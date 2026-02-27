Bugün hangi maçlar var? 27 Şubat Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

27 Şubat 2026’da saat 20:00’de Trendyol Süper Lig’de bir mücadele gerçekleşecek. Trabzonspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bu maç, sporseverler için oldukça heyecan verici bir karşılaşma olacak. Trabzonspor, ligde 3. sırada bulunuyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 18. sırada yer alıyor. İki takım arasındaki bu mücadelenin sonucu merakla bekleniyor. Maçın yayıncısı beIN Sports olacak. Böylece taraftarlar bu heyecan dolu karşılaşmayı ekranlardan takip edebilecek.

Rams Başakşehir-Tümosan Konyaspor

27 Şubat 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig kapsamında bir maç oynanacak. Rams Başakşehir, Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Rams Başakşehir, 23 maçta 36 puan topladı. Bu nedenle, ligde 6. sırada yer alıyor. Tümosan Konyaspor ise 23 maçta sadece 23 puan toplayabildi. Bu durum, onların 13. sırada bulunmasına neden oldu. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. İki takım da sahada galibiyet için mücadele edecek.

Esenler Erokspor-Boluspor

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'de Boluspor ile karşılaşacak. Bu maç, 27 Şubat 2026 tarihinde saat 16:00'da oynanacak. İki takım için de önemli bir mücadele. Esenler Erokspor, ligde 2. sırada yer alıyor. Takım, 27 maçta 16 galibiyet aldı. Üç mağlubiyet ve sekiz beraberlik ile 56 puan topladı. Boluspor ise 12. sırada bulunuyor. Bu takım, 27 maçta 11 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. Beş beraberlik ile 38 puan elde etti. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler için keyifli bir mücadele olacağı kesin.

İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK

27 Şubat 2026 tarihi, önemli bir maç var. Saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak. İstanbulspor, ligde 13. sırada yer alıyor. 27 maçta 38 puan topladı. Bu süreçte 9 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 11 beraberlik elde etti. Konuk takım Alagöz Holding Iğdır FK ise 7. sırada bulunuyor. Takım, 41 puanla 11 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar için keyifli bir karşılaşma olacak. İki takım da galibiyet hedefliyor. Mücadele heyecanla bekleniyor.

Wolverhampton-Aston Villa

27 Şubat 2026 tarihinde, saat 23:00'te İngiltere Premier Ligi'nde bir mücadele gerçekleşecek. Wolverhampton ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Wolverhampton, ligde zor günler geçiriyor. 20. sırada yer alıyor. Bu sezon oynadığı 28 maçta yalnızca 1 galibiyet almış durumda. Toplamda 10 puanı bulunuyor. Bu durum, takım için büyük bir sıkıntı.

Aston Villa ise oldukça başarılı bir sezon geçiriyor. Ligde 3. sıradalar. 27 maçta 15 galibiyet elde ettiler. Böylece toplamda 51 puana ulaşmayı başardılar. Takım formda görünmekte. Her iki takım için de bu maç oldukça önemli.

Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler, bu karşılaşmayı kaçırmamalı. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Liverpool, Wolverhampton'ı yenmeyi hedefliyor. Aston Villa ise formunu devam ettirmek istiyor. Maçın sonucu merakla bekleniyor.

Augsburg-FC Köln

27 Şubat 2026'da saat 22:30'da Augsburg, FC Köln ile karşılaşacak. Bu maç, Almanya Bundesliga Ligi kapsamında oynanacak. Her iki takım da bu sezon dikkat çekti. Augsburg, 23 maçta 28 puan topladı. Bu performansıyla ligde 10. sırada yer alıyor. FC Köln ise 24 puanla 12. sırada bulunuyor. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu keyifli maçı bu kanallardan takip edebilir. Takımların performansları, maça olan ilgiyi artırmış durumda. Maç heyecanla bekleniyor.

Parma-Cagliari

27 Şubat 2026'da saat 22:45'te İtalya Serie A Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Parma, Cagliari ile karşılaşacak. İki takım ligin ortalarında yer alıyor. Parma, 12. sırada bulunuyor. 26 maçta toplamda 32 puan topladı. Cagliari ise 13. sırada yer alıyor. Bu takımın puanı 29. Maç S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, bu zorlu mücadeleyi takip edebilecek. İki takımın da hedefleri yüksek. Şu anki durumları, maçta heyecanlı anlar yaşatacak.

Levante-Deportivo Alaves

27 Şubat 2026 tarihinde, İspanya La Liga'da heyecan verici bir karşılaşma gerçekleşecek. Levante ile Deportivo Alaves, saat 23:00'te karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Levante, şu anda ligde 19. sırada yer alıyor. Takım, 25 maçta 4 galibiyet elde etti. Toplamda 18 puana sahipler.

Konuk ekip Deportivo Alaves, ligde 14. sırada bulunuyor. Onlar da 25 maçta 7 galibiyet kazandı. Toplam puanları ise 27. Maç, S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Her iki takım için de kritik bir mücadele olacak. Taraftarlar, heyecan dolu anları bekliyor.

Strasbourg-Lens

27 Şubat 2026 tarihinde Strasbourg, Lens ile karşılaşacak. Maçın saati 22:45. Karşılaşma Fransa Ligue 1 kapsamında gerçekleşecek. Strasbourg, ligde 23 maçta 34 puan topladı. Bu, onlara 7. sırada yer veriyor. Lens ise daha iyi bir performans sergiledi. Onlar 52 puanla 2. sıradalar. Maçın yayıncısı beIN Sports 4 kanalı. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı canlı olarak takip edebilir. kardeş iki takım, taraftarlarına heyecan dolu bir mücadele sunacak. Kıyasıya bir rekabet bekleniyor. Herkes, bu maçta nasıl bir performans sergileneceğini merak ediyor.

Bristol City-Watford

27 Şubat Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Bristol City ile Watford takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Al Hazm-Al Ettifaq

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Hazm ile Al Ettifaq takımları mücadele edecek. Maç 27 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Başlama saati 22:00 olarak belirlendi. Al Hazm, ligde 13. sırada yer alıyor. Al Ettifaq ise 7. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, iki takım için de kritik bir öneme sahip. Her iki ekip, galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maç sonucunda, ligdeki sıralama etkilenebilir. Taraftarlar bu mücadeleyi merakla bekliyor. İki takımın da hedefleri doğrultusunda performans sergilemesi gerekiyor.

Al-Ittihad Jeddah-Al Khaleej

27 Şubat 2026'da saat 22:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al-Ittihad Jeddah ile Al Khaleej karşılaşacak. Bu, ligin ilk yarısının olumlu geçmesi için kritik bir mücadeledir. Al-Ittihad Jeddah, 39 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. Al Khaleej ise 27 puanla 10. sırada bulunuyor. İki takım için de bu maç son derece önemlidir. Futbolseverler, karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor. Maçın sonucu, her iki takımın sezon hedeflerini etkileyebilir. Bu nedenle taraftarlar, stadyumu doldurmayı planlıyor. İlgili takımlar, galibiyet için sahada ellerinden geleni yapacak. Bu mücadele, heyecan dolu anlara sahne olabilir.

Al Shabab-Al Hilal

27 Şubat 2026 tarihinde saat 22:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Al Shabab, Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. Al Shabab, ligde 12. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 23 maçta 6 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı. Toplamda 25 puan biriktirdiler.

Al Hilal ise ligde 3. sırada bulunuyor. Bu takım, 23 maçta 16 galibiyet, 0 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Elde ettikleri toplam puan ise 55. Maç, S Sport+ kanalında canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Taraftarlar takımlarını desteklemek için ekran başında yer alacak.

Telstar-NAC Breda

27 Şubat Cuma 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Telstar ile NAC Breda takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00