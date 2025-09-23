Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Boluspor-Eminevim Ümraniyespor

Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma var. Boluspor, Eminevim Ümraniyespor ile 23 Eylül 2025 tarihinde saat 17:00'de karşılaşacak. Boluspor, ligde 4. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu performansla 11 puana ulaştı.

Eminevim Ümraniyespor, ligde 17. sırada bulunuyor. Takım, 6 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Bu durumda 4 puanda kalmış durumda. Maç, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Her iki takım da mücadele için sahada olacak. Boluspor, formda bir ekip olarak favori görünüyor. Eminevim Ümraniyespor ise sonuca ulaşmak için çaba gösterecek. taraftarlar için heyecanlı bir maç olması bekleniyor. Maçın sonucunda iki taraf için de önemli gelişmeler yaşanabilir.

Arca Çorum FK-Serik Spor

Arca Çorum FK ile Serik Spor, 23 Eylül 2025 tarihinde karşı karşıya gelecek. Maç, saat 20:00'de başlayacak. Bu karşılaşma, Trendyol 1. Lig kapsamında düzenleniyor. Arca Çorum FK, 6 maçta 4 galibiyet aldı. Bir mağlubiyet ve 1 beraberlik de yaşadı. Topladığı 13 puanla ligde 2. sırada yer alıyor.

Serik Spor'un durumu ise daha farklı. 6 maçta 3 galibiyet elde etti. İki mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı. Böylece 10 puanla 9. sıraya yerleşti. Maç, TRT Spor kanalında yayınlanacak. İzleyicilere heyecan dolu bir karşılaşma sunulacak. Herkesin beklediği bu mücadele, takımlar için büyük önem taşıyor. Arca Çorum FK, yükselişini sürdürmek istiyor. Serik Spor ise çıkış arayışında. Bu karşılaşma, her iki takım için belirleyici olacak.

Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor

23 Eylül 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma yaşanacak. Alagöz Holding Iğdır FK ile Atakaş Hatayspor, sahaya çıkacak. İğdır FK, oynadığı 6 maçta 2 galibiyet elde etti. Bunun yanı sıra 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik de aldı. İğdır FK, 6 puanla 13. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 6 maçta galibiyet alamadı. Şu an 18. sırada bulunuyor.

Maç, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler karşılaşmayı heyecanla takip edecek. İki takım için de kritik bir sınav olacak. Her iki ekip de galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Beklentiler yüksek. Her şey, sahada kendini gösterecek. Maç sonucuna bağlı olarak, ligdeki sıralamalar da değişebilir. Bu nedenle, iki takım için de önemli bir mücadele olacak.

Athletic Bilbao-Girona

Athletic Bilbao, 23 Eylül 2025 tarihinde saat 20:00'de Girona ile karşılaşacak. Bu maç, La Liga kapsamında oynanacak. Athletic Bilbao, ligde 7. sırada bulunuyor. Ekip, 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Toplamda 9 puan elde etmiş durumdalar. Girona ise ligde 20. sırada yer alıyor. Girona, 5 maçta galibiyet alamadı. Sadece 1 puan toplayarak zor bir dönem geçiriyor. Bu mücadele, S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Maç, futbolseverler için büyük bir heyecan oluşturacak.

Espanyol-Valencia

İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma var. 23 Eylül 2025 tarihinde saat 20:00'de Espanyol ile Valencia mücadele edecek. Bu maç öncesinde Espanyol, ligde 4. sırada yer alıyor. Takım, 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Böylece, toplamda 10 puana ulaştı.

Valencia ise 11. sıradadır. Elde ettiği sonuçlar ise 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 berabere şeklindedir. Valencia, bu performansla toplamda 7 puan topladı. İki takım da önemli bir galibiyet için sahada olacak.

Maç, S Sport+ ve S Sport kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi kaçırmamalı. Her iki takım da taraftarlarına güzel bir futbol sunmayı hedefliyor. Şampiyonluk yarışı için bu maç büyük önem taşıyor.

Sevilla-Villarreal

İspanya La Liga'da 23 Eylül 2025 tarihinde Sevilla ile Villarreal karşılaşacak. Maç saat 22:30'da başlayacak. Sevilla, ligde 9. sırada yer alıyor. Takım, 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Böylece toplamda 7 puana ulaştı. Villarreal ise 3. sırada bulunuyor. Bu takım, 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplam puanı ise 10. Maç S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı olarak yayımlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir karşılaşma bekleyebilir.

Levante-Real Madrid

23 Eylül 2025'te saat 22:30'da İspanya La Liga maçında Levante, Real Madrid ile karşılaşacak. Levante, ligde 16. sırada. Real Madrid ise 1. sırada bulunuyor. Maçın yayıncı kanalı S Sport. İzleyiciler, bu maçı canlı olarak izleme şansına sahip olacak. Her iki takım için de önemli bir maç. Levante, puan almak istiyor. Real Madrid, liderliğini korumak için mücadele edecek. Bu heyecan dolu karşılaşma futbolseverler için büyük bir etkinlik olacak.

Sporting Khalsa-Hereford

23 Eylül Salı 2025 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Sporting Khalsa ile Hereford takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Anderlecht-KAA Gent

23 Eylül Salı 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Anderlecht ile KAA Gent takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Benfica-Rio Ave

23 Eylül Salı 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Benfica ile Rio Ave takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Racing Club-Velez Sarsfield

24 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Racing Club ile Velez Sarsfield takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Red Star-Troyes

23 Eylül Salı 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Red Star ile Troyes takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Guingamp-USL Dunkerque

23 Eylül Salı 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Guingamp ile USL Dunkerque takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Reims-Clermont

23 Eylül Salı 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Reims ile Clermont takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Bastia-Rodez AF

23 Eylül Salı 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Bastia ile Rodez AF takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30