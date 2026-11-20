Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor

20 Kasım 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç gerçekleştirilecek. Alagöz Holding Iğdır FK, Eminevim Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Iğdır FK, ligde 3. sırada bulunuyor. Şu ana kadar 14 maçta 8 galibiyet aldı. Toplam 28 puan toplandı. Eminevim Ümraniyespor ise 12. sırada yer alıyor. 13 maçta sadece 4 galibiyet elde etti. Elde edilen puan sayısı 17. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından izlenebilecek.

Bu karşılaşma, her iki takım için büyük önem taşıyor. Iğdır FK, zirve yarışı içinde bulunuyor. Eminevim Ümraniyespor ise düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Taraftarlar, maçın heyecanını artırmak için stadyumda yer alacak. Takımlar, bu mücadelede galibiyet için savaşacak. Lig yolunda alınacak olan puanlar kritik olacak. İki takım da sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak.

Bayern Münih-FC Köln

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Bayern Münih, FC Köln ile 20 Kasım 2026 tarihinde saat 22:30'da oynayacak. Bayern Münih, ligde lider konumda. Şu ana kadar oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Toplamda 21 puan topladı.

FC Köln ise 15. sırada yer almakta. Takım, 9 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti. Şu anda 9 puanla mücadele ediyor. İki takım arasındaki bu zorlu maç S Sport+ kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Athletic Bilbao-Espanyol

20 Kasım 2026'da İspanya La Liga maçı oynanacak. Athletic Bilbao, saat 23:00'te Espanyol'u ağırlayacak. Şu an Athletic Bilbao, 16 puanla 7. sırada. Espanyol ise 12 puanla 13. sırada yer alıyor. Bu maç, S Sport kanalından izlenebilecek. İki takım için de önemli bir karşılaşma olacak. İzleyiciler, bu mücadelede neler olacağını merakla bekliyor.

Troyes-Havre AC

20 Kasım 2026 tarihinde Fransa Ligue 1'de bir maç oynanacak. Troyes ile Havre AC karşı karşıya gelecek. Maç, saat 22:45'te başlayacak. Ev sahibi Troyes, şu an ligde 17. sırada yer alıyor. Konuk ekip Havre AC, 18. sırada bulunuyor. Bu mücadele, futbolseverler için oldukça önemli bir karşılaşma olacak. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. İzleyiciler, zorlu bir mücadeleye tanıklık edecek. Her iki takım için de kritik bir viraj bu maç. Şampiyona sıralaması açısından önemli bir karşılaşma bekleniyor. Bunun yanı sıra, taraftarların da büyük bir destek vermesi bekleniyor. Soyunma odasında ve tribünlerde bir heyecan var. Futbolseverler, bu maçı merakla bekliyor.

Al Ahli SC-Al Nassr

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç var. 20 Kasım 2026 tarihinde Al Ahli SC ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 20:30. Al Ahli SC, ligde 6. sırada yer alıyor. Al Nassr ise 3. sırada bulunuyor. Bu durum, maçın heyecanını artırıyor. Mücadele HT Spor ve S Sport+ kanallarında yayınlanacak. Futbolseverler için güzel bir akşam olacak. Maç, iki ekip için de büyük bir fırsat sunuyor. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Cercle Brugge-Westerlo

20 Kasım Cuma 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Cercle Brugge ile Westerlo takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Nancy-Dijon

20 Kasım Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Nancy ile Dijon takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Red Star-Pau FC

20 Kasım Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Red Star ile Pau FC takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Annecy-Clermont

20 Kasım Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Annecy ile Clermont takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Guingamp-Rodez AF

20 Kasım Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Guingamp ile Rodez AF takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Metz-Boulogne

20 Kasım Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Metz ile Boulogne takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Arminia Bielefeld-Magdeburg

20 Kasım Cuma 2026 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Arminia Bielefeld ile Magdeburg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

SV Darmstadt 98-FC Heidenheim

20 Kasım Cuma 2026 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan SV Darmstadt 98 ile FC Heidenheim takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Andorra-Leganes

20 Kasım Cuma 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Andorra ile Leganes takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30