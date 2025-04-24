Bugün hangi maçlar var? 24 Nisan 2025 Perşembe günün maç programı, saatleri ve kanalları

Trabzonspor-Göztepe

24 Nisan Perşembe 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Trabzonspor ile Göztepe takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Leganes-Girona

24 Nisan 2025 tarihinde La Liga’da önemli bir maç oynanacak. Leganes, Girona ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 20:00’de başlayacak. Leganes, iç sahada mücadele edecek. Bu kritik karşılaşmada Leganes, ligde 19. sırada. Girona ise 17. sırada yer alıyor. Maçın yayıncılığını S Sport+ ve S Sport üstlenecek.

Osasuna-Sevilla

24 Nisan 2025 tarihinde saat 20:00'de İspanya La Liga'da önemli bir maç oynanacak. Osasuna, ligde 11. sırada. Sevilla ise 15. sırada bulunuyor. İki takım için de her puan artık büyük önem taşıyor. Bu mücadele S Sport ve Tivibu Spor kanallarından canlı olarak yayımlanacak.

Atletico Madrid-Rayo Vallecano

24 Nisan 2025 tarihinde saat 22:30'da İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma olacak. Atletico Madrid ile Rayo Vallecano birbirleriyle karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid, 32 maçta 63 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Rayo Vallecano ise 41 puanla 10. sırada bulunuyor. Bu maç Tivibu Spor ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Betis-Real Valladolid

24 Nisan 2025 tarihinde saat 22:30'da İspanya La Liga mücadelesi gerçekleşecek. Real Betis, Real Valladolid ile karşılaşacak. Real Betis, ligde 6. sırada bulunuyor. Bu sezon 32 maçta 14 galibiyet elde etti. Real Valladolid ise 20. sırada yer alıyor. Takım sadece 4 galibiyetle dikkat çekiyor. Maç, S Sport ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak.

Corinthians-Racing Montevideo

25 Nisan Cuma 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Corinthians ile Racing Montevideo takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Godoy Cruz-Gremio

25 Nisan Cuma 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Godoy Cruz ile Gremio takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Al Orubah-Al Fayha

24 Nisan 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Al Orubah, Al Fayha ile karşılaşacak. Maç, saat 19:30'da başlayacak. Ligdeki duruma göz attığımızda, Al Orubah 17. sırada yer alıyor. Takım, 28 maçta 8 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puana sahip. Diğer yandan, Al Fayha 14. sırada bulunuyor. Almaya 28 maçta 6 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 11 beraberlik elde etti. Bu takım, toplamda 29 puan toplamış durumda. Maçın yayıncı bilgisi ise yayıncı kuruluşların web sitesinde yer alıyor.

Al Taawon-Al Raed

24 Nisan 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Saat 21:00'de Al Taawon ile Al Raed mücadele edecek. Al Taawon, ligde 8. sırada yer alıyor. Al Raed ise 18. sırada bulunuyor. Maçın yayın bilgisi henüz mevcut değildir.

AZ Alkmaar-NAC Breda

24 Nisan Perşembe 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan AZ Alkmaar ile NAC Breda takımları arasındaki maçın başlama saati 19:45

Twente-PSV Eindhoven

24 Nisan Perşembe 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Twente ile PSV Eindhoven takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Club Brugge-Union St.Gilloise

24 Nisan Perşembe 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Club Brugge ile Union St.Gilloise takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Bolivar-Palmeiras

25 Nisan Cuma 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Bolivar ile Palmeiras takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Central Cordoba (Sgo. Est.)-Deportivo Tachira

25 Nisan Cuma 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Central Cordoba (Sgo. Est.) ile Deportivo Tachira takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Bahia-Atletico Nacional

25 Nisan Cuma 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Bahia ile Atletico Nacional takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00