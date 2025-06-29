Bugün hangi maçlar var? 29 Haziran Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Paris St Germain-Inter Miami CF
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Paris St Germain ile Inter Miami CF takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Flamengo-Bayern Münih
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Flamengo ile Bayern Münih takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
Columbus Crew-Philadelphia Union
30 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Columbus Crew ile Philadelphia Union takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
FC Seoul-Pohang Steelers
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan FC Seoul ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Changchun Yatai ile Shanghai Shenhua takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao West Coast ile Qingdao Hainiu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Meizhou Hakka ile Tianjin Jinmen Tiger takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Wuhan Three Towns FC-Chengdu Rongcheng FC
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Wuhan Three Towns FC ile Chengdu Rongcheng FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Haugesund-Kristiansund BK
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Haugesund ile Kristiansund BK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Bryne-Ham Kam
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Bryne ile Ham Kam takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Molde-KFUM
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Molde ile KFUM takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Bodo Glimt-Sarpsborg 08
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Bodo Glimt ile Sarpsborg 08 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Fredrikstad-Tromso
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Fredrikstad ile Tromso takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Stromsgodset-Valerenga
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Stromsgodset ile Valerenga takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15
Suwon Bluewings-Busan I'Park
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Suwon Bluewings ile Busan I'Park takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
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