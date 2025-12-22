Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Rams Başakşehir-Gaziantep FK

22 Aralık 2025 tarihinde, Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç oynanacak. Saat 17:00'de Rams Başakşehir, Gaziantep FK ile karşılaşacak. Rams Başakşehir, bu sezon 16 maç yaptı. Takım, 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla 20 puan topladı. Ligdaki yeri ise 10. sırada. Gaziantep FK daha iyi bir performans sergiliyor. Takım 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Gaziantep FK, 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Oyun saatine kısa bir süre kala, her iki takımın da hazırlıkları sürüyor. Başakşehir, ev sahibi avantajı ile sahada olacak. Gaziantep ise zorlu bir deplasmana çıkacak. İki takımın da hedefi galibiyet. Bu mücadele, lig dinamiklerini etkileyebilir. Futbolseverler için kaçırılmayacak bir karşılaşma.

Gençlerbirliği-Trabzonspor

22 Aralık 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Gençlerbirliği, Trabzonspor'u misafir edecek. Gençlerbirliği, ligde 13. sırada yer almakta. Takım, 16 maçta 4 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik almış. Böylece toplamda 15 puanı var.

Trabzonspor, ligde 3. sırada bulunuyor. Takım, 16 maçta 10 galibiyet elde etti. Ayrıca 1 mağlubiyet ve 5 beraberlik de var. Trabzonspor, böylece toplamda 35 puana ulaştı. Bu mücadele, futbolseverler için büyük bir önem taşıyor. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayımlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı.

Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler

22 Aralık 2025’te Sipay Bodrum FK ile Amed Sportif Faaliyetler karşılaşacak. Bu maç Trendyol 1. Lig kapsamında gerçekleşecek. Maç saati 20:00 olarak belirlendi. Sipay Bodrum FK, ligde 5. sırada yer alıyor. Amed Sportif Faaliyetler ise 2. sırada bulunuyor. Bu heyecan dolu karşılaşma beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Takımların performansı merakla bekleniyor. Taraftarlar, maça büyük ilgi gösterecek.

Fulham-Nottingham Forest

22 Aralık 2025 tarihinde saat 23:00'te İngiltere Premier Ligi'nde bir maç yapılacak. Fulham, Nottingham Forest ile karşılaşacak. Fulham, ligde 15. sırada yer alıyor. Nottingham Forest ise şu an 17. sırada bulunuyor. Her iki takım da önemli bir karşılaşmanın eşiğinde. Bu maçta alınacak sonuç, takımların durumunu etkileyecek. Futbolseverler bu maçı kaçırmamak için hazırlıklı olmalı. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Keyifli bir mücadele olacağı kesin.

Athletic Bilbao-Espanyol

İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma var. Athletic Bilbao, Espanyol ile 22 Aralık 2025'te karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 23:00'te başlayacak. Athletic Bilbao, ligde 8. sırada yer alıyor. Espanyol ise 5. sıradaki konumunu koruyor. Bu karşılaşmanın yayıncısı S Sport olarak belirlendi. Takımlar, puan mücadelesi için sahaya çıkacak. Taraftarlar, büyük bir heyecanla maçı bekliyor. Maçın sonucu, ligdeki durumu etkileyebilir. Her iki takım da galibiyet peşinde koşacak. Gözler, bu çekişmeli karşılaşmada olacak.

Adanaspor-Muş SK

22 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Adanaspor ile Muş SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Menemen FK-KCT 1461 Trabzon FK

22 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Menemen FK ile KCT 1461 Trabzon FK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Granny's Waffles Kırklarelispor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu

22 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Granny's Waffles Kırklarelispor ile Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Seza Çimento Elazığspor-İskenderunspor

22 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Seza Çimento Elazığspor ile İskenderunspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Mali-Zambiya

22 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Mali ile Zambiya takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Güney Afrika-Angola

22 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Güney Afrika ile Angola takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Mısır-Zimbabve

22 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Mısır ile Zimbabve takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Alverca-Porto

22 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Alverca ile Porto takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Benfica-Famalicao

22 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Benfica ile Famalicao takımları arasındaki maçın başlama saati 23:45

Bursa Yıldırım SK-İnegöl Kafkas SK

22 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Bursa Yıldırım SK ile İnegöl Kafkas SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00