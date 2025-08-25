Bugün hangi maçlar var? 25 Ağustos Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor

25 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig kapsamında ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Ev sahibi ikas Eyüpspor, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 2 maçta galibiyet elde edemedi. Bu nedenle puanı bulunmuyor. Konuk ekip Corendon Alanyaspor ise ligde 11. sırada. Takım, 1 maçta 1 puan toplayabildi. Bu heyecan dolu karşılaşma, beIN Sports 2 ve beIN Sports üzerinden yayınlanacak.

İstanbulspor-Manisa FK

25 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol 1. Lig'de bir karşılaşma gerçekleşecek. İstanbulspor, Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. İstanbulspor, ligin 16. sırasında yer alıyor. Takım, oynadığı 2 maçta galip gelemedi. İki beraberlik ile 2 puan topladı. Manisa FK ise 15. sırada bulunuyor. Bu takım, 2 maç sonucunda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Dolayısıyla, 3 puan topladı. Maçın yayın haklarını TRT Spor ve beIN Sports 2 üstlenecek.

Newcastle United-Liverpool

25 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:00'de, İngiltere Premier Ligi kapsamında önemli bir maç gerçekleşecek. Newcastle United, Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Newcastle United, sezonun ilk maçında 15. sırada yer alıyor. Liverpool ise, oynadığı ilk karşılaşmayı kazanarak 5. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Udinese-Hellas Verona

25 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:30'da İtalya Serie A Ligi'nde bir maç oynanacak. Udinese, Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek. Udinese ligde 15. sırada yer alıyor. Hellas Verona ise 12. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Inter-Torino

25 Ağustos 2025 tarihinde, İtalya Serie A Ligi'nde Inter-Torino maçı yapılacak. Maç saat 21:45'te başlayacak. Her iki takım da ligdeki ilk maçına çıkıyor. Inter, 13. sırada yer alıyor. Torino ise 14. sırada bulunuyor. Maç, Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarında yayınlanacak.

Athletic Bilbao-Rayo Vallecano

25 Ağustos 2025 tarihinde saat 20:30'da İspanya La Liga'da heyecanlı bir maç gerçekleşecek. Athletic Bilbao, Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Her iki takım da 1. haftayı galibiyetle kapattı. Bu sayede her biri 3 puan elde etti. Lig sıralamasında Athletic Bilbao 8. sırada, Rayo Vallecano ise 6. sırada yer alıyor. Mücadele S Sport kanalından yayınlanacak.

Sevilla-Getafe

25 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:30'da İspanya La Liga'da Sevilla, Getafe ile karşılaşacak. Sevilla, ligde 1 maç oynamış durumda. Şu an 17. sırada yer alıyor. Takım henüz galibiyet elde edemedi. Getafe ise 1 maçla ligde 7. sırada bulunuyor. Getafe, sezona galibiyetle başlamış durumda. Bu maç, S Sport kanalından yayınlanacak.

Estrela da Amadora-Alverca

25 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Estrela da Amadora ile Alverca takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Pau FC-Reims

25 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Pau FC ile Reims takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Albacete-Racing Santander

25 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Albacete ile Racing Santander takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Cordoba-Las Palmas

25 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Cordoba ile Las Palmas takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Sampdoria-Modena

25 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Sampdoria ile Modena takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30