Bugün hangi maçlar var? 25 Kasım Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Ajax-Benfica

25 Kasım 2025 tarihinde, saat 20:45’te önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi kapsamında Ajax ile Benfica mücadele edecek. Her iki takım grupta 4 maç oynadı. Ancak ikisi de henüz galibiyet elde edemedi. Ajax, lig sıralamasında 36. sıradadır. Benfica ise 35. sırada yer alıyor. Bu kritik maç, Spor kanalı tarafından canlı olarak yayınlanacak. Takımların performansları merakla bekleniyor. İzleyiciler, bu karşılaşmayı heyecanla takip edecek.

Galatasaray-Union St.Gilloise

25 Kasım 2025 tarihinde saat 20:45’te, Şampiyonlar Ligi kapsamında bir maç yapılacak. Galatasaray, Union St. Gilloise ile karşılaşacak. Galatasaray, ligde 9. sırada yer alıyor. Takım, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puan topladı. Galatasaray, bu süreçte 8 gol attı, 6 gol yedi.

Öte yandan, Union St. Gilloise 28. sırada bulunuyor. Bu takım, 4 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Ancak, 3 puan topladı. Buna ek olarak, 4 gol attı, 12 gol yedi. Maçın heyecanı oldukça yüksek.

Bu karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu maçı kaçırmamak için ekran başında olacak. İki takım arasındaki karşılaşma, büyük bir mücadeleye sahne olacak. Hem Galatasaray hem de Union St. Gilloise için önemli bir maç.

Marsilya-Newcastle United

2025 yılı 25 Kasım'da, saat 23:00'te önemli bir maç gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi çerçevesinde Marsilya, Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Marsilya, şu an ligde 25. sırada bulunuyor. Takım, oynadığı 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alarak 3 puan topladı.

Newcastle United ise 6. sırada yer alıyor. Bu takım, 4 maçta 3 galibiyet elde etti. Topladıkları puan ise 9. Maçın heyecanı büyük olacak. Bu mücadele, Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Takip edenler için keyifli bir izleme deneyimi sunacak.

Manchester City-Bayer Leverkusen

25 Kasım 2025 tarihinde saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Manchester City, Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. İki takımın ligdeki durumları farklı. Manchester City, grubunda 10 puanla 4. sırada. Bayer Leverkusen ise 5 puanla 21. sırada yer alıyor. Bu önemli maç, tabii Spor kanalından yayınlanacak. Maç öncesi heyecan giderek artıyor. İki takımın da galibiyeti hedeflemesi bekleniyor. Taraftarlar, maçta neler olacağını merakla bekliyor. Mücadele, futbolseverler için güzel bir gösteri olacağa benziyor.

Napoli-Karabağ

25 Kasım 2025, saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile Karabağ karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki takım için kritik bir öneme sahip. Napoli, 4 puanla 24. sırada bulunuyor. Karabağ ise 7 puanla 15. sırada yer almakta. Bu mücadele, tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İki takım da galibiyet için sahada elinden geleni yapacak. Hem Napoli hem de Karabağ, grup içindeki sıralamalarını yükseltmek istiyor. Bu nedenle, maç büyük bir heyecanla bekleniyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yerlerini alacak. Maçın sonucu, gruptaki dengeleri değiştirebilir. Herkes, bu önemli karşılaşmayı izlemek için sabırsızlanıyor.

Bodo Glimt-Juventus

25 Kasım 2025 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Saat 23:00'te Bodo Glimt ile Juventus takımları karşı karşıya gelecek. Bu maç, sporun en üst düzey organizasyonlarından birinde gerçekleşiyor. Bodo Glimt, 4 maçta yalnızca 2 puan toplayabildi. Bu nedenle, takımlar 29. sırada yer alıyor. Juventus ise daha iyi bir performans gösterdi. Takım, 3 puanla 26. sırada bulunuyor. Maç, tabii ki Spor yayıncılığı aracılığıyla ekranlara gelecek. Sporseverler bu maçı heyecanla bekliyor. Hem Bodo Glimt hem de Juventus, galibiyet için mücadele edecek. Takımlar, tarihi bir gece yaşatmak için sahaya çıkacak.

Slavia Prag-Athletic Bilbao

25 Kasım 2025'te saat 23:00'te Slavia Prag ile Athletic Bilbao bir araya gelecek. Bu karşılaşma Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleşecek. Slavia Prag, oynadığı 4 maçta galibiyet alamadı. Bu nedenle takım, ligde 30. sırada yer alıyor. Athletic Bilbao ise 1 galibiyetle 4 maçta 3 puan topladı. Bu takım, 27. sırada bulunuyor. Maç, Spor kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler için heyecanlı bir karşılaşma olacak. Herkesin gözü bu mücadelede olacak. Takımlar, iyi bir performans sergilemek isteyecek.

Chelsea-Barcelona

25 Kasım 2025 tarihinde Chelsea ile Barcelona karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi maçı saat 23:00'te başlayacak. Her iki takım, grupta 4 maç oynadı. İkisi de 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Şu an her iki takımın da puanı 7. Chelsea, grupta 12. sırada yer alıyor. Barcelona ise 11. sırada bulunuyor. Bu önemli karşılaşma tabii ki Spor'dan yayınlanacak. Maç, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak. Takımların mevcut durumları dikkate alındığında, sonuç merak ediliyor. Ancak her iki taraf da galip gelmek için mücadele edecek. Beklentiler oldukça yüksek.

Borussia Dortmund-Villarreal

25 Kasım 2025 tarihinde saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Borussia Dortmund, Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Borussia Dortmund, turnuvada 14. sırada yer alıyor. Takım, 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puana ulaştı. Villarreal ise 32. sırada bulunuyor. Takım, galibiyet elde edemedi. 4 maçta sadece 1 puan toplayabildi. Maç, Spor kanalı üzerinden yayınlanacak. Hayranlar bu karşılaşmayı merakla bekliyor. İki takım arasında nasıl bir mücadele olacağı da ortada. Dortmund, ev sahibi avantajıyla daha iyi bir performans sergilemek istiyor. Villarreal ise kötü gidişata son vermek hedefinde. Bu maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor. İlgili taraftarlar için heyecan verici bir karşılaşma beklentisi var.

Hull City-Ipswich Town

25 Kasım Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Hull City ile Ipswich Town takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Watford-Preston North End

25 Kasım Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Watford ile Preston North End takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Middlesbrough-Coventry City

25 Kasım Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Middlesbrough ile Coventry City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Stoke City-Charlton Athletic

25 Kasım Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Stoke City ile Charlton Athletic takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Swansea City-Derby County

25 Kasım Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Swansea City ile Derby County takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Norwich City-Oxford United

25 Kasım Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Norwich City ile Oxford United takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45