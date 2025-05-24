Bugün hangi maçlar var? 24 Mayıs Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları...

ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor

24 Mayıs 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig mücadelesi oynanacak. İkas Eyüpspor, saat 16:00'da Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak. İkas Eyüpspor ligde 6. sırada yer alıyor. Onvo Antalyaspor ise 12. sıradadır. Maç beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Gaziantep FK-Kasımpaşa

24 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de bir maç oynanacak. Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Gaziantep FK, ligde 34 maçta 43 puan topladı. Bu, onların 13. sırada yer almasını sağladı. Kasımpaşa ise 46 puanla 9. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 ve beIN Sports kanallarında yayınlanacak.

Göztepe-Galatasaray

24 Mayıs 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig'de bir maç oynanacak. Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00'da başlayacak. Galatasaray, ligdeki konumuyla dikkat çekiyor. Takım, 34 maçta 28 galibiyet elde etti. Bu sonuçla Galatasaray, 89 puanla lider durumda. Göztepe ise 34 maçta 12 galibiyetle 8. sırada yer alıyor. Bu önemli karşılaşma, beIN Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Bologna-Genoa

24 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da İtalya Serie A Ligi'nde Bologna ile Genoa karşı karşıya gelecek. Bologna, 62 puanla ligde 8. sıradadır. Genoa ise 40 puanla 13. sırada bulunmaktadır. Maç, S Sport+, Tivibu Spor ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Milan-Monza

24 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:45'te İtalya Serie A Ligi'nde bir maç yapılacak. Milan, Monza'yı ağırlayacak. Milan, ligde 9. sırada. Takım, 37 maçta 60 puan topladı. 17 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 9 beraberlik ile sezonu sürdürüyor. Diğer yandan Monza, son sırada yer almakta. Takım, 20. sırada ve 18 puana sahip. Monza'nın 3 galibiyeti, 25 mağlubiyeti ve 9 beraberliği bulunuyor. Maç, S Sport+ ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak.

Real Madrid-Real Sociedad

24 Mayıs 2025 tarihinde saat 17:15'te İspanya La Liga'da Real Madrid - Real Sociedad maçı gerçekleşecek. Bu karşılaşma, ligde heyecan verici bir mücadele olacak. Real Madrid, 37 maçta 81 puan elde etti. Bu, onu ligde 2. sıraya yerleştiriyor. Real Sociedad ise 46 puanla 11. sırada bulunuyor. Maç, S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı yayınlanacak.

Leganes-Real Valladolid

24 Mayıs 2025 tarihinde, İspanya La Liga'da önemli bir maç gerçekleşecek. Leganes, Real Valladolid ile karşılaşacak. Maç, saat 19:30'da başlayacak. Leganes, ligde 18. sırada yer alıyor. Real Valladolid ise 20. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, S Sport ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak.

Espanyol-Las Palmas

24 Mayıs 2025 tarihinde, İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma var. Espanyol, saat 19:30'da Las Palmas'ı konuk edecek. Ev sahibi ekip Espanyol, ligde 17. sırada yer alıyor. 39 puanları ile düşme hattının biraz üstündeler. Misafir takım Las Palmas ise 19. sırada bulunuyor. 32 puan ile kritik bir durumda. Maç, S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Deportivo Alaves-Osasuna

24 Mayıs 2025 tarihinde İspanya La Liga'da Deportivo Alaves-Osasuna maçı oynanacak. Maç saat 22:00'de başlayacak. Deportivo Alaves, ligde 14. sırada yer alıyor. Osasuna ise 8. sırada bulunuyor. Maçın yayını S Sport+ ve S Sport kanallarından yapılacak.

Rayo Vallecano-Mallorca

24 Mayıs 2025'te saat 22:00'de İspanya La Liga'da önemli bir maç gerçekleşecek. Rayo Vallecano, Mallorca ile karşı karşıya gelecek. İki takım da ligdeki mevcut durumlarıyla dikkat çekiyor. Rayo Vallecano, 51 puanla 9. sırada yer alıyor. Mallorca ise 47 puanla 10. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, S Sport+ ve S Sport kanallarından yayınlanacak.

Getafe-Celta Vigo

24 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00'de İspanya La Liga'da önemli bir maç oynanacak. Getafe, Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek. Getafe, ligde 13. sırada yer alıyor. Celta Vigo ise 7. sırada bulunuyor. Maç, S Sport+ ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Sheffield United-Sunderland

24 Mayısıs Cumartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sheffield United ile Sunderland takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Westerlo-Standard Liege

24 Mayısıs Cumartesi 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Westerlo ile Standard Liege takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Sporting Charleroi-Oud Heverlee Leuven

24 Mayısıs Cumartesi 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Sporting Charleroi ile Oud Heverlee Leuven takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Dender-KV Mechelen

24 Mayısıs Cumartesi 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Dender ile KV Mechelen takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00