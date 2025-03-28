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'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 28. günü iftar menüsü

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
28.03.2025 08:39
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Ramazan ayının 28. gününe özel olarak hazırladığımız pratik, besleyici ve doyurucu iftar menüsü, sevdiklerinizle keyifli bir akşam geçirmeniz için özenle seçildi. Hafif bir çorba, lezzetli bir ana yemek, yanında nefis bir yan lezzet, ferahlatıcı bir salata ve özel bir tatlıyla bu menü iftar sofralarınıza lezzet katacak. 28 Mart 2025 Cuma Ramazan iftar menüsü ve detaylı tarifler haberimizde...

'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 28. günü iftar menüsü

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, sevdiklerinizle birlikte keyifli bir iftar sofrası kurmanız için 28. gün menüsü hazır. Pratik, doyurucu ve lezzetli tariflerle iftar sofranızı zenginleştirebilirsiniz.

RAMAZAN’IN 28. GÜNÜNE ÖZEL İFTAR MENÜSÜ

Çorba: Terbiyeli Tavuk Suyu Çorbası
Ana Yemek: Kuzu Kapama
Salata: Nar Ekşili Roka Salatası
Yan Lezzet: Patatesli Gül Böreği
Tatlı: Cevizli Güllaç
İçecek: Reyhan Şerbeti

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TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 adet tavuk göğsü
  • 6 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Tavuk göğsünü haşlayıp didikleyin
  • Yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın, kaynayan çorbaya ekleyin
  • Tereyağında karabiberi kızdırıp üzerine dökün

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KUZU KAPAMA TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 kg kuzu incik
  • 1 su bardağı pirinç
  • 3 su bardağı et suyu
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

  • Kuzu incikleri tereyağında kızartıp tencereye alın
  • Üzerine doğranmış soğanı ekleyip kavurun
  • Et suyunu ekleyip kısık ateşte pişirin
  • Ayrı bir tencerede pirinci kavurup etin suyuyla demleyin

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NAR EKŞİLİ ROKA SALATASI

Malzemeler:

  • 1 demet roka
  • 1 adet nar
  • 1 çay bardağı ceviz
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Tuz

Yapılışı:

  • Rokayı doğrayıp nar taneleri ve cevizle karıştırın
  • Zeytinyağı ve nar ekşisini ekleyip servis yapın

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PATATESLİ GÜL BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 3 adet yufka
  • 3 adet haşlanmış patates
  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 yumurta sarısı

Yapılışı:

  • Patatesleri ezip baharatlarla karıştırın
  • Yufkaları şeritler halinde kesin, iç harcı ekleyip gül şeklinde sarın
  • Üzerine yumurta sarısı sürüp 180°C’de 20 dakika pişirin

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CEVİZLİ GÜLLAÇ TARİFİ

Malzemeler:

  • 10 yaprak güllaç
  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı ceviz içi
  • 1 yemek kaşığı gül suyu

Yapılışı:

  • Sütü ısıtıp şekeri eritin
  • Güllaç yapraklarını sütle ıslatıp kat kat dizin
  • Her kata ceviz serpiştirip en son gül suyu ekleyin

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REYHAN ŞERBETİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 demet reyhan
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 çubuk tarçın
  • 3-4 adet karanfil
  • 1,5 litre su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

  • Reyhanı, tarçın ve karanfille birlikte kaynatın
  • Şeker ve limon suyunu ekleyip süzün
  • Soğutup servis yapın

AFİYET OLSUN!
Ramazan

'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere lezzetli ve pratik tarifler'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere lezzetli ve pratik tarifler
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