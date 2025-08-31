Bugün hangi maçlar var? 31 Ağustos Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Eritre-Zambiya

01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Eritre ile Zambiya takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Rams Başakşehir-ikas Eyüpspor

31 Ağustos 2025 tarihinde, saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir, ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Rams Başakşehir, ligde oynadığı 1 maçta 1 puan toplayarak 13. sırada yer alıyor. ikas Eyüpspor ise 3 maçta topladığı 3 puanla 10. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

31 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligdeki durumlarına bakıldığında, Gençlerbirliği 18. sırada bulunuyor. Takım, 3 maçta hiç galip gelemedi. Henüz puanı yok. Fenerbahçe ise 8. sırada yer almakta. Takım, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, bu maçla birlikte 4 puan toplamış durumda. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş

31 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ile karşılaşacak. Alanyaspor, 14. sırada yer alıyor. Takım, zor bir başlangıç dönemi geçiriyor. Beşiktaş ise 9. sırada bulunuyor. Beşiktaş, sezonun ilk maçını kazanmış durumda. Maç, beIN Sports 2 ve beIN Sports kanallarından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor-Samsunspor

31 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da, Trendyol Süper Lig kapsamında Trabzonspor-Samsunspor mücadelesi oynanacak. Bu karşılaşma, ligdeki heyecanı artıracak önemli bir etkinlik. Trabzonspor, ligde 2. sırada yer alıyor. Takım, 3 maçta 3 galibiyetle 9 puan topladı. Rakibi Samsunspor ise 5. sırada bulunuyor. Samsunspor, 2 maçta 2 galibiyetle 6 puan elde etti. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK

31 Ağustos 2025 tarihinde saat 16:30'da Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Ankara Keçiörengücü, ligde 11. sırada yer alıyor. Arca Çorum FK ise lider konumda. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor

31 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Atko Grup Pendikspor, Özbelsan Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Atko Grup Pendikspor, ligde 3 maç oynadı. Takım, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 5 puan topladı. Bu durumda 7. sırada yer alıyor. Özbelsan Sivasspor ise henüz galibiyet alamadı. Takım, 1 puanla 18. sırada bulunuyor. Maç, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından yayınlanacak.

Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler

31 Ağustos 2025 tarihinde, saat 21:30'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Adana Demirspor, Amed Sportif Faaliyetler ile mücadele edecek. Adana Demirspor, ligdeki 3 maçında henüz galibiyet elde edemedi. Bu nedenle 20. sırada yer alıyor. Amed Sportif Faaliyetler ise 3 maçta 1 galibiyet aldı. Bu takım, 12. sırada bulunuyor. Mücadele, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Serik Spor-Sipay Bodrum FK

31 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Serik Spor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Ev sahibi takım Serik Spor, ligde 16. sırada yer alıyor. Konuk takım Sipay Bodrum FK ise 8. sırada bulunuyor. Maç TRT Spor ve beIN Sports Max 2 kanallarından yayınlanacak.

Nottingham Forest-West Ham United

31 Ağustos 2025 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde Nottingham Forest ile West Ham United karşılaşacak. Maç saat 16:00'da başlayacak. Nottingham Forest, ligde 8. sırada yer alıyor. Takım, geride kalan 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla 4 puana sahip. Öte yandan West Ham United, 20. sırada bulunuyor. Oynadığı 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldığı için puanı yok. Bu önemli karşılaşma, beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.

Brighton & Hove Albion-Manchester City

31 Ağustos 2025 tarihinde saat 16:00'da Brighton & Hove Albion ile Manchester City, İngiltere Premier Ligi'nde karşılaşacak. Brighton, 18. sırada bulunuyor. Henüz galibiyet elde edemedi. Takım, 1 puanla mücadele ediyor. Manchester City ise 11. sırada yer alıyor. Takım, 3 puanla lige devam ediyor. Bu maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Liverpool-Arsenal

31 Ağustos 2025 tarihinde saat 18:30'da, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Liverpool, Arsenal ile karşılaşacak. Her iki takım da ligdeki ilk iki maçında galip geldi. İkisinin de 6 puanı var. Bu nedenle sıralamanın üst sıralarında yer alıyorlar. Liverpool 4. sırada, Arsenal ise 2. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Aston Villa-Crystal Palace

31 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Aston Villa, Crystal Palace ile karşılaşacak. Aston Villa, ligde 17. sırada yer alıyor. Crystal Palace ise 14. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Vfl Wolfsburg-Mainz 05

31 Ağustos 2025 tarihinde saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde bir mücadele gerçekleşecek. Vfl Wolfsburg, Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek. Vfl Wolfsburg, oynadığı 1 maçta 1 galibiyet aldı. Bu sonuçla 4. sırada yer alıyor ve 3 puanla sahaya çıkacak. Öte yandan, Mainz 05 henüz puanla tanışamadı. Takım, 1 maçta mağlup olarak 16. sırada bulunuyor. Bu önemli karşılaşma Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Borussia Dortmund-Union Berlin

31 Ağustos 2025 tarihinde Borussia Dortmund, Union Berlin ile Almanya Bundesliga Ligi'nde karşılaşacak. Maç 18:30'da başlayacak. Ev sahibi Borussia Dortmund, ligde 11. sırada yer almakta. Takım, 1 maçta yalnızca 1 puan toplayarak galibiyet elde edememiş durumda. Ziyaretçi takım Union Berlin ise 6. sırada bulunuyor. İlk maçında aldığı galibiyetle 3 puan toplamış durumda. Maç, Tivibu Spor2 kanalından yayınlanacak.