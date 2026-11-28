Samsunspor-Gençlerbirliği
Samsunspor ile Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’de 28 Kasım 2026’da karşılaşacak. Mücadele saat 16.00’da başlayacak.
Samsunspor ligde 17. sırada bulunuyor. Gençlerbirliği 12. basamakta yer alıyor. Karşılaşma beIN Sports’tan yayınlanacak.
Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler
Gaziantep FK ile Amed Sportif Faaliyetler, 28 Kasım 2026’da Trendyol Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.
Gaziantep FK ligde 16. sırada bulunuyor. Amed Sportif Faaliyetler ise 4. sırada yer alıyor. Karşılaşma beIN Sports’tan yayınlanacak.
Bandırmaspor-Batman Petrolspor
Bandırmaspor ile Batman Petrolspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı saat 13.30’da başlayacak. Bandırmaspor, 17 puanla 14. sırada yer alıyor. Batman Petrolspor ise 27 puanla 4. sırada bulunuyor.
Karşılaşma beIN Sports 2’den yayınlanacak. TRT Spor da mücadeleyi ekranlara taşıyacak.
Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK
Ekenler Beton Sivasspor ile Bodrum FK, 28 Kasım 2026’da saat 13.30’da Trendyol 1. Lig’de karşılaşacak.
Sivasspor, 15 maçta 13 puan topladı. Ligde 18. sırada bulunuyor. Bodrum FK ise 24 puanla 7. sırada yer alıyor.
Artı Değer Vanspor FK-Bursaspor
28 Kasım 2026 tarihinde saat 16.00’da Trendyol 1. Lig’de Artı Değer Vanspor FK ile Bursaspor karşılaşacak.
15 maç sonunda 16 puan toplayan Artı Değer Vanspor FK ligde 16. sırada. Bursaspor ise 35 puanla lider konumunda.
Muğlaspor-Mardin 1969 Spor
Muğlaspor, Mardin 1969 Spor’u Trendyol 1. Lig’de ağırlayacak. Karşılaşma 28 Kasım 2026’da, saat 19.00’da başlayacak.
Lig sıralamasında Muğlaspor 13., Mardin 1969 Spor ise 6. sırada bulunuyor. Mücadele beIN Sports 2 ve TRT Spor’dan yayınlanacak.
Leeds United-Coventry City
İngiltere Premier Ligi’nde Leeds United 7. sırada bulunuyor. Coventry City 15. sırada yer alıyor. Karşılaşma 18.00’de beIN Sports 5’ten yayınlanacak.
Manchester United-Brentford
İngiltere Premier Ligi’nde Manchester United ile Brentford, saat 18.00’de karşı karşıya gelecek. Manchester United 8 puanla 19. sırada yer alıyor. Brentford ise 17 puanla 6. sırada bulunuyor. Mücadele beIN Sports 3’ten yayınlanacak.
Ipswich Town-Aston Villa
İngiltere Premier Ligi'nde Ipswich Town ile Aston Villa, 28 Kasım 2026 saat 20.30'da karşılaşacak.
Ipswich Town, 11 maçta 11 puan topladı. Ligde 17. sırada yer alıyor.
Aston Villa 14 puanla 12. sırada bulunuyor. Mücadele beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
Paderborn 07-Schalke 04
Almanya Bundesliga Ligi’nde saat 17.30’da Paderborn 07, 15. sıradaki Schalke 04 ile karşılaşacak. Paderborn 07 ligde 16. sırada bulunuyor. Maç S Sport+’tan yayınlanacak.
Mainz 05-Union Berlin
28 Kasım 2026'da saat 17.30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde Mainz 05 ile Union Berlin karşılaşacak. Mainz 05 ligde 13. sırada bulunuyor. Union Berlin ise 17. sırada yer alıyor. Mücadele S Sport+'tan yayınlanacak.
FC Köln-Elversberg
FC Köln ile Elversberg, Almanya Bundesliga Ligi’nde 28 Kasım 2026’da karşılaşacak. Mücadele saat 17.30’da başlayacak.
FC Köln 10 puanla 14. sırada bulunuyor. Elversberg ise 13 puanla 9. sırada yer alıyor.
Karşılaşma S Sport+’tan yayınlanacak.
Hamburger SV-Bayern Münih
Hamburger SV ile Bayern Münih, 28 Kasım 2026'da saat 17.30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde karşılaşacak.
Hamburger SV, 10 maçta 12 puanla ligde 12. sırada bulunuyor. Bayern Münih ise 22 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Mücadele S Sport+ kanalından yayınlanacak.
Vfb Stuttgart-Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart-Eintracht Frankfurt maçı
VfB Stuttgart ile Eintracht Frankfurt, Almanya Bundesliga Ligi’nde 28 Kasım 2026 saat 20.30’da karşılaşacak. Stuttgart 8’inci, Frankfurt 7’nci sırada bulunuyor. Mücadele S Sport+’tan yayınlanacak.
Frosinone-Parma
İtalya Serie A Ligi’nde Frosinone ile Parma, saat 17.00’de karşılaşacak. Frosinone ligde 7. sırada bulunuyor. Parma 17. sırada yer alıyor. Mücadele S Sport 2’den yayınlanacak.
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