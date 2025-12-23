Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kocaelispor-Erzurumspor FK
23 Aralık Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Kocaelispor ile Erzurumspor FK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Tümosan Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor
23 Aralık Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Tümosan Konyaspor ile Hesap.com Antalyaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
Fenerbahçe-Beşiktaş
23 Aralık Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Demokratik Kongo-Benin
23 Aralık Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Demokratik Kongo ile Benin takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Senegal-Botsvana
23 Aralık Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Senegal ile Botsvana takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Nijerya-Tanzanya
23 Aralık Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Nijerya ile Tanzanya takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Tunus-Uganda
23 Aralık Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Tunus ile Uganda takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
Vitoria Guimaraes-Sporting Lizbon
23 Aralık Salı 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Vitoria Guimaraes ile Sporting Lizbon takımları arasındaki maçın başlama saati 23:45
Korabi Peshkopi-Burreli
23 Aralık Salı 2025 tarihinde Arnavutluk 2. Ligi liginde oynanacak olan Korabi Peshkopi ile Burreli takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
MC Alger-ES Ben Aknoun
23 Aralık Salı 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Alger ile ES Ben Aknoun takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
Arsenal-Crystal Palace
23 Aralık Salı 2025 tarihinde İngiltere Lig Kupası liginde oynanacak olan Arsenal ile Crystal Palace takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
Teuta-Egnatia
23 Aralık Salı 2025 tarihinde Arnavutluk 1. Ligi liginde oynanacak olan Teuta ile Egnatia takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Partizani-Dinamo City
23 Aralık Salı 2025 tarihinde Arnavutluk 1. Ligi liginde oynanacak olan Partizani ile Dinamo City takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Caldas-Braga
23 Aralık Salı 2025 tarihinde Portekiz Kupası liginde oynanacak olan Caldas ile Braga takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Hungerford Town-Taunton Town
23 Aralık Salı 2025 tarihinde NON Lig Premier liginde oynanacak olan Hungerford Town ile Taunton Town takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
