Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kocaelispor-Erzurumspor FK

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Kocaelispor ile Erzurumspor FK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Tümosan Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Tümosan Konyaspor ile Hesap.com Antalyaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Fenerbahçe-Beşiktaş

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Demokratik Kongo-Benin

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Demokratik Kongo ile Benin takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Senegal-Botsvana

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Senegal ile Botsvana takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Nijerya-Tanzanya

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Nijerya ile Tanzanya takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Tunus-Uganda

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Tunus ile Uganda takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Vitoria Guimaraes-Sporting Lizbon

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Vitoria Guimaraes ile Sporting Lizbon takımları arasındaki maçın başlama saati 23:45

Korabi Peshkopi-Burreli

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Arnavutluk 2. Ligi liginde oynanacak olan Korabi Peshkopi ile Burreli takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

MC Alger-ES Ben Aknoun

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Alger ile ES Ben Aknoun takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Arsenal-Crystal Palace

23 Aralık Salı 2025 tarihinde İngiltere Lig Kupası liginde oynanacak olan Arsenal ile Crystal Palace takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Teuta-Egnatia

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Arnavutluk 1. Ligi liginde oynanacak olan Teuta ile Egnatia takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Partizani-Dinamo City

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Arnavutluk 1. Ligi liginde oynanacak olan Partizani ile Dinamo City takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Caldas-Braga

23 Aralık Salı 2025 tarihinde Portekiz Kupası liginde oynanacak olan Caldas ile Braga takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Hungerford Town-Taunton Town

23 Aralık Salı 2025 tarihinde NON Lig Premier liginde oynanacak olan Hungerford Town ile Taunton Town takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45



