Bugün hangi maçlar var? 3 Mayıs Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Malavi-Güney Afrika

03 Mayısıs Cumartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Malavi ile Güney Afrika takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Gambiya-Cezayir

03 Mayısıs Cumartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Gambiya ile Cezayir takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor

03 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol Süper Lig kapsamında Corendon Alanyaspor ile Bellona Kayserispor karşılaşacak. Corendon Alanyaspor, 31 maçta 34 puan toplayarak 16. sırada yer alıyor. Bellona Kayserispor ise 40 puanla 13. sıradadır. Maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak.

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

03 Mayıs 2025 tarihinde, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşılaşacak. Maç saat 16:00'da başlayacak. Çaykur Rizespor, ligde 14. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 12. sırada konumlanmış durumda. Bu önemli mücadele, beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak.

Galatasaray-Net Global Sivasspor

03 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de bir maç düzenlenecek. Galatasaray, Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 31 maçta 25 galibiyet elde etti. Toplam puanı 80. Bu başarı ile liderlik koltuğunda oturuyor. Net Global Sivasspor ise 32 maçta yalnızca 9 galibiyet aldı. Bu nedenle 15. sırada yer alıyor. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Atakaş Hatayspor-Rams Başakşehir

03 Mayıs 2025 tarihinde, saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de bir maç gerçekleşecek. Atakaş Hatayspor ile Rams Başakşehir karşı karşıya gelecek. Atakaş Hatayspor, ligde 18. sırada bulunuyor. Rams Başakşehir ise 6. sırada yer alıyor. Maç beIN Sports 2 ve beIN Sports kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Aston Villa-Fulham

03 Mayıs 2025 tarihinde saat 14:30'da, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Aston Villa, Fulham ile karşılaşacak. Aston Villa, 34 maçta 57 puanla 7. sırada yer alıyor. Fulham ise aynı sayıda maçta 51 puanla 8. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Everton-Ipswich Town

03 Mayıs 2025 tarihinde saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Everton, Ipswich Town ile karşılaşacak. Everton, ligde 15. sırada yer alıyor. Takım, 34 maçta 38 puan topladı. Bu süre zarfında 8 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 14 beraberlik elde etti. Ipswich Town ise 18. sırada bulunuyor. Ipswich, aynı sayıda maçta yalnızca 21 puan toplayabildi. Bu süreçte 4 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Leicester City-Southampton

03 Mayıs 2025 tarihinde saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi kapsamında Leicester City, Southampton'ı ağırlayacak. Her iki takım bu sezon zorlu bir mücadele veriyor. Leicester City, 19. sırada yer alıyor. Takım, 34 maçta 18 puan topladı. Southampton ise 20. sırada bulunuyor. Bu takım, sadece 11 puanla son sıradadır. Maç, TOD ve beIN Connect üzerinden yayınlanacak.

Arsenal-AFC Bournemouth

3 Mayıs 2025 tarihinde, İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal, AFC Bournemouth ile karşılaşacak. Maç, saat 19:30'da başlayacak. Arsenal, ligde 2. sırada yer alıyor. 34 maçta 67 puan topladı. AFC Bournemouth ise ligde 10. sırada bulunuyor. Onlar da 34 maç oynadı ve 50 puana ulaştılar. Bu önemli mücadele beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Union Berlin-Werder Bremen

3 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç oynanacak. Union Berlin, Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek. Union Berlin, ligde 13. sırada yer alıyor. Takım, 31 maçta 37 puan topladı. Werder Bremen ise 8. sırada bulunuyor. Bu takım, 46 puanla mücadele ediyor. Maç, Tivibu Spor 3'ten yayınlanacak.

RB Leipzig-Bayern Münih

03 Mayıs 2025 tarihinde, Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. RB Leipzig, Bayern Münih'i saat 16:30'da ağırlayacak. RB Leipzig, 31 maç sonrası 49 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Bayern Münih ise 75 puanla lider konumda bulunuyor. Bu heyecan dolu karşılaşma, beIN Sports Max 2 ve Tivibu Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

St Pauli-Vfb Stuttgart

03 Mayıs 2025 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. St Pauli ile Vfb Stuttgart, saat 16:30'da karşı karşıya gelecek. St Pauli, 14. sırada bulunuyor. Vfb Stuttgart ise 11. sırada yer almakta. Bu maç, Tivibu Spor4 kanalından yayınlanacak. İzleyenler için heyecan dolu bir mücadele olacak.

M'gladbach-TSG Hoffenheim

3 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde M'gladbach ile TSG Hoffenheim karşı karşıya gelecek. M'gladbach, 31 maçta 44 puan topladı. Bu, onları lig sıralamasında 9. sıraya yerleştiriyor. TSG Hoffenheim ise 31 maçta 30 puan elde etti. Bu durum, onların 15. sırada bulunmasına neden oluyor. Maç, Tivibu Spor2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Borussia Dortmund-Vfl Wolfsburg

03 Mayıs 2025 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç oynanacak. Borussia Dortmund, Vfl Wolfsburg ile karşılaşacak. Maç saati 19:30. Borussia Dortmund, 6. sırada yer alıyor. Takım, sezonu ilk 4 içinde tamamlamaya çalışıyor. Vfl Wolfsburg ise 12. sırada. Takım, bir üst sıraya çıkma çabasında. Maç, Tivibu Spor ve beIN Sports Max 2 kanallarından yayınlanacak.