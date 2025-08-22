Bugün hangi maçlar var? 22 Ağustos Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Göztepe

22 Ağustos 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig karşılaşması oynanacak. Fatih Karagümrük, Göztepe'yi saat 21:30'da ağırlayacak. Karagümrük, ligde 16. sırada yer alıyor. Göztepe ise 6. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyer

22 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma oynanacak. Arca Çorum FK, SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak. Bu maçın heyecanı zirveye çıkacak. Ligde lider konumda bulunan Arca Çorum FK, oynadığı iki maçta galip geldi. Takım, toplamda 6 puan topladı. Arca Çorum FK, 5 gol attı ve kalesinde henüz gol görmedi. Diğer yandan, SMS Grup Sarıyer 15. sırada yer alıyor. Takım, sadece 1 puan toplayabildi. SMS Grup Sarıyer, 2 gol attı ve 3 gol yedi. Maç TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

West Ham United-Chelsea

22 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. West Ham United, Chelsea ile karşı karşıya gelecek. West Ham, ligde 19. sırada bulunuyor. Chelsea ise 11. sırada yer alıyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Bayern Münih-RB Leipzig

22 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Almanya Bundesliga Ligi’ndeki maçta Bayern Münih, RB Leipzig ile karşılaşacak. Bayern Münih, ligde henüz bir maç oynamadı. Bu nedenle 3. sırada yer alıyor. RB Leipzig ise 12. sırada bulunuyor. Maç Tivibu Spor kanalı tarafından yayınlanacak.

Real Betis-Deportivo Alaves

22 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:30'da İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Real Betis, Deportivo Alaves ile mücadele edecek. Real Betis, ligde 10. sırada yer alıyor. Oynadığı 1 maçta 1 puan elde etti. Henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Deportivo Alaves ise 6. sırada bulunuyor. Oynadığı 1 maçta 3 puan toplayarak galip geldi. Maç S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Paris St Germain-Angers

22 Ağustos 2025 tarihinde Fransa Ligue 1'de önemli bir mücadele gerçekleşecek. Paris Saint Germain, 21:45'te Angers ile karşılaşacak. Şu anda Paris Saint Germain ligde 5. sırada. Angers ise 2. sırada bulunuyor. Her iki takım da sezonun başında oynadıkları ilk maçta galibiyet aldı. Bu da maç öncesi moral depolamalarını sağladı.

Derby County-Bristol City

22 Ağustos Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Derby County ile Bristol City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Kenya-Madagaskar

22 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Kenya ile Madagaskar takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Tanzanya-Fas

22 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Tanzanya ile Fas takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00