'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 26. günü iftar menüsü

Ramazan’ın son günlerine yaklaşırken, iftar sofralarınızı hem hafif hem de lezzetli tariflerle donatmaya ne dersiniz? Sindirimi kolay, besleyici ve pratik tariflerden oluşan 26. gün iftar menüsü, iftar sofralarınıza şıklık katacak.
RAMAZAN’IN 26. GÜNÜNE ÖZEL İFTAR MENÜSÜ
Çorba: Tarhana Çorbası
Ana Yemek: Orman Kebabı
Salata: Nar Ekşili Gavurdağı Salatası
Yan Lezzet: Kıymalı Gül Böreği
Tatlı: Şekerpare
TARHANA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 4 yemek kaşığı tarhana
- 5 su bardağı su (veya et suyu)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı salça
- Tuz, karabiber
Yapılışı
- Tarhanayı bir bardak suyla açın ve topaklanmaması için iyice karıştırın
- Tereyağını eritin, salçayı ekleyip kavurun
- Üzerine suyu ekleyin ve karıştırarak kaynatın
- Açılmış tarhanayı ekleyip sürekli karıştırarak pişirin
ORMAN KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr kuşbaşı dana eti
- 2 adet patates
- 1 adet havuç
- 1 su bardağı bezelye
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 su bardağı sıcak su
- Tuz, karabiber, kekik
Yapılışı
- Eti tereyağında kavurun, üzerine doğranmış soğanı ekleyin
- Sıcak suyu ekleyip etleri yumuşayana kadar pişirin
- Doğranmış patates ve havuçları ekleyin, bezelyeyi ilave edin
- Baharatları ekleyip 20 dakika daha pişirin ve sıcak servis yapın
NAR EKŞİLİ GAVURDAĞI SALATASI TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet domates
- 1 adet soğan
- 1 adet salatalık
- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, sumak
Yapılışı
- Domates, soğan ve salatalığı küçük küçük doğrayın
- Cevizi ekleyip üzerine zeytinyağı, nar ekşisi ve baharatları ekleyin
- Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve servis yapın
KIYMALI GÜL BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yufka
- 250 gr kıyma
- 1 adet soğan
- 1 çay bardağı süt
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yumurta sarısı (üzeri için)
- Tuz, karabiber
Yapılışı
- Soğanı doğrayıp kıymayla kavurun, baharatları ekleyin
- Yufkaları üçgen şeklinde kesin, süt ve sıvı yağ karışımını sürün
- Kıymalı harcı koyup rulo şeklinde sarın, gül şekli verin
- Üzerine yumurta sarısı sürüp 180°C’de kızarana kadar pişirin
ŞEKERPARE TARİFİ
Malzemeler
- 125 gr tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 çay bardağı irmik
- 1 yumurta
- 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu
- 2,5 su bardağı un
Şerbet için
- 2 su bardağı su
- 2 su bardağı toz şeker
- 2-3 damla limon suyu
Yapılışı
- Hamur malzemelerini yoğurup ceviz büyüklüğünde parçalar koparın
- Şekil verip fırında 180°C’de kızarana kadar pişirin
- Kaynamış ve ılıtılmış şerbeti dökün, tatlının şerbeti çekmesini bekleyin
AFİYET OLSUN!
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