Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kocaelispor-Erzurumspor FK

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Kocaelispor ile Erzurumspor FK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Tümosan Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Tümosan Konyaspor ile Hesap.com Antalyaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Fenerbahçe-Beşiktaş

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Demokratik Kongo-Benin

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Demokratik Kongo ile Benin takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Senegal-Botsvana

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Senegal ile Botsvana takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Nijerya-Tanzanya

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Nijerya ile Tanzanya takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Tunus-Uganda

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Tunus ile Uganda takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Vitoria Guimaraes-Sporting Lizbon

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Vitoria Guimaraes ile Sporting Lizbon takımları arasındaki maçın başlama saati 23:45

Korabi Peshkopi-Burreli

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Arnavutluk 2. Ligi liginde oynanacak olan Korabi Peshkopi ile Burreli takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

MC Alger-ES Ben Aknoun

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Alger ile ES Ben Aknoun takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Arsenal-Crystal Palace

23 Aralık Salı 2025 tarihinde İngiltere Lig Kupası liginde oynanacak olan Arsenal ile Crystal Palace takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Teuta-Egnatia

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Arnavutluk 1. Ligi liginde oynanacak olan Teuta ile Egnatia takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Partizani-Dinamo City

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Arnavutluk 1. Ligi liginde oynanacak olan Partizani ile Dinamo City takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Caldas-Braga

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Portekiz Kupası liginde oynanacak olan Caldas ile Braga takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Hungerford Town-Taunton Town

23 Aralık Salı 2025 tarihinde NON Lig Premier liginde oynanacak olan Hungerford Town ile Taunton Town takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45