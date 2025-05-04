Bugün hangi maçlar var? İşte 4 Mayıs Pazar gününün maç programı, saatleri ve kanalları

Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor

04 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol Süper Lig'de önemli bir mücadele gerçekleşecek. Reeder Samsunspor, ev sahibi avantajıyla ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. Reeder Samsunspor, 54 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. İkas Eyüpspor ise 50 puanla 6. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş

4 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, ligde 2. sırada yer alıyor. Takım, 31 maçta 23 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile toplamda 75 puan topladı. Beşiktaş ise 4. sırada bulunuyor. 31 maçta 14 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik ile 52 puana ulaştı. Bu heyecan dolu derbi maçı beIN Sports kanalından yayınlanacak.

Adana Demirspor-Göztepe

04 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da, Trendyol Süper Lig kapsamında Adana Demirspor ile Göztepe karşılaşacak. Adana Demirspor, düşme hattının hemen üzerindeki yerini korumaya çalışıyor. Şu anda ligin 19. sırasında bulunuyor. Göztepe ise 8. sırada yer alıyor. Bu maçı kazanarak Avrupa kupalarına katılma şansını artırmayı hedefliyor. Maç, beIN Sports 2 ve beIN Sports kanallarından yayınlanacak.

Gençlerbirliği-Sakaryaspor

4 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç gerçekleşecek. Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u ağırlayacak. Bu dönemde Gençlerbirliği, ligde 3. sırada bulunuyor. Sakaryaspor ise 14. sırada yer alıyor. Maç, beIN Sports Max 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor

4 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile Adanaspor karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetler, ligde 9. sırada yer alıyor. Takım, 36 maçta 54 puan topladı. Adanaspor ise 19. sırada bulunuyor. Bu takımın puanı 30. Maç, TRT Spor kanalında yayınlanacak.

Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

04 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Ahlatcı Çorum FK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek. Ahlatcı Çorum FK, ligin 13. sırasında bulunuyor. Takım, 36 maçta 51 puan topladı. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ise 18. sırada yer alıyor. Bu takım, 36 maçta sadece 40 puan elde etti. Maç, TRT Spor kanalından yayınlanacak.

Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor

04 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig mücadelesi oynanacak. Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak. Manisa FK, ligde 16. sırada. Teksüt Bandırmaspor ise 4. sırada yer alıyor. Bu önemli maç, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor

4 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç gerçekleşecek. Geosis Boluspor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Geosis Boluspor, ligde 8. sırada yer alıyor. Takım, 36 maçta 15 galibiyet elde etti. Toplamda 55 puana sahip. Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ise ligin en altında, 20. sırada bulunuyor. Bu sezon, takım henüz galibiyet alamadı. Maç, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilecek.

Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor

04 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig kapsamında Erzurumspor FK ile Central Hospital Ümraniyespor karşılaşacaktır. Erzurumspor FK, ligdeki 36 maç sonunda 58 puanla 6. sırada yer almaktadır. Central Hospital Ümraniyespor ise 53 puanla 10. sıradadır. Maç, TRT Spor kanalından yayınlanacaktır.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü

04 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig kapsamında bir maç oynanacak. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip Ankara Keçiörengücü, 12. sırada bulunuyor. MKE Ankaragücü ise 17. sırada yer almakta. Bu önemli karşılaşma TRT Spor kanalı üzerinden yayınlanacak.

Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor

4 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Alagöz Holding Iğdır FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Alagöz Holding Iğdır FK, ligde 7. sırada yer alıyor. Takım, 36 maçta 55 puan topladı. Kocaelispor ise 1. sırada bulunuyor. Lider takım, 69 puanla zirvede yer alıyor. Maç TRT Spor kanalından yayınlanacak.

Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor

04 Mayıs 2025'te saat 16:00'da Trendyol 1. Lig maçında Esenler Erokspor, Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak. Esenler Erokspor, ligde 11. sırada yer alıyor. Takım, 36 maçta 52 puan toplayıp 53 gol attı. Uğur Okulları İstanbulspor ise 5. sırada bulunuyor. Bu takım, 36 maçta 58 puan elde etti ve 61 gol kaydetti. Kritik mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük

04 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir mücadele gerçekleşecek. Siltaş Yapı Pendikspor, ligde 15. sırada yer alıyor. Takım, zor bir sezon geçiriyor. Rakibi Solwie Energy Fatih Karagümrük ise 2. sırada bulunuyor. Bu takım, üst sıraları hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşma, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 ekranlarından izlenebilecek.

Brentford-Manchester United

04 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Brentford, Manchester United ile karşılaşacak. Brentford, 34 maçta 49 puan toplayarak ligde 11. sırada yer alıyor. Manchester United ise 39 puanla 15. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, futbolseverler tarafından dikkatle takip edilecek.

West Ham United-Tottenham Hotspur

4 Mayıs 2025 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. West Ham United, saat 16:00'da Tottenham Hotspur ile karşı karşıya gelecek. West Ham United, ligde 17. sırada bulunuyor. Tottenham Hotspur ise 16. sırada yer alıyor. Maç, beIN Connect ve TOD kanallarında yayınlanacak.