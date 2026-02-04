Galatasaray'ın 3.transferi Renato Nhaga İstanbul'a geliyor! Rakamları bile açıklandı

Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga'nın transferini bitirdi. Sarı kırmızılı ekip, hem Nhaga hem de kulübü Casa Pia ile anlaşma sağlarken, oyuncuyu İstanbul'a getirmek içinde çalışmalarına başadı.

İSTANBUL'A GELİYOR!

Galatasaray’ın yeni transferi Renato Nhaga, bugün 13:45’te İstanbul’da olacak.

TRABZONSPOR TEKLİF YAPMIŞ, GALATASARAY BİTİRMİŞTİ...

Portekiz'in ünlü gazetesi A Bola, dün akşam geçtiği haberde Trabzonspor'un bu transferde sona geldiğini duyurmuştu. Haberde, Bordo-Mavililerin genç oyuncu için 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle işi bitirmek üzere olduğu belirtilmişti. Trabzonspor taraftarı, genç yeteneğin yolunu gözlemeye başlamıştı ki Galatasaray transfere son an da dahil olmuş ve 7 milyon euroya işi bitirmişti.

TRANSFERİN RAKAMLARI BELLİ OLDU...

Bonservis: 7 Milyon Euro

Sonraki Satış: %10 Pay

Trabzonspor'un teklifinin üzerine çıkan ve 7 milyon Euro'yu masaya koyan Galatasaray, Casa Pia'yı ikna etti. 18 yaşındaki Gine-Bissau asıllı oyuncunun da Sarı-Kırmızılıların projesine "evet" dediği ve Galatasaray ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

PERFORMANSI!

Bu sezon Casa Pia formasıyla 21 maçta süre alan Renato Nhaga, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.