'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 28. günü iftar menüsü

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, sevdiklerinizle birlikte keyifli bir iftar sofrası kurmanız için 28. gün menüsü hazır. Pratik, doyurucu ve lezzetli tariflerle iftar sofranızı zenginleştirebilirsiniz.
RAMAZAN’IN 28. GÜNÜNE ÖZEL İFTAR MENÜSÜ
Çorba: Terbiyeli Tavuk Suyu Çorbası
Ana Yemek: Kuzu Kapama
Salata: Nar Ekşili Roka Salatası
Yan Lezzet: Patatesli Gül Böreği
Tatlı: Cevizli Güllaç
İçecek: Reyhan Şerbeti
TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 adet tavuk göğsü
- 6 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz, karabiber
Yapılışı:
- Tavuk göğsünü haşlayıp didikleyin
- Yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın, kaynayan çorbaya ekleyin
- Tereyağında karabiberi kızdırıp üzerine dökün
KUZU KAPAMA TARİFİ
Malzemeler:
- 1 kg kuzu incik
- 1 su bardağı pirinç
- 3 su bardağı et suyu
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz, karabiber, kekik
Yapılışı:
- Kuzu incikleri tereyağında kızartıp tencereye alın
- Üzerine doğranmış soğanı ekleyip kavurun
- Et suyunu ekleyip kısık ateşte pişirin
- Ayrı bir tencerede pirinci kavurup etin suyuyla demleyin
NAR EKŞİLİ ROKA SALATASI
Malzemeler:
- 1 demet roka
- 1 adet nar
- 1 çay bardağı ceviz
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- Tuz
Yapılışı:
- Rokayı doğrayıp nar taneleri ve cevizle karıştırın
- Zeytinyağı ve nar ekşisini ekleyip servis yapın
PATATESLİ GÜL BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler:
- 3 adet yufka
- 3 adet haşlanmış patates
- 1 çay kaşığı tuz, karabiber
- 1 çay bardağı süt
- 1 yumurta sarısı
Yapılışı:
- Patatesleri ezip baharatlarla karıştırın
- Yufkaları şeritler halinde kesin, iç harcı ekleyip gül şeklinde sarın
- Üzerine yumurta sarısı sürüp 180°C’de 20 dakika pişirin
CEVİZLİ GÜLLAÇ TARİFİ
Malzemeler:
- 10 yaprak güllaç
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı ceviz içi
- 1 yemek kaşığı gül suyu
Yapılışı:
- Sütü ısıtıp şekeri eritin
- Güllaç yapraklarını sütle ıslatıp kat kat dizin
- Her kata ceviz serpiştirip en son gül suyu ekleyin
REYHAN ŞERBETİ TARİFİ
Malzemeler:
- 1 demet reyhan
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 çubuk tarçın
- 3-4 adet karanfil
- 1,5 litre su
- 1 yemek kaşığı limon suyu
Yapılışı:
- Reyhanı, tarçın ve karanfille birlikte kaynatın
- Şeker ve limon suyunu ekleyip süzün
- Soğutup servis yapın
AFİYET OLSUN!
Okuyucu Yorumları 0 yorum