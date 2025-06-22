Bugün hangi maçlar var? 22 Haziran Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Juventus-Wydad Casablanca
22 Haziran Pazar 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Juventus ile Wydad Casablanca takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Real Madrid-Pachuca
22 Haziran Pazar 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Real Madrid ile Pachuca takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Red Bull Salzburg-Al Hilal
23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Red Bull Salzburg ile Al Hilal takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Salernitana-Sampdoria
22 Haziran Pazar 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Salernitana ile Sampdoria takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
Gimcheon Sangmu-Anyang
22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gimcheon Sangmu ile Anyang takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Gwangju-Daejeon Hana Citizen
22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gwangju ile Daejeon Hana Citizen takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Valerenga-Molde
22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Valerenga ile Molde takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Ham Kam-Tromso
22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Ham Kam ile Tromso takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Kristiansund BK-Rosenborg
22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Kristiansund BK ile Rosenborg takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
KFUM-Stromsgodset
22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan KFUM ile Stromsgodset takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Sarpsborg 08-Bryne
22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Sarpsborg 08 ile Bryne takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Sandefjord-Haugesund
22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Sandefjord ile Haugesund takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Viking-Fredrikstad
22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Viking ile Fredrikstad takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15
Jeonnam Dragons-Gimpo Citizen
22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Jeonnam Dragons ile Gimpo Citizen takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Busan I'Park-Chungbuk Cheongju
22 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Busan I'Park ile Chungbuk Cheongju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
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