Bugün hangi maçlar var? 20 Aralık Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Tümosan Konyaspor-Zecorner Kayserispor

20 Aralık 2025 tarihinde saat 14:30'da Trendyol Süper Lig'de bir maç oynanacak. Tümosan Konyaspor ile Zecorner Kayserispor karşılaşacak. Tümosan Konyaspor, ligde 12. sırada yer alıyor. Zecorner Kayserispor ise 16. sırada bulunuyor. Bu mücadele, beIN Sports kanalı üzerinden yayınlanacak. Takımların ligdeki durumu, maç için önemli bir gösterge. Her iki ekip de galibiyet peşinde koşacak. Heyecan dolu bir karşılaşma bizleri bekliyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda olacak. Bütün gözler, bu maça çevrilecek.

ikas Eyüpspor-Fenerbahçe

20 Aralık 2025 tarihinde saat 17:00'de bir maç olacak. Trendyol Süper Lig kapsamında ikas Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ikas Eyüpspor, zorlu bir dönem geçiriyor. Takım, ligde 17. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise iyi bir sezon geçiriyor. Sarı-lacivertliler, ligde 2. sırada bulunuyor. Liderlik yarışında önemli bir konumda. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir maç bekleyebilir.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

20 Aralık 2025 tarihinde saat 20:00'de Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Bu maç Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. Beşiktaş, ligde 5. sırada bulunuyor. Takım, 16 maçta 7 galibiyet elde etti. Beşiktaş toplamda 26 puan topladı. Rakibi Çaykur Rizespor ise 11. sıradadır. Rizespor, 4 galibiyet ile 18 puan toplayabildi. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maçın atmosferi oldukça çekişmeli olacak.

Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor

20 Aralık 2025'te saat 13:30'da Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Alagöz Holding Iğdır FK, Özbelsan Sivasspor ile karşılaşacak. İki takımın ligdeki durumu oldukça dikkat çekici. Alagöz Holding Iğdır FK 6. sırada yer alıyor. Özbelsan Sivasspor ise 13. sırada bulunuyor. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar, karşılaşmayı bu kanallardan canlı olarak izleyebilir. Mücadele, ligdeki rekabet açısından önemli bir dönemeç olacak. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak.

Bandırmaspor-Erzurumspor FK

20 Aralık 2025'te, Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. Bandırmaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Maç saati 13:30 olarak belirlenmiş. Bandırmaspor, 17 maçta 26 puan topladı. Bu, takımın 9. sırada yer almasına neden oldu. Erzurumspor FK ise 27 puana sahip. Bu nedenle 7. sırada bulunuyor. Maç TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler için keyifli bir mücadele olacak. Her iki takım da galibiyet hedefliyor. Taraftarlar oldukça heyecanlı.

Boluspor-Atko Grup Pendikspor

20 Aralık 2025 tarihinde önemli bir maç var. Trendyol 1. Lig'de Boluspor ile Atko Grup Pendikspor karşılaşacak. Maç saat 16:00'da başlayacak. Boluspor, bu karşılaşmaya 8. sıradan çıkacak. Atko Grup Pendikspor ise 3. sırada yer alıyor. Bu heyecan dolu karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak. Fanlar için keyifli bir gün olacak. İki takım da galibiyet peşinde. Boluspor, yükselmek istiyor. Pendikspor ise zirveye yaklaşmak amacında.

Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

20 Aralık 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu bir karşılaşma oynanacak. Manisa FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile mücadele edecek. Manisa FK, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, 17 maçtır 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Topladıkları puan ise 19. Rakip Keçiörengücü, 11. sırada bulunuyor. Onlar da 17 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Keçiörengücü'nün puan durumu 22. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayımlanacak. Spor severler bu maçı kaçırmamalı. Herkes bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Süper bir futbol atmosferi bizleri bekliyor.

Newcastle United-Chelsea

20 Aralık 2025 tarihinde, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç yapılacak. Newcastle United, Chelsea ile karşılaşacak. Mücadele saat 15:30'da başlayacak. Newcastle United, ligde 12. sırada yer alıyor. Chelsea ise 4. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. İki takımın da galibiyet hedefi bulunuyor. Maç, futbolseverler için heyecan dolu anlar sunacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Brighton & Hove Albion-Sunderland

20 Aralık 2025 tarihinde saat 18:00'de Brighton ile Sunderland karşı karşıya gelecek. Bu maç, İngiltere Premier Ligi'nde oynanacak. Brighton, 10. sırada bulunuyor. Sunderland ise 8. sıradadır. Brighton, 16 maçta 23 puan topladı. Takım, 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Sunderland ise 26 puana ulaştı. Bu başarı, 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik ile sağlandı. Bu önemli karşılaşma beIN Sports 4 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maç her iki ekip için kritik öneme sahip. Her takımın motivasyonu oldukça yüksek. İzleyicilere heyecan dolu anlar sunulması bekleniyor.

Manchester City-West Ham United

20 Aralık 2025 tarihinde saat 18:00'de önemli bir maç gerçekleşecek. İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City, West Ham United ile karşılaşacak. Manchester City, ev sahibi takım olarak öne çıkıyor. Takım, ligde 34 puanla 2. sırada yer alıyor. West Ham United ise zorlu bir mücadele veriyor. Konuk takım, 13 puanla 18. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı beIN Sports 3 kanalı olacak. Maç, futbolseverler için heyecan dolu anlar sunacak. Takımların performansları merakla bekleniyor.

AFC Bournemouth-Burnley

20 Aralık 2025 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 18:00'de, İngiltere Premier Ligi'nde AFC Bournemouth, Burnley ile mücadele edecek. AFC Bournemouth, ligde 13. sırada yer alıyor. Burnley ise 19. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu karşılaşma heyecan dolu olacak. Maç, beIN Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı kaçırmamak için ekran başında olacak. Her iki takım için de kritik bir mücadele ön planda. Puan kayıpları, ligin gidişatını etkileyebilir. AFC Bournemouth'un ligdeki konumu, rahat bir nefes almalarına olanak tanıyor. Burnley ise alt sıralardan kurtulmanın peşinde. Maçın sonucu, her iki takım için ayrı bir önem taşıyor.

Wolverhampton-Brentford

20 Aralık 2025 tarihinde saat 18:00'de bir maç oynanacak. Wolverhampton ile Brentford, İngiltere Premier Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Wolverhampton, bu sezon sıkıntılı günler geçiriyor. Şu anda 20. sırada yer alıyor. Brentford ise 15. sırada bulunuyor. Bu takım, orta sıralarda kendine yer bulmuş durumda. Maç beIN Sports Max 2 kanalında yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Takımların performansları oldukça merak ediliyor.

Tottenham Hotspur-Liverpool

20 Aralık 2025 tarihinde saat 20:30'da bir futbol maçı oynanacak. İngiltere Premier Ligi'nde Tottenham Hotspur, Liverpool ile karşılaşacak. Maç Anfield'de yapılacak. Ev sahibi takım Tottenham, 11. sırada yer alıyor. 16 maçta toplam 22 puan topladı. Rakip Liverpool ise 7. sırada. Onlar da 16 maçta 26 puan elde etti. Maç beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak. Futbolseverler bu mücadeleyi izleyebilecek.

Everton-Arsenal

20 Aralık 2025 tarihinde saat 23:00'te İngiltere Premier Ligi maçında Everton ile Arsenal karşılaşacak. Everton, 16 maçta 24 puan topladı. Bu sonuçla Everton, ligin 9. sırasında yer alıyor. Arsenal ise topladığı 36 puanla lider konumda bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar heyecanla iki takımın karşılaşmasını bekliyor. Bu karşılaşma, ligin kaderini etkileme potansiyeline sahip. İki takımın da sahada sergileyeceği performans merakla bekleniyor.

Leeds United-Crystal Palace

20 Aralık 2025 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde Leeds United ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç saat 23:00'te başlayacak. Leeds United, ligde 17. sırada yer alıyor. Crystal Palace ise 5. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın canlı yayını beIN Sports 2 kanalından yapılacak. Futbolseverler bu maçı kaçırmamalı. Önemli bir karşılaşma olacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Leeds United zor bir dönem geçiriyor. Crystal Palace, daha iyi bir form yakaladı. Maçın sonucu, ligdeki sıralamaları etkileyebilir. İzleyiciler, bu nefes kesen maçı takip edecek.