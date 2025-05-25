Bugün hangi maçlar var? 25 Mayıs Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları:

Rams Başakşehir-Adana Demirspor

25 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Rams Başakşehir, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Rams Başakşehir, ligde beşinci sırada bulunuyor. Adana Demirspor ise son sırada yer alıyor. Maç beIN Sports 5 ve beIN Sports kanallarından yayınlanacak.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

25 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı oynanacak. Ev sahibi Beşiktaş, ligde 4. sırada yer alıyor. Beşiktaş, 34 maçta 59 puan topladı. Rakibi Çaykur Rizespor ise 14. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor, 34 maçta 43 puana sahip. Bu önemli karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor

25 Mayıs 2025'te saat 19:00'da Trendyol Süper Lig maçında Tümosan Konyaspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Tümosan Konyaspor, ligde 10. sırada yer alıyor. Corendon Alanyaspor ise 15. sırada bulunuyor. Bu önemli mücadele, beIN Sports Max 2 ve beIN Sports kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor-Reeder Samsunspor

25 Mayıs 2025 tarihinde, saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, ligde 34 maç sonunda 47 puanla 7. sırada yer alıyor. Reeder Samsunspor ise 60 puanla 3. sırada bulunuyor. Bu önemli maç, beIN Sports 2 ve beIN Sports kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK

25 Mayıs 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig mücadelesi gerçekleştirilecek. Bu karşılaşmada Bellona Kayserispor, Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00'da başlayacak. Bellona Kayserispor, ligde 12. sırada yer alıyor. Sipay Bodrum FK ise 16. sırada bulunuyor. Karşılaşma, beIN Sports Max 1 ve beIN Sports kanallarından yayınlanacak.

AFC Bournemouth-Leicester City

25 Mayıs 2025 tarihinde bir İngiltere Premier Ligi maçı oynanacak. AFC Bournemouth, saat 18:00'de Leicester City'yi konuk edecek. AFC Bournemouth, ligde 11. sırada bulunuyor. Leicester City ise 18. sırada yer alıyor. Leicester City, küme düşme hattında mücadele ediyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Newcastle United-Everton

25 Mayıs 2025'te saat 18:00'de, İngiltere Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Newcastle United, Everton ile karşılaşacak. Newcastle United, 37 maçta 66 puan topladı. Bu puanlarla ligde 4. sırada yer alıyor. Everton ise 45 puanla 13. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Wolverhampton-Brentford

25 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:00'de İngiltere Premier Ligi'nde Wolverhampton, Brentford ile karşılaşacak. Wolverhampton, ligde 14. sırada bulunuyor. Takımın puanı 41. Brentford ise 9. sırada yer alıyor. Brentford'un puanı 55. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Nottingham Forest-Chelsea

25 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:00'de, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Nottingham Forest, Chelsea ile karşılaşacak. Nottingham Forest ligde 7. sırada yer alıyor. Chelsea ise 5. sırada bulunuyor. Bu maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Southampton-Arsenal

25 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:00'de önemli bir maç oynanacak. İngiltere Premier Ligi'nde Southampton, Arsenal ile karşılaşacak. Bu mücadele, Southampton için hayati bir öneme sahip. Southampton, 20. sırada yer alıyor. Arsenal ise 2. sırada bulunuyor. Arsenal, şampiyonluk yarışını sürdürmekte. Maç, futbolseverler tarafından beIN Sports 3 kanalından izlenebilecek.

Ipswich Town-West Ham United

25 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Ipswich Town, West Ham United ile oynayacak. Ipswich Town, ligde 19. sırada yer alıyor. West Ham United ise 15. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı beIN Sports 3 olacak.

Liverpool-Crystal Palace

25 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:00'de Liverpool, Crystal Palace ile karşılaşacak. Bu maç, İngiltere Premier Ligi'nde gerçekleşecek. Liverpool, ligde 1. sırada yer alıyor. Crystal Palace ise 12. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tottenham Hotspur-Brighton & Hove Albion

25 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:00'de İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Tottenham Hotspur, Brighton & Hove Albion ile karşılaşacak. Tottenham, ligde 17. sırada yer alıyor. Brighton ise 8. sırada bulunuyor. Bu heyecanla beklenen maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Manchester United-Aston Villa

25 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:00'de İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Manchester United, Aston Villa ile karşılaşacak. Manchester United, ligde 16. sırada yer alıyor. Aston Villa ise 6. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan verici bir karşılaşma olacak.

Fulham-Manchester City

25 Mayıs 2025 tarihinde Fulham ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak. Saat 18:00'de başlayacak. Fulham, şu anda ligde 10. sırada yer alıyor. Manchester City ise 3. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı beIN Sports 3.