Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Atletico Madrid-Club Brugge

24 Şubat 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi kapsamında büyük bir mücadele olacak. Atletico Madrid ile Club Brugge, saat 20:45'te karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid, ligde şu an 14. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Topladıkları puan sayısı ise 13.

Club Brugge ise daha sıkıntılı bir durumda. Şu an ligde 19. sırada bulunuyor. Bu takım, 8 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Toplamda 10 puan topladı.

Maç, Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. İki takım da puan almak için mücadele edecek. Bu maç, gruplardaki rekabeti etkileyecek.

Inter-Bodo Glimt

24 Şubat 2026'da saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Inter, Bodo Glimt ile karşılaşacak. Inter, bu sezon ligde 10. sırada yer almakta. Takım, 8 maçta 5 galibiyet elde etti. Toplamda 15 puana sahip. Bodo Glimt ise ligde 23. sırada bulunuyor. Bu takım, 8 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Bodo Glimt'in puanı 9. Mücadele, Spor kanalından yayınlanacak. Maçın heyecanı şimdiden hissedilmeye başladı. Takımlar, galibiyet için sahada olacak. Herkes bu karşılaşmayı merakla bekliyor.

Bayer Leverkusen-Olympiakos

24 Şubat 2026 tarihinde saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi maçında Bayer Leverkusen, Olympiakos ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen, ligde 8 maç oynadı. Bu maçlarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Toplamda 12 puan topladı. Şu an 16. sırada yer alıyor. Olympiakos ise 8 maçta mücadele etti. Bu takım, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı puan sayısı ise 11. Şu an 18. sıradadır. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. Maç heyecanı ve rekabet dolu geçecek.

Newcastle United-Karabağ

24 Şubat 2026 tarihinde saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi kapsamında bir maç gerçekleşecek. Newcastle United ile Karabağ karşı karşıya gelecek. Newcastle United, ligde 12. sırada yer almakta. Takım, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet elde etti. Ayrıca 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı puan ise 14 olarak belirlendi.

Karabağ, ligde 22. sırada bulunmaktadır. Takım 8 maçta 3 galibiyet aldı. Bunun yanı sıra 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Karabağ’ın topladığı puan ise 10'dur. Maç, tabii ki Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu heyecan verici karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

Swansea City-Preston North End

24 Şubat Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Swansea City ile Preston North End takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Middlesbrough-Leicester City

24 Şubat Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Middlesbrough ile Leicester City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

West Bromwich Albion-Charlton Athletic

24 Şubat Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan West Bromwich Albion ile Charlton Athletic takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Watford-Ipswich Town

24 Şubat Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Watford ile Ipswich Town takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Hull City-Derby County

24 Şubat Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Hull City ile Derby County takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Wrexham-Portsmouth

24 Şubat Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Wrexham ile Portsmouth takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Blackburn Rovers-Bristol City

24 Şubat Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Blackburn Rovers ile Bristol City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Southampton-Queens Park Rangers

24 Şubat Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Southampton ile Queens Park Rangers takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Al Taawon-Al Hilal

24 Şubat 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Taawon ve Al Hilal karşı karşıya gelecek. Maç, saat 22:00'de başlayacak. Al Taawon, ligde 5. sırada. Takım, 22 maçta 12 galibiyet aldı. Ayrıca, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile 39 puan topladı.

Al Hilal ise 3. sırada yer alıyor. Bu takım, 22 maçta 16 galibiyet elde etti. Hiç mağlubiyeti yok. Altı beraberlik ile toplamda 54 puana ulaştı. Maç, S Sport+ kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için sahada olacak.

Al Khaleej-Al Kholood

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. 24 Şubat 2026 tarihinde saat 22:00'de Al Khaleej ile Al Kholood karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, ligin heyecan verici maçlarından biri olacak. Al Khaleej, 27 puanla 9. sırada yer alıyor. Al Kholood ise, 19 puanla 14. sırada bulunuyor. Al Kholood, son sıraya yakın bir noktada. Mücadele sonunda iki takımın durumu da değişebilir. Maçın detaylarını izlemek isteyenler için alternatif kaynaklar mevcut. Ancak burada detaylar sunulmayacak. Maç, futbolseverler için büyük bir heyecan oluşturacak. Takımların performansları ise merak ediliyor.

Al Hazm-Al-Ittihad Jeddah

24 Şubat 2026'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir karşılaşma oynanacak. Al Hazm, saat 22:00'de Al-Ittihad Jeddah ile karşılaşacak. Al Hazm, ligde 13. sırada yer alıyor. Al-Ittihad Jeddah ise 6. sırada bulunuyor. Maçın yayınına dair bilgi mevcut değil. Karşılaşma, taraftarlar için ilgi çekici olacak. İki takım da galibiyet peşinde koşacak. Heyecan dolu anlar bekleyenleri bekliyor.