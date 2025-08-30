Bugün hangi maçlar var? 30 Ağustos Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kocaelispor-Zecorner Kayserispor

30 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de bir maç oynanacak. Kocaelispor, Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Kocaelispor, ligdeki 3 maçında galibiyet elde edemedi. Takım, 17. sırada yer alıyor ve puanı 0. Zecorner Kayserispor ise 2 maçta 1 puan toplayabildi. Bu takım, 14. sırada bulunuyor. Zecorner Kayserispor, bu süreçte sadece 1 gol attı. Ayrıca, 5 gol yiyerek kötü bir performans sergiledi.

Kasımpaşa-Gaziantep FK

Galatasaray-Çaykur Rizespor

Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

30 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol Süper Lig kapsamında bir maç gerçekleşecek. Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, ligde 6. sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük ise henüz puan alamadı ve 18. sırada bulunuyor. Bu önemli mücadele, beIN Sports 2 kanalı üzerinden yayınlanacak.

Sakaryaspor-Boluspor

30 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol 1. Lig’de Sakaryaspor ile Boluspor karşılaşacak. Her iki takım da ligde 4 puana sahip. Sakaryaspor 14. sırada, Boluspor ise 10. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor

30 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç gerçekleşecek. Eminevim Ümraniyespor, Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi takım Eminevim Ümraniyespor, ligde 13. sırada yer alıyor. Konuk ekip Esenler Erokspor ise 7. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports Max 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK

30 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol 1. Lig kapsamında Manisa FK ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya gelecek. İki takım, geride kalan 3 maçta 4 puan topladı. Bu puan durumuyla Manisa FK 11. sırada, Alagöz Holding Iğdır FK ise 12. sırada yer alıyor. Bu önemli mücadele beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Atakaş Hatayspor-İstanbulspor

30 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol 1. Lig kapsamında Atakaş Hatayspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Atakaş Hatayspor, maç öncesinde 17. sırada yer alıyor. İstanbulspor ise 16. sırada bulunuyor. Bu önemli karşılaşma beIN Sports Max 2 ve TRT Spor kanallarından naklen yayınlanacak.

Chelsea-Fulham

30 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:30'da, İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea ile Fulham karşı karşıya gelecek. Chelsea, ligde 4. sırada yer alıyor. Fulham ise 13. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Wolverhampton-Everton

30 Ağustos 2025 tarihinde saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nde Wolverhampton ile Everton karşı karşıya gelecek. Bu maç, Wolverhampton'ın ligdeki zor durumunu düzeltme çabasını simgeliyor. Wolverhampton, 19. sırada yer alıyor. Oynadığı 2 maçta galibiyet elde edemedi. Everton ise 8. sırada bulunuyor. Everton, 2 maçta 1 galibiyet aldı. Maç, beIN Connect ve TOD kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

Manchester United-Burnley

30 Ağustos 2025 tarihinde saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Manchester United, Burnley ile karşılaşacak. Manchester United, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, 2 maçta 0 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu şekilde yalnızca 1 puan toplayabildi. Burnley ise 11. sırada bulunuyor. Oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Burnley, toplamda 3 puan topladı. Maçın yayıncısı beIN Sports 3 olarak belirlendi.

Tottenham Hotspur-AFC Bournemouth

30 Ağustos 2025 tarihinde saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Tottenham Hotspur, AFC Bournemouth'u konuk edecek. Tottenham Hotspur, 2 maçta 2 galibiyetle ligde ikinci sırada yer alıyor. AFC Bournemouth ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports Max 1 kanalından yayınlanacak.

Sunderland-Brentford

30 Ağustos 2025 tarihinde saat 17:00'de, İngiltere Premier Ligi'nde Sunderland ile Brentford karşı karşıya gelecek. Her iki takım, ilk iki maçında birer galibiyet ve birer mağlubiyet aldı. Şu anda her iki takımın da puanı 3. Sunderland, 7. sırada yer alıyor. Brentford ise 10. sırada bulunuyor. Maç, beIN Connect ve TOD kanallarından canlı yayınlanacak.

Leeds United-Newcastle United

30 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:30'da İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Leeds United, Newcastle United'ı konuk edecek. Leeds United, ligde 12. sırada yer alıyor. Takım, geride kalan 2 maçta 1 galibiyet alarak 3 puan topladı. Newcastle United ise 15. sırada bulunuyor. Bu takım, 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Böylece yalnızca 1 puan toplayabildi. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Werder Bremen-Bayer Leverkusen

30 Ağustos 2025 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde iki takım karşılaşacak. Werder Bremen ile Bayer Leverkusen, saat 16:30'da sahaya çıkacak. Werder Bremen, ligdeki ilk maçında 17. sırada yer aldı. Henüz galibiyet elde edemedi. Bayer Leverkusen ise 12. sırada bulunuyor. Onlar da sezonun başlangıcında puan kazanamadı. Maç, Tivibu Spor kanalından naklen yayınlanacak.