'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 26. günü iftar menüsü

Ramazan’ın son günlerine yaklaşırken, iftar sofralarınızı hem hafif hem de lezzetli tariflerle donatmaya ne dersiniz? Sindirimi kolay, besleyici ve pratik tariflerden oluşan 26. gün iftar menüsü, iftar sofralarınıza şıklık katacak.

RAMAZAN’IN 26. GÜNÜNE ÖZEL İFTAR MENÜSÜ

Çorba: Tarhana Çorbası

Ana Yemek: Orman Kebabı

Salata: Nar Ekşili Gavurdağı Salatası

Yan Lezzet: Kıymalı Gül Böreği

Tatlı: Şekerpare

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

4 yemek kaşığı tarhana

5 su bardağı su (veya et suyu)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

Tuz, karabiber

Yapılışı

Tarhanayı bir bardak suyla açın ve topaklanmaması için iyice karıştırın

Tereyağını eritin, salçayı ekleyip kavurun

Üzerine suyu ekleyin ve karıştırarak kaynatın

Açılmış tarhanayı ekleyip sürekli karıştırarak pişirin

ORMAN KEBABI TARİFİ

Malzemeler

500 gr kuşbaşı dana eti

2 adet patates

1 adet havuç

1 su bardağı bezelye

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı

Eti tereyağında kavurun, üzerine doğranmış soğanı ekleyin

Sıcak suyu ekleyip etleri yumuşayana kadar pişirin

Doğranmış patates ve havuçları ekleyin, bezelyeyi ilave edin

Baharatları ekleyip 20 dakika daha pişirin ve sıcak servis yapın

NAR EKŞİLİ GAVURDAĞI SALATASI TARİFİ

Malzemeler

3 adet domates

1 adet soğan

1 adet salatalık

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 yemek kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, sumak

Yapılışı

Domates, soğan ve salatalığı küçük küçük doğrayın

Cevizi ekleyip üzerine zeytinyağı, nar ekşisi ve baharatları ekleyin

Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve servis yapın

KIYMALI GÜL BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet yufka

250 gr kıyma

1 adet soğan

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yumurta sarısı (üzeri için)

Tuz, karabiber

Yapılışı

Soğanı doğrayıp kıymayla kavurun, baharatları ekleyin

Yufkaları üçgen şeklinde kesin, süt ve sıvı yağ karışımını sürün

Kıymalı harcı koyup rulo şeklinde sarın, gül şekli verin

Üzerine yumurta sarısı sürüp 180°C’de kızarana kadar pişirin

ŞEKERPARE TARİFİ

Malzemeler

125 gr tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı irmik

1 yumurta

1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

Şerbet için

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

2-3 damla limon suyu

Yapılışı

Hamur malzemelerini yoğurup ceviz büyüklüğünde parçalar koparın

Şekil verip fırında 180°C’de kızarana kadar pişirin

Kaynamış ve ılıtılmış şerbeti dökün, tatlının şerbeti çekmesini bekleyin

AFİYET OLSUN!