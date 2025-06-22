SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 22 Haziran Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 22 Haziran Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 22 Haziran Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Çiğdem Sevinç

Juventus-Wydad Casablanca

22 Haziran Pazar 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Juventus ile Wydad Casablanca takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Real Madrid-Pachuca

22 Haziran Pazar 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Real Madrid ile Pachuca takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Red Bull Salzburg-Al Hilal

23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Red Bull Salzburg ile Al Hilal takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Salernitana-Sampdoria

22 Haziran Pazar 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Salernitana ile Sampdoria takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Gimcheon Sangmu-Anyang

22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gimcheon Sangmu ile Anyang takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Gwangju-Daejeon Hana Citizen

22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gwangju ile Daejeon Hana Citizen takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Valerenga-Molde

22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Valerenga ile Molde takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Ham Kam-Tromso

22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Ham Kam ile Tromso takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Kristiansund BK-Rosenborg

22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Kristiansund BK ile Rosenborg takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

KFUM-Stromsgodset

22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan KFUM ile Stromsgodset takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Sarpsborg 08-Bryne

22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Sarpsborg 08 ile Bryne takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Sandefjord-Haugesund

22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Sandefjord ile Haugesund takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Viking-Fredrikstad

22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Viking ile Fredrikstad takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15

Jeonnam Dragons-Gimpo Citizen

22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Jeonnam Dragons ile Gimpo Citizen takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Busan I'Park-Chungbuk Cheongju

22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Busan I'Park ile Chungbuk Cheongju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 98 sayılık galibiyet!Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 98 sayılık galibiyet!
Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Fatih Terim yan yana! Futbol dünyasının dikkatini çeken dev gece...Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Fatih Terim yan yana! Futbol dünyasının dikkatini çeken dev gece...
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu...

ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu...

Dün gözaltına alınmıştı! Fatih Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı

Dün gözaltına alınmıştı! Fatih Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic komşuya imzayı atıyor!

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic komşuya imzayı atıyor!

Fenerbahçe taraftarını kızdıran pankart!

Fenerbahçe taraftarını kızdıran pankart!

Osimhen transferinin detayları ortaya çıktı! Fenerbahçe de bu işin içinde...

Osimhen transferinin detayları ortaya çıktı! Fenerbahçe de bu işin içinde...

Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Fatih Terim yan yana! Futbol dünyasının dikkatini çeken dev gece...

Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Fatih Terim yan yana! Futbol dünyasının dikkatini çeken dev gece...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.