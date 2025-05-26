Bugün hangi maçlar var? 26 Mayısıs Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe

26 Mayıs 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Ev sahibi ekip Hatayspor, 18. sırada yer alıyor. Şu ana kadar ligde 34 maçta 5 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. Topladıkları puan sayısı 23.

Rakibi Fenerbahçe ise ligde 2. sırada bulunuyor. 34 maçta 25 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile 81 puana ulaştılar. Bu kritik maç, futbolseverler tarafından beIN Sports üzerinden yayınlanacak.

Elversberg-FC Heidenheim

26 Mayıs 2025 tarihinde, saat 21:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç yapılacak. Elversberg ile FC Heidenheim karşı karşıya gelecek. FC Heidenheim, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, 34 maçta 8 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Toplamda 29 puana sahip. Maçın yayıncısı Tivibu Spor olarak belirlendi.

Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK

26 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor FK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Batman Petrolspor-Altınordu

26 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Batman Petrolspor ile Altınordu takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Al Fayha-Al Shabab

26 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi maçında Al Fayha ile Al Shabab karşılaşacak. Al Fayha, ligde 13. sırada yer alıyor. Takım, 33 maçta 36 puan topladı ve zorlu bir sezon geçirdi. Diğer yandan, Al Shabab 6. sırada bulunuyor. Al Shabab, 57 puanla üst sıralara göz kırpıyor. Bu önemli karşılaşma S Sport+ kanalından yayınlanacak.

Al Fateh-Al Nassr

26 Mayıs 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi kapsamında Al Fateh - Al Nassr maçı oynanacak. Maç, saat 21:00'de başlayacak. Al Fateh, ligde 12. sırada bulunuyor. Al Nassr ise 4. sırada yer alıyor. Maç, TRT Spor ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak.

Al Orubah-Al Taawon

26 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Al Orubah ile Al Taawon karşı karşıya gelecek. Al Orubah, ligde 17. sırada bulunuyor. Takım, 33 maçta 9 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 30 puan topladı. Al Orubah, 30 gol atıp 70 gol yedi.

Al Taawon ise 8. sırada yer alıyor. Bu takım, 33 maçta 12 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 9 beraberlik elde etti. Al Taawon, 45 puan topladı. Takım, 38 gol attı ve 36 gol yedi. Maçın yayıncısı, yerel platformlardan takip edilebilecek.

Al Khaleej-Al Okhdood

26 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Al Khaleej ile Al Okhdood karşı karşıya gelecek. Al Khaleej, ligi 10. sırada tamamladı. Topladığı puan 37. Takım, sezon boyunca 33 maçta mücadele etti. Al Okhdood ise 16. sırada yer aldı. Onun puanı ise 31. Maçın yayıncı bilgisi mevcut değildir.

Al-Riyadh-Al Ahli SC

26 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:00'de, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Al-Riyadh ile Al Ahli SC karşı karşıya gelecek. Al-Riyadh, ligde 9. sırada yer alıyor. Takım, 33 maçta 10 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. Toplamda 38 puan topladı.

Al Ahli SC ise 5. sırada bulunuyor. Bu takım, 33 maçta 20 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Böylece 64 puana ulaştı. Bu maç, futbolseverler için heyecan verici bir mücadele vaad ediyor.

Al Raed-Al Kholood

26 Mayıs 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Al Raed ile Al Kholood karşı karşıya gelecek. Maç saat 21:00'de başlayacak.

Al Raed, ligde 18. sırada. Takım, 33 maçta sadece 21 puan toplayabildi.

Al Kholood ise 11. sıranın sahibi. Takım, ligde 37 puanla mücadele ediyor.

Al Hilal-Al Qadsiah FC

26 Mayıs 2025 tarihinde, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele yaşanacak. Maç saat 21:00'de başlayacak. Al Hilal, ligde 2. sırada bulunuyor. Al Qadsiah FC ise 3. sırada yer alıyor. Her iki takımın da hedefi, şampiyonluk yarışında avantaj sağlamak. Maç, TRT Spor ve S Sport+ kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Al-Ittihad Jeddah-Damac

26 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:00'de, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde heyecan verici bir maç oynanacak. Al-Ittihad Jeddah ile Damac karşı karşıya geliyor. Al-Ittihad Jeddah, ligdeki mücadelesinde 33 maçta 25 galibiyet aldı. Bu performansıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Takım, 80 puanla rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Diğer yandan, Damac 14. sırada yer alıyor. Takım, 33 maçta 9 galibiyet elde etti. Toplamda 35 puanla mücadele ediyor. Maç, TRT Spor ve S Sport+ kanallarından canlı yayınlanacak.

Al Ettifaq-Al Wehda

26 Mayıs 2025'te Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Ettifaq ile Al Wehda karşılaşacak. Maç saat 21:00'de başlayacak. Al Ettifaq, ligde 7. sırada yer alıyor. Al Wehda ise 15. sırada bulunuyor. Bu maç, iki takım için de sezonun sonlarına yaklaşırken büyük bir anlam taşıyor.

LASK Linz-Hartberg

26 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan LASK Linz ile Hartberg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Frosinone-Salernitana

26 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Frosinone ile Salernitana takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30