Konferans Ligi kapsamında gerçekleşecek. Maç saat 20:45'te başlayacak. Sigma Olomouc ligde 24. sırada yer alıyor. Bu sezon 6 maç oynadı. Takım, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puanda kaldı. Bu durum, Sigma Olomouc için kötü bir performans anlamına geliyor.

Lausanne ise ligde 9. sırada. Bu takım, 6 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Lausanne 11 puan topladı. Böylece, daha iyi bir konumda bulunuyor. Maçın heyecanı, izleyicileri ekran başına çekebilir. Karşılaşma, tabii ki Spor kanalından yayınlanacak. Bu durum, futbolseverler için önemli bir fırsat sunuyor. Maçta her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Zrinjski-Crystal Palace

19 Şubat 2026 tarihinde saat 20:45'te UEFA Konferans Ligi maçı gerçekleşecek. Zrinjski, Crystal Palace ile mücadele edecek. Zrinjski, ligde 23. sırada yer alıyor. Takım, 6 maç oynadı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sonuç olarak, Zrinjski 7 puan topladı.

Crystal Palace, 10. sırada bulunuyor. Takım, 9 hafta içinde 3 galibiyet elde etti. Ayrıca 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Böylece toplamda 10 puan biriktirdi. Maç, Tabii Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu heyecan dolu karşılaşmayı takip edebilir.

KuPS-Lech Poznan

19 Şubat 2026 tarihinde saat 20:45'te UEFA Konferans Ligi kapsamında KuPS ile Lech Poznan karşılaşacak. Bu maç, her iki takım için önemli bir mücadele olacak. KuPS, lig sıralamasında 21. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Lech Poznan ise 11. sırada bulunuyor. Onlar, 6 maçta 3 galibiyet aldı. Maç, Spor kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takım da galip gelmek istiyor. Maçın sonucunda, takım performansları daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

FC Noah-AZ Alkmaar

19 Şubat 2026 tarihinde saat 20:45'te UEFA Konferans Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. FC Noah, AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. FC Noah, 6 maçta 2 galibiyet aldı. Ayrıca 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Bu sonuçlarla 19. sırada yer alıyor. AZ Alkmaar ise 10 puanla 14. sırada bulunuyor. İki takım için de önemli bir karşılaşma olacak. Maç, Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için ekran başında yer alacak. Maçtaki performans, her iki takım için kritik öneme sahip. Bu nedenle puan durumu açısından büyük bir mücadele bekleniyor.

Shkendija-Samsunspor

19 Şubat 2026, saat 23:00. UEFA Konferans Ligi'nde Shkendija ile Samsunspor mücadele edecek. Maç, önemli bir karşılaşma olacak. Takımların ligdeki durumları dikkate alındığında, Shkendija 22. sırada yer alıyor. Shkendija, oynadığı 6 maçta 7 puan topladı. Bu durum, onların zorlu bir süreçte olduğunu gösteriyor. Samsunspor ise 12. sırada bulunuyor. Samsunspor, geride kalan haftalarda 10 puan elde etti. Bu maç, her iki takım için kritik öneme sahiptir. Mücadele, TRT 1'den canlı izlenebilecek. Taraftarlar için heyecan dolu bir gece olacak.

Omonia-Rijeka

19 Şubat 2026'da UEFA Konferans Ligi'nde Omonia ile Rijeka müsabakası gerçekleşecek. Maç, saat 23:00'te başlayacak. Omonia, ligde 18. sırada yer alıyor. Omonia'nın 6 maçta 2 galibiyeti, 2 mağlubiyeti ve 2 beraberliği var. Topladıkları puan sayısı ise 8. Rijeka ise ligde 16. sırada bulunuyor. Rijeka'nın da 6 maçta 2 galibiyeti, 1 mağlubiyeti ve 3 beraberliği mevcut. Ekledikleri puan ise 9. Bu önemli karşılaşmanın yayıncısı Spor kanalı olacak. Maçın sonucunu merakla bekliyoruz.

Jagiellonia Bialystok-Fiorentina

UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Jagiellonia Bialystok, 19 Şubat 2026 tarihinde Fiorentina ile oynayacak. Maç, saat 23:00'te başlayacak. Jagiellonia Bialystok, son 6 maçında 2 galibiyet elde etti. Ayrıca 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Bu sonuçlarla 17. sırada yer aldı. Takımın toplamda 9 puanı bulunuyor.

Fiorentina ise, 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Bu durumda Fiorentina, 15. sırada yer alıyor. Onların da puanı 9. Maç, Spor kanalından izlenebilecek. İzleyiciler bu mücadeleyi kaçırmamalı. İki takım için de bu maç büyük önem taşıyor. Her iki ekip de sahada galibiyet için mücadele edecek.

Drita-NK CM Celje

Drita, 19 Şubat 2026 tarihinde saat 23:00'te NK CM Celje ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, UEFA Konferans Ligi kapsamında oynanacak. Drita, ligde 20. sırada yer alıyor. Elde ettiği sonuçlar ise şöyle. Drita, 6 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı puan ise 8.

NK CM Celje, ligde 13. sırada bulunuyor. O da 6 maç oynamış. Elde ettiği sonuçlarsa farklı. 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Toplamda 10 puana ulaştı. Maç, tabii ki Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor. Her iki takım için de önemli bir mücadele olacak.

Dinamo Zagreb-KRC Genk

19 Şubat 2026 günü saat 20:45'te önemli bir maç var. UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb, KRC Genk ile karşı karşıya gelecek. Dinamo Zagreb ev sahibi olarak sahaya çıkacak. Ligde 23. sırada yer alıyor. KRC Genk ise konuk ekip olarak mücadele edecek. Bu takım 9. sırada bulunuyor. Maç, çoktan bekleniyor. Maçın yayını tabii Spor kanalı üzerinden yapılacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı heyecanla takip edecek. Takımların form durumları merak ediliyor. Maçın sonuçları da değerlendirilmekte.

Fenerbahçe-Nottingham Forest

19 Şubat 2026 tarihinde saat 20:45'te Fenerbahçe, Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak. Fenerbahçe, şu an ligde 19. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta 3 galibiyet aldı. Ayrıca, 2 mağlubiyeti ve 3 beraberliği bulunuyor. Topladıkları puan sayısı ise 12. Nottingham Forest, 13. sırada bulunuyor. Aynı sayıda maçta 4 galibiyet elde etti. Bunun yanında, 2 mağlubiyetleri ve 2 beraberlikleri var. Nottingham Forest, 14 puana ulaştı. Maç, TRT 1 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı dikkatle takip edecek. Her iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Bu nedenle heyecan dolu bir mücadele bekleniyor.

PAOK-Celta Vigo

19 Şubat 2026'da, saat 20:45'te UEFA Avrupa Ligi maçında PAOK, Celta Vigo ile oynayacak. PAOK, ligde 17. sıradadır. Celta Vigo ise 16. sırada yer alıyor. Bu önemli karşılaşma, tabii Spor kanalından ekranlara gelecek. Maçın heyecanı, iki takım için de oldukça büyük. Her iki ekip de galibiyet arayacak. PAOK, daha iyi bir lig sıralaması için mücadele ediyor. Celta Vigo da kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Taraftarların beklentisi yüksektir. Bu maç, sonuçları itibarıyla büyük önem taşıyor. Herkes bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Brann-Bologna

19 Şubat 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi kapsamında Brann ile Bologna karşılaşacak. Maç saat 20:45'te başlayacak. Brann, ligde 24 puanla 10. sırada bulunuyor. Bologna ise 15 puanla aynı sıradadır. Bu iki takım için önemli bir mücadele. Karşılaşma, Spor kanalından canlı yayınlanacak. İki takım da galibiyet için rakiplerini yenmeyi hedefleyecek. Taraftarlar, heyecan dolu bir maç izlemek için ekran başında yer alacak. Bu maç, Avrupa arenasındaki rekabetin bir parçası. Her iki ekip de güçlü oyunlarıyla dikkat çekiyor. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı.

Celtic-Vfb Stuttgart

19 Şubat 2026 tarihinde saat 23:00'te UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Celtic ile Vfb Stuttgart sahada olacak. Celtic, ligde 21. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu performansla beraber toplamda 11 puan topladı.

Vfb Stuttgart ise 11. sıradaki yerini koruyor. Bu sezon 8 maçta 5 galibiyet aldı. Toplamda 15 puan toplayarak dikkat çekiyor. Takımların durumu, maçı daha heyecanlı hale getiriyor. Maç, Tabii Spor kanalından geniş bir şekilde yayınlanacak. Bu maç, taraftarlar için unutulmaz anlar sunabilir. Herkes, bu karşılaşmayı merakla bekliyor.

Ludogorets Razgrad-Ferencvaros

19 Şubat 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi maçı yapılacak. Ludogorets Razgrad, Ferencvaros ile karşılaşacak. Maç 23:00'te başlayacak. Ludogorets Razgrad, 8 maçta 3 galibiyet aldı. Ayrıca 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla 22. sırada yer alıyor. Ferencvaros ise 8 maçta 4 galibiyet kazandı. Bununla birlikte 1 mağlubiyeti ve 3 beraberliği var. Ferencvaros, 12. sırada bulunuyor. Maç, tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Spor severler bu mücadeleyi kaçırmamak için dikkatli olmalı.

Panathinaikos-Viktoria Plzen

19 Şubat 2026 tarihinde saat 23:00'te UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Panathinaikos ile Viktoria Plzen mücadele edecek. Panathinaikos, ligde 20. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Topladığı puan ise 12.

Viktoria Plzen, lige 14. sıradan devam ediyor. Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Böylece 14 puana ulaşmayı başardı. Bu karşılaşma, Spor kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler için heyecan verici anlar yaşanacak. Maç öncesi her iki takımın da durumu dikkat çekici. Takımların performansları, rekabetin boyutunu belirleyecek. Gözler, bu maçta olacak.