Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

28 Şubat 2026 tarihinde saat 13:30'da Trendyol Süper Lig'de bir maç gerçekleşecek. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kasımpaşa, ligde 16. sırada yer alıyor. Toplamda 23 maç oynadı. Bu maçlarda 4 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Kasımpaşa, mücadele sonucunda 20 puan topladı. Çaykur Rizespor ise 11. sıradadır. Onlar da 23 maç oynadığı için durumu oldukça farklı. 5 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 9 beraberlik alarak 24 puan elde etti. Bu önemli karşılaşma beIN Sports kanalı üzerinden izlenebilecek. Maçın her iki takım için büyük bir önemi var. Hem puan durumlarını hem de moral durumlarını etkileyecek. İzleyiciler, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor.

Kocaelispor-Beşiktaş

28 Şubat 2026'da saat 16:00'da Kocaelispor ile Beşiktaş karşılaşacak. Bu maç Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. Kocaelispor bu sezon 23 maçta ter döktü. Takım, 8 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Ligde 8. sırayı tutuyor. Beşiktaş ise daha başarılı bir sezon geçiriyor. 23 maçta 12 galibiyet aldı. Ayrıca 4 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı. Beşiktaş, ligde 4. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemiyor. Kocaelispor ve Beşiktaş, galibiyet için sahada mücadele edecek. Her iki takım da puanlarını artırmayı hedefliyor. Bu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir önem taşıyor. Maç öncesinde takım performansları dikkatle değerlendirilmekte. Kocaelispor, kendi sahasında güçlü bir oyun sergilemek istiyor. Beşiktaş ise zafer için elinden geleni yapacak. Spor severler heyecanla bu maçı bekliyor.

Galatasaray-Corendon Alanyaspor

28 Şubat 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 23 maçta 17 galibiyet elde etti. Bu performansla ligde 1. sırada bulunuyor. Toplamda 55 puan topladı. Corendon Alanyaspor ise 23 maçta sadece 5 galibiyet aldı. Bu sonuçlarla 10. sırada yer alıyor. Elde ettikleri puan ise 26. Maç beIN Sports kanalında canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı heyecanla bekliyor. İki takımın performansları oldukça farklı. Galatasaray, zafer serisine devam etmek istiyor. Corendon Alanyaspor ise sürpriz peşinde. Maçın sonucu merakla bekleniyor.

Göztepe-ikas Eyüpspor

Trendyol Süper Lig mücadelesinde Göztepe, ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. Bu maç 28 Şubat 2026'da oynanacak. Maç, saat 20:00'de başlayacak. Göztepe, ligde 23 maça çıkıp 41 puan topladı. Bu sayede 5. sırada yer alıyor. Konuk ekip ikas Eyüpspor ise 21 puanla 15. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takımın da galibiyet için şansları bulunuyor.

Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK

28 Şubat 2026 tarihinde saat 13:30'da maç programı içerisinde önemli bir karşılaşma var. Trendyol 1. Lig kapsamında Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK mücadele edecek. Atakaş Hatayspor, ligde zor bir dönem geçiriyor. Takım, puan sıralamasında 19. sırada yer alıyor. Sipay Bodrum FK ise ligde 5. sırada bulunuyor. Bu mücadele, spor severler için heyecan verici olacak. Maç, TRT Spor ve beIN Sports Max 2 kanallarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için ekran başında olacak. Statta büyük bir rekabet yaşanması bekleniyor. Her iki takım da galibiyeti hedefliyor. İzleyiciler, maçın sonucunu merakla bekleyecek.

İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK

28 Şubat 2026 tarihinde saat 13:30'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir mücadele gerçekleşecek. İmaj Altyapı Vanspor FK, Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Ev sahibi takım Vanspor, ligde 11. sırada yer alıyor. Konuk ekip Erzurumspor ise 2. sırada. Erzurumspor, ligde üstün bir performans sergiliyor. Maç, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından izlenebilecek. Taraftarlar bu mücadeleyi bekliyor. İki ekip arasında heyecan dolu bir oyun bekleniyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik bir anlam taşıyor.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler

Trendyol 1. Lig Maçı

28 Şubat 2026 tarihinde, saat 20:00'de Trendyol 1. Lig maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Ev sahibi takım, ligde 9. sırada bulunuyor. Toplamda 27 maçta 39 puan topladı. Bu süreçte 51 gol attı. Ayrıca 34 gol yedi. Konuk takım Amed Sportif Faaliyetler ise 3. sırada yer alıyor. Aynı sayıda maçta 54 puan elde etti. 56 gol atarak rakiplerini zorladı. Takım ayrıca 30 gol yedi. Maç beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Maçın önemi, iki takımın performansında belirleyici olacak. Her iki ekip de galibiyet hedefliyor. Maç sonucu, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. İzleyiciler için heyecan dolu bir karşılaşma bekleniyor.

AFC Bournemouth-Sunderland

28 Şubat 2026 tarihinde saat 15:30'da İngiltere Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. AFC Bournemouth, Sunderland ile karşılaşacak. AFC Bournemouth, şu ana kadar 27 maç oynadı. Bu maçlarda 9 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 11 beraberlik elde etti. Toplamda 38 puanla 8. sırada yer alıyor. Sunderland ise 27 maçta oynadı. Elde ettiği sonuçlar 9 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 9 beraberlik şeklinde. Sunderland, 36 puanla 12. sırada bulunuyor. Bu kritik mücadele, beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım da galip gelmek için mücadele edecek. Bu yüzden seyir zevki yüksek bir karşılaşma olacaktır.

Liverpool-West Ham United

Liverpool, 28 Şubat 2026 tarihinde, West Ham United ile karşılaşacak. Bu maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. Maç saati 18:00 olacak. Liverpool, ligde 27 maç oynadı. Bunlarda 13 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Toplamda 45 puanı bulunuyor. Bu sonuçlarla Liverpool, 6. sırada yer alıyor.

West Ham United ise daha zor bir durumda. Onlar da 27 maçta mücadele etti. Çıktıkları maçlarda 6 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı. Elde ettikleri 25 puanla 18. sırada bulunuyorlar. Bu durum, West Ham için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Futbol severler, bu önemli karşılaşmayı takip edebilir. İki takım da kendi hedefleri için mücadele edecek. Taraftarlar, takımlarının galibiyetini bekliyor. Maçın heyecanlı geçmesi kesin gibi görünüyor.

Burnley-Brentford

Bugün İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç var. Burnley, Brentford ile karşılaşacak. Maç, 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Maçın başlangıç saati 18:00.

Burnley, ligde 19. sırada yer alıyor. Brentford ise 7. sırada. Bu durum, maçın önemini artırıyor. İki takım da galip gelmek istiyor.

Mücadele, beIN Sports Max 2 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, canlı yayını takip edebilir. Bu karşılaşma, izleyiciler için keyifli geçecek. Takımların performansı merakla bekleniyor.

Newcastle United-Everton

28 Şubat 2026'da saat 18:00'de bir maç oynanacak. İngiltere Premier Ligi'nde Newcastle United ile Everton karşılaşacak. Newcastle United, ligde 11. sırada yer alıyor. Everton ise 9. sırada.

Maçın yayın screeni beIN Sports 5 kanalından sağlanacak. İki takım da mücadele için sahada olacak. İzleyiciler, karşılaşmayı heyecanla takip edecek. Her iki ekip için de puan önem taşıyor.

Takımlar, galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, maç öncesi takımlarını destekleyecek. Bu mücadele, takımların sezon performansını etkileyecek. Beklentiler yüksek. Herkes, maçın sonucunu merakla bekliyor.

Leeds United-Manchester City

28 Şubat 2026 tarihinde saat 20:30'da İngiltere Premier Ligi'nde Leeds United, Manchester City ile mücadele edecek. Leeds United, ligde 15. sırada yer alıyor. Takım, 27 maçta 7 galibiyet elde etti. Toplam puanları ise 31.

Rakip takım Manchester City, 2. sırada bulunuyor. Manchester City, aynı sayıda maçta 17 galibiyet aldı. Toplam puanları ise 56. Bu heyecan verici karşılaşma, futbolseverler tarafından çok merak ediliyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

M'gladbach-Union Berlin

28 Şubat 2026 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde M'gladbach-Union Berlin maçı yapılacak. Maç saati 17:30 olarak belirlenmiş. M'gladbach, 23 maçta 22 puan toplayarak 14. sırada yer alıyor. Union Berlin ise 28 puan ile 10. sırada bulunuyor. Bu önemli karşılaşma, S Sport+ ve Tivibu Spor4 kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı ekranlardan izleme fırsatı bulacak. Mücadele, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Yedek kulübeleri güçlü olan takımlar, mücadeleye odaklanacak. Başarılı bir performans bekleniyor. Takımların sahada göstereceği mücadele, futbolseverler için kaçırılmayacak bir an olabilir.

Bayer Leverkusen-Mainz 05

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Bayer Leverkusen, 28 Şubat 2026 tarihinde saat 17:30'da Mainz 05 ile oynayacak. Bayer Leverkusen, ligde 6. sırada bulunuyor. Takım, 22 maçta 39 puan topladı. Bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ayrıca 7 mağlubiyet yaşadı.

Diğer tarafta Mainz 05 yer alıyor. Mainz, ligde 13. sırada konumlanıyor. 23 maçta 22 puan topladı. Takım, 5 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Maç sırasında 11 mağlubiyetle karşı karşıya kalmış durumda.

Karşılaşma S Sport+ ve Tivibu Spor2 üzerinden yayınlanacak. Taraftarlar bu önemli maçı izlemek için ekran başında olacak. Mücadele, her iki takım açısından da kritik bir öneme sahip. Hedefler ve stratejiler doğrultusunda sahada tüm güçlerini ortaya koyacaklar.

TSG Hoffenheim-St Pauli

Almanya Bundesliga Ligi çok önemli bir maça ev sahipliği yapacak. 28 Şubat 2026'da saat 17:30'da TSG Hoffenheim, St Pauli'yi ağırlayacak. TSG Hoffenheim, ligde 3. sırada yer alıyor. Takım, 23 maçta toplam 46 puan topladı. Hoffenheim, 49 gol atmayı başardı. Ancak, 30 gol yediği de biliniyor.

Rakip St Pauli ise daha zorlu bir durumda. Takım, 16. sırada bulunuyor. 23 maçta sadece 20 puan kazanmış durumda. St Pauli, bu süreçte 22 gol atmış. Fakat, 40 gol de yemiş. Maçın yayın hakları S Sport+ ve Tivibu Spor3'e ait. Bu önemli mücadele, futbolseverler için heyecan verici olacak.