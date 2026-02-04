SPOR

  3. Galatasaray

Galatasaray'ın 3.transferi Renato Nhaga İstanbul'a geliyor! Rakamları bile açıklandı

SON DAKİKA Galatasaray Haberleri... Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katığı Casa Pia forması giyen Renato Nhaga İstanbul'a geliyor. Genç oyuncu sarı-kırmızılı takıma bonservisiyle transfer olurken, gelişmenin gün içinde resmen duyurulacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın 3.transferi Renato Nhaga İstanbul'a geliyor! Rakamları bile açıklandı
Burak Kavuncu

Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga'nın transferini bitirdi. Sarı kırmızılı ekip, hem Nhaga hem de kulübü Casa Pia ile anlaşma sağlarken, oyuncuyu İstanbul'a getirmek içinde çalışmalarına başadı.

İSTANBUL'A GELİYOR!

Galatasaray ın 3.transferi Renato Nhaga İstanbul a geliyor! Rakamları bile açıklandı 1

Galatasaray’ın yeni transferi Renato Nhaga, bugün 13:45’te İstanbul’da olacak.

TRABZONSPOR TEKLİF YAPMIŞ, GALATASARAY BİTİRMİŞTİ...

Galatasaray ın 3.transferi Renato Nhaga İstanbul a geliyor! Rakamları bile açıklandı 2

Portekiz'in ünlü gazetesi A Bola, dün akşam geçtiği haberde Trabzonspor'un bu transferde sona geldiğini duyurmuştu. Haberde, Bordo-Mavililerin genç oyuncu için 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle işi bitirmek üzere olduğu belirtilmişti. Trabzonspor taraftarı, genç yeteneğin yolunu gözlemeye başlamıştı ki Galatasaray transfere son an da dahil olmuş ve 7 milyon euroya işi bitirmişti.

TRANSFERİN RAKAMLARI BELLİ OLDU...

Galatasaray ın 3.transferi Renato Nhaga İstanbul a geliyor! Rakamları bile açıklandı 3

Bonservis: 7 Milyon Euro
Sonraki Satış: %10 Pay
Trabzonspor'un teklifinin üzerine çıkan ve 7 milyon Euro'yu masaya koyan Galatasaray, Casa Pia'yı ikna etti. 18 yaşındaki Gine-Bissau asıllı oyuncunun da Sarı-Kırmızılıların projesine "evet" dediği ve Galatasaray ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

PERFORMANSI!

Galatasaray ın 3.transferi Renato Nhaga İstanbul a geliyor! Rakamları bile açıklandı 4

Bu sezon Casa Pia formasıyla 21 maçta süre alan Renato Nhaga, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

