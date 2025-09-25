Bugün hangi maçlar var? 25 Eylül Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Lille-Brann

Bugün, 25 Eylül 2025. Saat 19:45'te UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir maç var. Lille, Brann ile karşı karşıya gelecek. Lille, lig sıralamasında 21. sırada. Brann ise 15. sırada yer alıyor. Maç, tabii Spor kanalı üzerinden yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takım da olumlu bir sonuç almak istiyor. İzleyicilerin ilgisi yüksek olacak. Maç öncesi, takımların durumu merak ediliyor. Lille, son maçlarında istediği performansı gösteremedi. Brann ise daha istikrarlı bir görüntü sergiliyor. Her iki ekip de galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi bakımından kritik öneme sahip. İzlemek için ekran başına geçecek olanlar, bu maçı kaçırmamalı.

Go Ahead Eagles-FCSB

25 Eylül 2025, önemli bir maç günü. Saat 19:45'te Go Ahead Eagles ile FCSB bir araya gelecek. Bu karşılaşma UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleşecek. Go Ahead Eagles, ligde 19. sırada. FCSB ise 17. sırada yer alıyor. İki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Maç, tabii Spor'dan naklen yayınlanacak. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takım da galip gelmek isteyen oyuncularla sahaya çıkacak. Maç, büyük bir rekabet ortamında geçecek. İzleyiciler, karşılaşmanın keyfini çıkaracak.

Utrecht-Olympique Lyon

UEFA Avrupa Ligi'nde, Utrecht ile Olympique Lyon karşılaşacak. Maç 25 Eylül 2025 tarihinde oynanacak. Başlama saati 22:00. Utrecht, ligde 27. sıradadır. Olympique Lyon ise 22. sırada. Bu maç TRT Spor ve tabii Spor üzerinden yayınlanacak. İzleyiciler, mücadeleyi bu kanallardan takip edebilir. Takımlar, galibiyet için mücadele edecek. Her iki ekip, puan kazanmanın peşinde. Maç öncesi heyecan yüksek. Gözler güzel bir performans bekliyor.

Vfb Stuttgart-Celta Vigo

25 Eylül 2025 tarihinde, saat 22:00'de önemli bir maç oynanacak. Vfb Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'nde Celta Vigo ile karşılaşacak. Ev sahibi ekip, Vfb Stuttgart, lig sıralamasında 28. pozisyonda yer alıyor. Konuk ekip Celta Vigo ise 16. sırada bulunuyor. Maç, tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Oyuncular, galibiyet için sahada mücadele edecekler. Taraftarlar ise bu maçı heyecanla bekliyor. Maçın sonuçları, takımların önümüzdeki süreçteki performansını etkileyecek.

Rangers FC-KRC Genk

25 Eylül 2025 tarihinde, saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi maçı oynanacak. Rangers FC ile KRC Genk sahada olacak. İki takım da ligde henüz maç yapmadı. Bu nedenle sıralamadaki durumları 25 ve 20. sıralarda yer alıyor. Maç, tabii Spor kanalından izlenebilecek. Taraftarlar, heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma, Avrupa'daki önemli maçlardan biri olacak. Gözler, bu maçta olacak.

Young Boys-Panathinaikos

25 Eylül 2025 tarihinde saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys ile Panathinaikos maçı oynanacak. Her iki takım da ligde henüz maç yapmadı. Bu nedenle sıralamada puan veya galibiyet yok. Maç, Spor kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takımın da performansları merak ediliyor. Keyifli bir mücadele olacağı düşünülebilir. Young Boys ve Panathinaikos, Avrupa’da kendilerini göstermek istiyor. Herkes için önemli bir maç olacak. Bu karşılaşma, izleyicilere heyecan dolu anlar sunacak.

Red Bull Salzburg-Porto

25 Eylül 2025 tarihinde saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi'nde Red Bull Salzburg ile Porto mücadele edecek. Her iki takım da ligde henüz maça çıkmadı. Bu karşılaşma grup aşamasında önemli bir başlangıç olacak. İzleyiciler için heyecan dolu bir maç bekleniyor. Maç, tabii ki Spor kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, sıkı bir rekabete tanıklık edecek. Bu karşılaşmanın sonuçları, grup sıralamasını etkileyecek. Böylece, takımlar için büyük bir fırsat doğacak. Hem Salzburg hem de Porto galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Maç öncesinde her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmaya kilitlenecek.

Ferencvaros-Viktoria Plzen

25 Eylül 2025 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi kapsamında Ferencvaros ile Viktoria Plzen karşılaşacak. Ferencvaros, ligde 18. sırada yer alıyor. Viktoria Plzen ise 29. sırada bulunuyor. İki takım, bu maçta galibiyet için mücadele edecek. Ferencvaros ve Viktoria Plzen'in durumu dikkat çekici. Ferencvaros'un ligdeki durumu pek de iç açıcı değil. Viktoria Plzen ise daha zor bir süreçten geçiyor. Bu maç, her iki takım için büyük önem taşıyor. Maç, tabii Spor tarafından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Herkes maçı izlemek için ekran başına geçecek. Takımlar için zorlu bir mücadele olacağı kesin.

Aston Villa-Bologna

25 Eylül 2025 tarihinde, saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Aston Villa ile Bologna karşı karşıya gelecek. Her iki takım da ligde henüz maç oynamadı. Bu nedenle, sıralamada 13. ve 14. sırada bulunuyorlar. Maç, tabii ki Spor kanalından yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan verici bir mücadele olacak. İzleyiciler, takımların performansını merakla bekliyor.

Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor

Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma var. 25 Eylül 2025 tarihinde saat 17:00'de Özbelsan Sivasspor ile Adana Demirspor karşılaşacak. Bu maç, her iki takım için kritik bir öneme sahip. Şu anki lig durumlarına bakalım.

Özbelsan Sivasspor, 17. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta sadece 1 galibiyet almış. Bunun yanı sıra, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Toplamda 5 puan toplayabiliyor. Sivas ekibi, 5 gol atarken, kalesinde 9 gol görmüş durumda.

Adana Demirspor ise ligin sonuncusu. Takım, 20. sırada bulunuyor ve 6 maçta hiç galibiyet elde edemedi. 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 0 puanda. Gol sayısı olarak 4 gol atmışlar fakat kalesinde 23 gol görmüşler.

Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Her takım için önemli bir fırsat. Kayıplar, sezonun geri kalanını etkileyebilir. Sonuçlar merakla bekleniyor.

Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor

25 Eylül 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir karşılaşma yapılacak. Atko Grup Pendikspor, Sakaryaspor ile mücadele edecek. Ev sahibi Atko Grup Pendikspor, ligde 6. sırada yer alıyor. Konuk takım Sakaryaspor ise 15. sırada bulunuyor.

Bu önemli karşılaşma, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, maç saatini merakla bekliyor. İki takım da sahada galibiyet için mücadele edecek. Pendikspor, kendi sahasında avantaj sağlamaya çalışacak. Sakaryaspor ise zorlu deplasmanda puan almak isteyecek.

Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer

Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. Amed Sportif Faaliyetler, SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak. Maç 25 Eylül 2025 tarihinde saat 20:00'de başlayacak.

Amed Sportif Faaliyetler, ligde 9. sırada yer alıyor. Takım, bu sezon 6 maç oynadı. 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplamda 10 puan topladı.

Rakip SMS Grup Sarıyer ise oldukça zor bir dönem geçiriyor. 19. sırada yer alıyor. Henüz galibiyet elde etmedi. Sezon boyunca 5 mağlubiyet aldı. Ayrıca 1 beraberlik ile yalnızca 1 puan toplayabildi.

Maç TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için sahada olacak.

Osasuna-Elche

25 Eylül 2025'te saat 20:30'da İspanya La Liga'da önemli bir maç oynanacak. Osasuna, Elche ile karşılaşacak. Bu maç heyecan dolu bir mücadeleye dönüşebilir. Osasuna, ligde 13. sırada yer alıyor. Elde ettiği 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet bulundu. Toplamda 6 puan toplamış durumda. Elche ise ligde 7. sırada bulunuyor. 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Elche, ligde şu an 9 puana sahip. Maç, S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Bu mücadele futbolseverler için oldukça heyecan verici olacak.

Real Oviedo-Barcelona

25 Eylül 2025 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 22:30'da İspanya La Liga'da Real Oviedo, Barcelona ile karşılaşacak. Real Oviedo, ligde 18. sırada yer alıyor. Zor bir başlangıç yaptılar. Barcelona ise 2. sırada. Güçlü bir performans sergiliyorlar. Bu maçta iki farklı durum gözlemlenecek. Real Oviedo, puan kaybetmemek için savaşacak. Barcelona, liderliği hedeflemek için oynayacak. Maç, S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler için keyifli bir karşılaşma olacak.

Al Khaleej-Al Taawon

25 Eylül 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Al Khaleej ile Al Taawon karşı karşıya gelecek. Bu maç Türkiye saati ile 18:00'de başlayacak. Her iki takım da ligde iyi bir başlangıç yaptı. Al Khaleej 4. sırada yer alıyor. Al Taawon ise 6. sıradadır. Her iki takım da 3 maçta 2 galibiyet elde etti. Toplamda 6 puana sahipler. Maçın yayıncı kanalı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.