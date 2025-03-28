'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 28. günü iftar menüsü

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, sevdiklerinizle birlikte keyifli bir iftar sofrası kurmanız için 28. gün menüsü hazır. Pratik, doyurucu ve lezzetli tariflerle iftar sofranızı zenginleştirebilirsiniz.

RAMAZAN’IN 28. GÜNÜNE ÖZEL İFTAR MENÜSÜ

Çorba: Terbiyeli Tavuk Suyu Çorbası

Ana Yemek: Kuzu Kapama

Salata: Nar Ekşili Roka Salatası

Yan Lezzet: Patatesli Gül Böreği

Tatlı: Cevizli Güllaç

İçecek: Reyhan Şerbeti

TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü

6 su bardağı su

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Tavuk göğsünü haşlayıp didikleyin

Yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın, kaynayan çorbaya ekleyin

Tereyağında karabiberi kızdırıp üzerine dökün

KUZU KAPAMA TARİFİ

Malzemeler:

1 kg kuzu incik

1 su bardağı pirinç

3 su bardağı et suyu

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

Kuzu incikleri tereyağında kızartıp tencereye alın

Üzerine doğranmış soğanı ekleyip kavurun

Et suyunu ekleyip kısık ateşte pişirin

Ayrı bir tencerede pirinci kavurup etin suyuyla demleyin

NAR EKŞİLİ ROKA SALATASI

Malzemeler:

1 demet roka

1 adet nar

1 çay bardağı ceviz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz

Yapılışı:

Rokayı doğrayıp nar taneleri ve cevizle karıştırın

Zeytinyağı ve nar ekşisini ekleyip servis yapın

PATATESLİ GÜL BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yufka

3 adet haşlanmış patates

1 çay kaşığı tuz, karabiber

1 çay bardağı süt

1 yumurta sarısı

Yapılışı:

Patatesleri ezip baharatlarla karıştırın

Yufkaları şeritler halinde kesin, iç harcı ekleyip gül şeklinde sarın

Üzerine yumurta sarısı sürüp 180°C’de 20 dakika pişirin

CEVİZLİ GÜLLAÇ TARİFİ

Malzemeler:

10 yaprak güllaç

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı ceviz içi

1 yemek kaşığı gül suyu

Yapılışı:

Sütü ısıtıp şekeri eritin

Güllaç yapraklarını sütle ıslatıp kat kat dizin

Her kata ceviz serpiştirip en son gül suyu ekleyin

REYHAN ŞERBETİ TARİFİ

Malzemeler:

1 demet reyhan

1 su bardağı toz şeker

1 çubuk tarçın

3-4 adet karanfil

1,5 litre su

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Reyhanı, tarçın ve karanfille birlikte kaynatın

Şeker ve limon suyunu ekleyip süzün

Soğutup servis yapın

AFİYET OLSUN!