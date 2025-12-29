Bugün hangi maçlar var? 29 Aralık Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Adana Demirspor-İstanbulspor

29 Aralık 2025 tarihinde, Trendyol 1. Lig kapsamında önemli bir maç gerçekleşecek. Adana Demirspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç, saat 14:30'da başlayacak.

Bu karşılaşmada Adana Demirspor, ligde 20. sırada yer alıyor. İstanbulspor ise 18. sırada konumlanmış durumda. Her iki takım için de kritik bir mücadele olacak.

Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için ekran başına geçecek. Bu önemli karşılaşma, her iki ekip için yeni bir fırsat sunacak.

Roma-Genoa

İtalya Serie A Ligi'nde heyecan verici bir maç var. Roma, 29 Aralık 2025'te saat 22:45'te, Genoa ile karşılaşacak. Roma, ligde 5. sırada yer alıyor. 16 maçta 10 galibiyet alarak 30 puana ulaştı. Genoa ise 17. sırada bulunuyor. Onlar da 16 maçta yalnızca 3 galibiyet elde etti. Genoa'nın puanı ise 14. Maç S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler için büyük bir fırsat olacak. İki takım da bu mücadeleden puan almak istiyor. Roma, güçlü bir performans sergilemek için sahaya çıkacak. Genoa, üst sıralara yükselmek için kazanmak zorunda. Bu maç, ligdeki rekabeti daha da artıracak. Taraftarlar, karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Coventry City-Ipswich Town

29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Coventry City ile Ipswich Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Stoke City-Sheffield United

29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Stoke City ile Sheffield United takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Norwich City-Watford

29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Norwich City ile Watford takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Middlesbrough-Hull City

29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Middlesbrough ile Hull City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Portsmouth-Charlton Athletic

29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Portsmouth ile Charlton Athletic takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Sheffield Wednesday-Blackburn Rovers

29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sheffield Wednesday ile Blackburn Rovers takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Oxford United-Swansea City

29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Oxford United ile Swansea City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

West Bromwich Albion-Queens Park Rangers

29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan West Bromwich Albion ile Queens Park Rangers takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Wrexham-Preston North End

29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Wrexham ile Preston North End takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Leicester City-Derby County

29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Leicester City ile Derby County takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Millwall-Bristol City

29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Millwall ile Bristol City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Birmingham City-Southampton

29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Birmingham City ile Southampton takımları arasındaki maçın başlama saati 23:15

Angola-Mısır

29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Angola ile Mısır takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00