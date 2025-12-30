Bugün hangi maçlar var? 30 Aralık Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Chelsea-AFC Bournemouth

30 Aralık 2025 tarihi önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 22:30'da Chelsea, AFC Bournemouth ile mücadele edecek. Maç, İngiltere Premier Lig’de gerçekleşecek. Chelsea, ligde 5. sırada yer alıyor. AFC Bournemouth ise 15. sırada bulunuyor. Bu iki takım arasındaki karşılaşma oldukça merak ediliyor. Maç, beIN Sports 3 ve beIN Sports 2 kanallarından izlenebilecek. Futbolseverler, bu mücadelede iki takımın performansını değerlendirecek. Maçın sonucu, ligdeki sıralamaları etkileyebilir. Chelsea, galibiyet almak istiyor. AFC Bournemouth ise puan için savaşacak. Bu önemli maçta heyecan dorukta olacak.

West Ham United-Brighton & Hove Albion

30 Aralık 2025 tarihinde saat 22:30'da İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. West Ham United ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya gelecek. Bu maç, futbolseverler için büyük bir heyecan taşıyor. Şu an için West Ham United 18. sırada yer alıyor. Brighton & Hove Albion ise 13. sırada bulunuyor. Her iki takımın da kazanmak için çok çalışması gerekiyor. Bu mücadele önemli bir karşılaşma. Maç beIN Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, futbol keyfini kaçırmamalı. Kaganje, heyecan dolu bir atmosfer bekleniyor. Takımların performansı merakla takip edilecek.

Burnley-Newcastle United

30 Aralık 2025 tarihinde saat 22:30'da İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Burnley, Newcastle United ile mücadele edecek. Burnley, ligdeki 18 maçından sadece 3 galibiyet almayı başardı. 12 maçta mağlubiyet yaşadı. 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bu sonuçlarla Burnley, 19. sırada yer alıyor. Newcastle United ise daha iyi bir performans sergiledi. Takım, 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. 7 mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçlarla Newcastle United, 14. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 5 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar için heyecan dolu bir mücadele olacak.

Nottingham Forest-Everton

30 Aralık 2025 tarihinde saat 22:30'da bir maç oynanacak. Bu maçta Nottingham Forest, Everton ile karşılaşacak. Maç İngiltere Premier Ligi'nde gerçekleşecek. Nottingham Forest, ligde 17. sırada yer alıyor. Everton ise 12. sırada bulunuyor. İki takım arasında büyük bir rekabet var. Maç, nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Bu karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu anlar yaşayacak. Her iki takım da galibiyet için çaba gösterecek. Bu önemli maç, futbolseverlerin ilgisini çekecek.

Arsenal-Aston Villa

30 Aralık 2025 tarihinde saat 23:15'te bir maç gerçekleştirilecek. İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal, Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Arsenal, bu sezon 18 maçta mücadele etti. Elde ettiği sonuçlar 13 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik şeklinde. Bu performans, Arsenal'ı puan tablosunun zirvesine taşıdı. Aston Villa ise farklı bir başarı gösterdi. Takım, toplamda 12 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu durum, Aston Villa'nın 3. sırada yer almasını sağladı. Maç, futbolseverler için önemli bir karşılaşma olacak. İzlemek isteyenler için beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Manchester United-Wolverhampton

30 Aralık 2025 tarihinde saat 23:15'te İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Manchester United, Wolverhampton ile karşılaşacak. Manchester United, 6. sırada yer alıyor. Takım, 18 maçta toplamda 29 puan topladı. Bu sezon 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Wolverhampton ise 20. sırada mücadele ediyor. Takımın 18 maçta yalnızca 2 puanı var. Wolverhampton, bu süreçte 0 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Maçın yayıncı kanalı beIN Sports 4 olacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. Hem Manchester United hem de Wolverhampton için kritik bir mücadele.

Tanzanya-Tunus

30 Aralık Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Tanzanya ile Tunus takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Uganda-Nijerya

30 Aralık Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Uganda ile Nijerya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Botsvana-Demokratik Kongo

30 Aralık Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Botsvana ile Demokratik Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Benin-Senegal

30 Aralık Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Benin ile Senegal takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Al Ahli SC-Al Fayha

Suudi Arabistan Premier Ligi’nde önemli bir maç var. 30 Aralık 2025 tarihinde Al Ahli SC ile Al Fayha karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 18:30’da başlayacak.

Al Ahli SC, ligde 4. sırada yer alıyor. Takım, 10 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Toplamda 19 puan topladı. Rakibi Al Fayha ise 11. sırada bulunuyor. Onlar, 10 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Al Fayha'nın toplam puanı ise 12.

Maçın yayın bilgileri henüz belirsiz. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı takip etmek için heyecanlı. İki takımın da kazanmak için mücadele etmesi bekleniyor.

Al Okhdood-Damac

30 Aralık 2025'te, saat 20:30'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Al Okhdood, Damac ile karşılaşacak. Al Okhdood, ligin 17. sırasında yer alıyor. Oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Topladığı puan ise 5. Durum böyleyken, Damac da 16. sırada bulunuyor. Henüz galibiyet elde edemedi. Takım, 4 mağlubiyet ve 6 beraberlik yanı sıra 6 puan topladı. İki takım arasındaki bu mücadele, ligin alt sıralarını yakından ilgilendiriyor. Her iki ekibin de kazanmak istemesi bekleniyor. Bu önemli karşılaşma, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratacaktır. Maçın sonucu, lig tablosunda önemli bir değişiklik yaratabilir.

Al Ettifaq-Al Nassr

30 Aralık 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç yapılacak. Al Ettifaq ile Al Nassr karşılaşacak. Maç saati 20:30 olarak belirlendi. Al Ettifaq, ligde 8. sırada yer alıyor. Al Nassr ise namağlup lider durumda. Mücadele, S Sport+ ve TRT Spor kanallarından izlenebilecek. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. İki takımın mücadele etmesi, ligdeki rekabeti artıracak. Al Nassr, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Al Ettifaq ise galibiyet peşinde koşacak. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri değiştirebilir. Fans of both teams will be watching closely.

Livingston-Dundee United

30 Aralık Salı 2025 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Livingston ile Dundee United takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Hibernian-Aberdeen

30 Aralık Salı 2025 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Hibernian ile Aberdeen takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45