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Bugün hangi maçlar var? 29 Haziran Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 29 Haziran Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 29 Haziran Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Paris St Germain-Inter Miami CF

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Paris St Germain ile Inter Miami CF takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Flamengo-Bayern Münih

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Flamengo ile Bayern Münih takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Columbus Crew-Philadelphia Union

30 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Columbus Crew ile Philadelphia Union takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

FC Seoul-Pohang Steelers

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan FC Seoul ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Changchun Yatai-Shanghai Shenhua

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Changchun Yatai ile Shanghai Shenhua takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao West Coast ile Qingdao Hainiu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Meizhou Hakka ile Tianjin Jinmen Tiger takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Wuhan Three Towns FC-Chengdu Rongcheng FC

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Wuhan Three Towns FC ile Chengdu Rongcheng FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Haugesund-Kristiansund BK

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Haugesund ile Kristiansund BK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Bryne-Ham Kam

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Bryne ile Ham Kam takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Molde-KFUM

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Molde ile KFUM takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Bodo Glimt-Sarpsborg 08

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Bodo Glimt ile Sarpsborg 08 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Fredrikstad-Tromso

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Fredrikstad ile Tromso takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Stromsgodset-Valerenga

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Stromsgodset ile Valerenga takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15

Suwon Bluewings-Busan I'Park

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Suwon Bluewings ile Busan I'Park takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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