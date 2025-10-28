SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 28 Ekim Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 28 Ekim Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 28 Ekim Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kepezspor Futbol-Özbelsan Sivasspor

28 Ekim Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Kepezspor Futbol ile Özbelsan Sivasspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Fatsa Belediyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK

28 Ekim Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Fatsa Belediyespor ile İmaj Altyapı Vanspor FK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor

28 Ekim Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor ile Eminevim Ümraniyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Aliağa Futbol-Serik Spor

28 Ekim Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Aliağa Futbol ile Serik Spor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Dersimspor-Fethiyespor

28 Ekim Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Dersimspor ile Fethiyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyer

28 Ekim Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan 52 Orduspor FK ile SMS Grup Sarıyer takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor

28 Ekim Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Sakaryaspor ile Sultan Su İnegölspor takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyespor

28 Ekim Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Zecorner Kayserispor ile Niğde Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Lecce-Napoli

28 Ekim 2025 tarihi saat 20:30'da İtalya Serie A Ligi'nde bir maç oynanacak. Lecce, Napoli ile karşılaşacak. Ev sahibi Lecce, ligde 16. sırada yer alıyor. Zirvede bulunan Napoli ise 1. sırada.

Lecce son 8 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Napoli ise bu süreçte 6 galibiyet elde etti. Lecce, bu maça zorlu bir süreçten geçerek çıkacak. Napoli ise iyi bir form yakalamış durumda.

Maç, önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor. İzleyiciler için heyecan verici bir karşılaşma olacak. Maç S Sport+, Tivibu Spor2 ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak. Futbolseverlerin dikkatle takip etmesi gereken bir maç.

Atalanta-Milan

28 Ekim 2025 tarihinde saat 22:45'te Atalanta ile Milan karşı karşıya gelecek. Bu maç İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir mücadele. Atalanta, 8 maçta 2 galibiyet elde etti. 6 kez de beraberlik aldı. Şu an 7. sırada yer alıyor. Milan ise 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. İki takım da galibiyet için mücadele verecek. Maçın yayın hakkına sahip kanallar arasında S Sport 2, S Sport+ ve Tivibu Spor2 bulunuyor. Bu karşılaşma izleyiciler için heyecan verici olacak. Taraftarların merakla beklediği bir maç.

Sion-St. Gallen

28 Ekim Salı 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Sion ile St. Gallen takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Thun-Winterthur

28 Ekim Salı 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Thun ile Winterthur takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Charlotte FC-New York City FC

29 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Charlotte FC ile New York City FC takımları arasındaki maçın başlama saati 01:45

Rodez AF-Annecy

28 Ekim Salı 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Rodez AF ile Annecy takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Troyes-Amiens SC

28 Ekim Salı 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Troyes ile Amiens SC takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Skandalda yeni detay! Bahisçi hakemlerden 2'si için çılgın iddiaSkandalda yeni detay! Bahisçi hakemlerden 2'si için çılgın iddia
Neom'un 350 metre yükseklikteki stadyumuna yapay zeka bile şaşırdıNeom'un 350 metre yükseklikteki stadyumuna yapay zeka bile şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.