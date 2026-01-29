Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Panathinaikos-Roma

29 Ocak 2026 tarihinde saat 23:00'te UEFA Avrupa Ligi'nde bir maç oynanacak. Panathinaikos, Roma ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma büyük bir önem taşıyor. Panathinaikos, ligde 19. sırada yer alıyor. Roma ise 6. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu mücadele, ligdeki derecelerini etkileyebilir. Maçın yayıncısı Spor olacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takım da mücadeleyi kazanmak istiyor.

Sturm Graz-Brann

29 Ocak 2026 tarihinde bir UEFA Avrupa Ligi maçı oynanacak. Maç, Sturm Graz ile Brann arasında gerçekleşecek. Mücadele, TSİ 23:00'te başlayacak. Sturm Graz, ligde 32. sırada yer alıyor. Brann ise 22. sıradadır. Bu karşılaşma tabii Spor kanalı tarafından yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Mücadele, futbol severler için önemli bir etkinlik olacak.

FC Midtjylland-Dinamo Zagreb

29 Ocak 2026 tarihinde saat 23:00'te UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir mücadele gerçekleşecek. FC Midtjylland ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. FC Midtjylland, ligdeki performansı ile dikkat çekiyor. Takım, 4. sırada yer alıyor. Oynadığı 7 maçta 5 galibiyet elde etti. Böylece 16 puan toplamayı başardı.

Dinamo Zagreb ise şu an 20. sırada bulunuyor. Bu ekip, 7 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Toplamda 10 puanı var. İki takım arasındaki bu zorlu karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu olacaktır. Maç, Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler mücadelenin heyecanını kaçırmak istemeyecek.

Ludogorets Razgrad-Nice

29 Ocak 2026 tarihinde saat 23:00'te UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir mücadele gerçekleşecek. Ludogorets Razgrad, Nice ile karşı karşıya gelecek. İki takımın ligdeki durumuna baktığımızda farklı sonuçlar görüyoruz. Ludogorets, 25 puanla 7. sırada yer alıyor. Nice ise sadece 3 puanla 33. sırada bulunuyor. Bu zorlu karşılaşma, tabii ki Spor'dan yayınlanacak. Maç öncesi her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Takımların hedefleri, Avrupa'daki başarıyı sürdürmek. Taraftarlar, bu heyecan dolu maçı dört gözle bekliyor. Bu maç, turnuvanın ilerleyen aşamaları açısından büyük önem taşıyor.

Celtic-Utrecht

29 Ocak 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Celtic, Utrecht ile mücadele edecek. Maç saati 23:00 olarak belirlendi. Celtic, ligdeki durumunu pek iç açıcı bulamıyor. Şu an 24. sırada yer alıyor. 7 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Toplamda 8 puana sahip. Utrecht ise daha da zor bir durumda. Bu takım 34. sırada bulunuyor. 7 maç sonunda galibiyet elde edemedi. Sadece 1 puan toplayabildi. Bu maç, tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. Takımların performansları dikkat çekiyor. Her iki taraf da galibiyeti arayacaktır. Maç saatine dikkat edilmesi gerekiyor.

KRC Genk-Malmö

29 Ocak 2026 tarihinde saat 23:00’te UEFA Avrupa Ligi’nde önemli bir maç var. KRC Genk, Malmö ile karşılaşacak. KRC Genk, ligde 10. sırada bulunuyor. Takım, oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Toplamda 13 puana ulaştı.

Malmö ise ligde 35. sırada yer alıyor. Takım, 7 maçta galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Sadece 1 puan toplayabildi. Maçın yayın hakları tabii Spor kanalında. Hayatın akışında her iki takım için de önemli bir mücadele olacak.

Real Betis-Feyenoord

29 Ocak 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi kapsamında bir maç gerçekleşecek. Real Betis ile Feyenoord karşı karşıya gelecek. Maç, saat 23:00’te başlayacak. Real Betis ligde 8. sırada. Feyenoord ise 26. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı tabii Spor olacak. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı takip edebilecek. Her iki takım da sahaya galibiyet için çıkacak. Maç öncesi heyecan dorukta. Takımların performansı merakla bekleniyor.

Olympique Lyon-PAOK

29 Ocak 2026 tarihinde saat 23:00'te UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Olympique Lyon, PAOK ile karşılaşacak. Lyon, ligde 1. sırada yer alıyor. 7 maçta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Toplamda 18 puan topladılar. Takım, 14 gol atıp yalnızca 3 gol yedi.

PAOK ise 12. sırada bulunuyor. Oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Toplamda 12 puana sahipler. Bu süreçte 15 gol atıp 10 gol yediler. Maç, spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu heyecan verici karşılaşmayı kaçırmak istemeyecek. Maçın sonuçları, takımların ligdeki durumunu etkileyecek. Haydi, birlik olalım ve bu önemli anı izleyelim.

Vfb Stuttgart-Young Boys

29 Ocak 2026'da UEFA Avrupa Ligi maçı düzenlenecek. Vfb Stuttgart ile Young Boys karşı karşıya gelecek. Maç, saat 23:00'te başlayacak. Vfb Stuttgart, ligde 13. sırada yer alıyor. Young Boys ise 23. sırada bulunuyor. Karşılaşma, tabii ki Spor kanalından yayınlanacak. Futbolseverlerin bu karşılaşmaya ilgi göstermesi bekleniyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Şimdi, takımların performanslarını göz önünde bulundurmak önemli. Maçın sonucu, her iki takım için büyük anlam taşıyor. Bu maç, fanatikler için heyecan dolu bir etkinlik olacak.

Go Ahead Eagles-Braga

29 Ocak 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Go Ahead Eagles, Braga ile karşılaşacak. Maç, saat 23:00'te başlayacak. Go Ahead Eagles, ligde 30. sırada yer alıyor. Bu sezon oynadığı 7 maçta yalnızca 2 galibiyet elde edebildi. Şu anda 6 puanla mücadele ediyor. Braga ise 5. sırada bulunuyor. Daha güçlü bir performans sergileyerek 16 puana ulaştı. Bu ekip, 7 maçta 5 galibiyet aldı. Maç, Spor kanalı aracılığıyla ekranlara gelecek. İzleyiciler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Takımlar, bu zorlu mücadelede galibiyet için savaşacak. Taraftarlar, maçta büyük bir çekişme bekliyor. Sonuç olarak, her iki takım da kazanmak için sahada olacak.

Maccabi Tel Aviv-Bologna

29 Ocak 2026 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 23:00'te Maccabi Tel Aviv, Bologna ile karşılaşacak. Bu maç, UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleşecek. Ev sahibi Maccabi Tel Aviv, ligde zor bir dönem geçiriyor. Takım, şu anda 36. sırada yer almakta. Ortaya koyduğu performans, oldukça düşük seviyede. Bologna ise ligde daha iyi bir konumda. Takım, şu anda 15. sırayı elinde bulunduruyor. Daha iyi bir performans sergileme çabası içinde. Maç, tabii ki Spor kanalında yayınlanacak. İzleyiciler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Takımların son durumları merakla bekleniyor.

Nottingham Forest-Ferencvaros

29 Ocak 2026 tarihinde saat 23:00'te bir maç oynanacak. Bu maç UEFA Avrupa Ligi kapsamında yapılacak. Nottingham Forest ile Ferencvaros karşı karşıya gelecek. Nottingham Forest, ligde 16. sırada yer alıyor. Ferencvaros ise 7. sırada bulunuyor. Maç, Tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli mücadeleyi takip edebilir. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşmanın heyecanı, futbolseverler için büyük olacak.

Aston Villa-Red Bull Salzburg

29 Ocak 2026 tarihinde saat 23:00'te UEFA Europa League çerçevesinde bir maç oynanacak. Aston Villa ile Red Bull Salzburg karşı karşıya gelecek. Bu maç oldukça önemli bir mücadele olacak. Aston Villa, ligde 2. sırada bulunuyor. Güçlü bir performans sergiliyor. Toplamda 7 maçta 18 puan elde etti. Bu maçlarda 6 galibiyet aldı.

Red Bull Salzburg ise 28. sırada yer almakta. Durumu pek iç açıcı değil. 7 maçta yalnızca 6 puan toplayabildi. Bu maçlarda sadece 2 galibiyet almış durumda. Maç, Spor yayıncı kanalı aracılığıyla izleyiciye ulaşacak. Futbolseverler bu mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor. Takımlar, Avrupa sahnesinde başarıya ulaşmak için çabalayacak.

Porto-Rangers FC

29 Ocak 2026'da saat 23:00'te UEFA Avrupa Ligi maçı yapılacak. Porto, Rangers FC ile karşılaşacak. Porto, ligde 9. sırada yer alıyor. Takım, 7 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Toplamda 14 puana ulaştılar. Rangers FC ise 31. sırada bulunuyor. Onlar da 7 maçta mücadele etti. Yalnızca 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Rangers toplamda 4 puan toplayabildi. Bu önemli maç, Spor kanalında yayınlanacak. İzleyiciler için keyifli bir karşılaşma olacak.

FCSB-Fenerbahçe

29 Ocak 2026 tarihinde FCSB ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek. Karşılaşma saat 23:00’te başlayacak. FCSB, ligde 29. sırada yer alıyor. Takım, 7 maçta 2 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Toplamda 6 puanla oldukça zor bir durumdalar. Fenerbahçe ise 18. sırada bulunuyor. Aynı sayıda maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Takımın puanı 11. Maç TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı takip edebilecek.