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'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 26. günü iftar menüsü

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
26.03.2025 08:54
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Ramazan ayının 26. gününe özel olarak hazırladığımız pratik, besleyici ve doyurucu iftar menüsü, sevdiklerinizle keyifli bir akşam geçirmeniz için özenle seçildi. Hafif bir çorba, lezzetli bir ana yemek, yanında nefis bir yan lezzet, ferahlatıcı bir salata ve özel bir tatlıyla bu menü iftar sofralarınıza lezzet katacak. 26 Mart 2025 Çarşamba Ramazan iftar menüsü ve detaylı tarifler haberimizde...

'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 26. günü iftar menüsü

Ramazan’ın son günlerine yaklaşırken, iftar sofralarınızı hem hafif hem de lezzetli tariflerle donatmaya ne dersiniz? Sindirimi kolay, besleyici ve pratik tariflerden oluşan 26. gün iftar menüsü, iftar sofralarınıza şıklık katacak.

RAMAZAN’IN 26. GÜNÜNE ÖZEL İFTAR MENÜSÜ

Çorba: Tarhana Çorbası
Ana Yemek: Orman Kebabı
Salata: Nar Ekşili Gavurdağı Salatası
Yan Lezzet: Kıymalı Gül Böreği
Tatlı: Şekerpare

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TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

  • 4 yemek kaşığı tarhana
  • 5 su bardağı su (veya et suyu)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz, karabiber

Yapılışı

  • Tarhanayı bir bardak suyla açın ve topaklanmaması için iyice karıştırın
  • Tereyağını eritin, salçayı ekleyip kavurun
  • Üzerine suyu ekleyin ve karıştırarak kaynatın
  • Açılmış tarhanayı ekleyip sürekli karıştırarak pişirin

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ORMAN KEBABI TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gr kuşbaşı dana eti
  • 2 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 1 su bardağı bezelye
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 su bardağı sıcak su
  • Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı

  • Eti tereyağında kavurun, üzerine doğranmış soğanı ekleyin
  • Sıcak suyu ekleyip etleri yumuşayana kadar pişirin
  • Doğranmış patates ve havuçları ekleyin, bezelyeyi ilave edin
  • Baharatları ekleyip 20 dakika daha pişirin ve sıcak servis yapın

NAR EKŞİLİ GAVURDAĞI SALATASI TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet domates
  • 1 adet soğan
  • 1 adet salatalık
  • 1 çay bardağı dövülmüş ceviz
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, sumak

Yapılışı

  • Domates, soğan ve salatalığı küçük küçük doğrayın
  • Cevizi ekleyip üzerine zeytinyağı, nar ekşisi ve baharatları ekleyin
  • Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve servis yapın

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KIYMALI GÜL BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet yufka
  • 250 gr kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 çay bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yumurta sarısı (üzeri için)
  • Tuz, karabiber

Yapılışı

  • Soğanı doğrayıp kıymayla kavurun, baharatları ekleyin
  • Yufkaları üçgen şeklinde kesin, süt ve sıvı yağ karışımını sürün
  • Kıymalı harcı koyup rulo şeklinde sarın, gül şekli verin
  • Üzerine yumurta sarısı sürüp 180°C’de kızarana kadar pişirin

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ŞEKERPARE TARİFİ

Malzemeler

  • 125 gr tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 çay bardağı irmik
  • 1 yumurta
  • 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu
  • 2,5 su bardağı un

Şerbet için

  • 2 su bardağı su
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2-3 damla limon suyu

Yapılışı

  • Hamur malzemelerini yoğurup ceviz büyüklüğünde parçalar koparın
  • Şekil verip fırında 180°C’de kızarana kadar pişirin
  • Kaynamış ve ılıtılmış şerbeti dökün, tatlının şerbeti çekmesini bekleyin

AFİYET OLSUN!
Ramazan

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Ramazan menüsü iftar menüleri ramazan ayı
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