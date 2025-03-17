'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 17. günü iftar menüsü

On bir ayın sultanı Ramazan ayının 11. gününde iftar menüsü seçme konusunda kararsız kalan kişiler iftar menülerinden fikir alıyor. Geleneksel lezzetten fransız tatlısına dolu dolu bir menü sizlerle.

17. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Başlangıç: Yoğurtlu Tarhana Çorbası (Klasik lezzet, hafif ve besleyici)

Ana Yemek: Fırında Beşamel Soslu Köfte (Yumuşacık köfteler, lezzetli sosuyla birleşiyor)

Yan Lezzet: Peynirli Kolay Gül Böreği (Pratik ama şık bir ara sıcak)

Salata: Yoğurtlu Kereviz Salatası Tarifi (Pratik, hafif ve lezzetli)

Tatlı: Çikolatalı Mus (Fransız mutfağından şık ve hafif bir tatlı)

İçecek: Ev Yapımı Kayısı Kompostosu (Doğal şeker içeren sağlıklı bir içecek)

YOĞURTLU TARHANA ÇORBASI (KLASİK AMA YOĞURT DOKUNUŞUYLA FARKLI BİR ÇORBA)

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tarhana

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

5 su bardağı su veya et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane, pul biber

Hazırlanışı:

Tarhanayı suyla açın, yoğurt ve unu ekleyerek karıştırın.

Karışımı ocağa alın, kaynayana kadar karıştırarak pişirin.

Üzerine tereyağında kızdırılmış nane ve pul biber ekleyin.

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU KÖFTE (YUMUŞACIK KÖFTELERİN BEŞAMEL SOSLA BULUŞTUĞU ENFES BİR ANA YEMEK)

Malzemeler:

500 gr kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 yumurta

1 çay bardağı galeta unu

1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

Beşamel Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Köfte malzemelerini yoğurup şekillendirin, fırında 15 dakika pişirin.

Beşamel sos için tereyağını eritip unu kavurun, ardından süt ekleyip kıvam alana kadar karıştırın.

Pişen köftelerin üzerine dökün, rendelenmiş kaşar peyniri serpip 180 derece fırında 10 dakika daha pişirin.

PEYNİRLİ KOLAY GÜL BÖREĞİ (PRATİK AMA GÖSTERİŞLİ BİR ARA SICAK)

Malzemeler:

3 yufka

1 su bardağı beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

1 yumurta

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı:

Yufkaları üçgen şeklinde kesin.

İç harç için peynir ve maydanozu karıştırın.

Üçgen yufkaya harcı koyup rulo sarın, kendi etrafında döndürerek gül şekli verin.

Üzerine yumurta, süt ve sıvı yağ karışımını sürüp 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

YOĞURTLU KEREVİZ SALATASI TARİFİ (PRATİK, HAFİF VE LEZZETLİ)

Malzemeler:

1 orta boy kereviz

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez (isteğe bağlı)

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı iri kıyılmış ceviz içi

Tuz

Üzeri için:

Dereotu

Ceviz içi

Hazırlanışı:

Kerevizi soyup rendeleyin ve kararmaması için üzerine limon suyu gezdirin.

Yoğurt, mayonez, rendelenmiş sarımsak, tuz ve zeytinyağını bir kapta karıştırın.

Rendelenmiş kerevizi yoğurtlu karışıma ekleyip iyice harmanlayın.

Servis tabağına alın, üzerine ceviz içi ve ince kıyılmış dereotu serpin.

Buzdolabında bir süre dinlendirip soğuk servis edin.

ÇİKOLATALI MUS (FRANSIZ MUTFAĞINDAN ŞIK VE HAFİF BİR TATLI)

Malzemeler:

200 gr bitter çikolata

2 yemek kaşığı tereyağı

3 adet yumurta (sarısı ve beyazı ayrılmış)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya özütü

Bir tutam tuz

Hazırlanışı:

Çikolatayı tereyağı ile benmari usulü eritin.

Yumurta sarılarını ve şekeri ekleyip iyice çırpın.

Ayrı bir kapta yumurta beyazlarını bir tutam tuzla köpük kıvamına gelene kadar çırpın.

Köpüren yumurta beyazlarını spatula ile yavaşça çikolataya ekleyerek söndürmeden karıştırın.

Karışımı kaselere paylaştırıp en az 2 saat buzdolabında bekletin.

Üzerine kakao serpip, taze meyve ile süsleyerek servis edin.

EV YAPIMI KAYISI KOMPOSTOSU (DOĞAL ŞEKER İÇEREN SAĞLIKLI BİR İÇECEK)

Malzemeler:

1 su bardağı kuru kayısı

1.5 litre su

3 yemek kaşığı toz şeker

1 çubuk tarçın

2-3 adet karanfil

Hazırlanışı:

Kuru kayısıları küçük doğrayıp suya ekleyin.

Şeker, tarçın ve karanfili ekleyerek 15 dakika kaynatın.

Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıp soğuk servis edin.

AFİYET OLSUN!