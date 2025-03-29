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'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 29. günü iftar menüsü

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
29.03.2025 08:32
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Ramazan ayının 29. gününe özel olarak hazırladığımız pratik, besleyici ve doyurucu iftar menüsü, sevdiklerinizle keyifli bir akşam geçirmeniz için özenle seçildi. Hafif bir çorba, lezzetli bir ana yemek, yanında nefis bir yan lezzet, ferahlatıcı bir salata ve özel bir tatlıyla bu menü iftar sofralarınıza lezzet katacak. 29 Mart 2025 Cumartesi Ramazan iftar menüsü ve detaylı tarifler haberimizde...

'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 29. günü iftar menüsü

Ramazan ayının son iftarına geldik! 29. gün menüsü, hem hafif hem de lezzet dolu tarifleriyle bayrama hazırlık yaparken sizi yormadan enfes bir sofra kurmanızı sağlayacak. İşte günün özel iftar menüsü ve tarifleri.

RAMAZAN’IN 29. GÜNÜNE ÖZEL İFTAR MENÜSÜ

Çorba: Tarhana Çorbası
Ana Yemek: Dana Yahni
Salata: Fesleğenli Domates Salatası
Yan Lezzet: Fırında Peynirli Kabak Mücver
Tatlı: Ballı Cevizli Kadayıf Tatlısı
İçecek: Limonlu Taze Nane Şerbeti

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TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı tarhana
  • 5 su bardağı su veya et suyu
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz, kırmızı biber

Yapılışı:

  • Tarhanayı suyla açıp bir tencerede kaynatın
  • Salçayı tereyağında kavurup çorbaya ekleyin
  • Baharatları ekleyip karıştırarak kaynatın

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DANA YAHNİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 600 gr dana kuşbaşı
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı kimyon, karabiber, tuz

Yapılışı:

  • Dana etini tereyağında mühürleyin
  • Soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun
  • Domatesleri doğrayıp baharatlarla birlikte ekleyin
  • Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin

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FESLEĞENLİ DOMATES SALATASI

Malzemeler:

  • 3 adet domates
  • 1 avuç taze fesleğen
  • 1 çay bardağı beyaz peynir
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Domatesleri doğrayıp fesleğenle karıştırın
  • Üzerine beyaz peynir serpiştirip sosunu ekleyin

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FIRINDA PEYNİRLİ KABAK MÜCVER TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 adet kabak
  • 1 yumurta
  • 1 su bardağı lor peyniri
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Dereotu, tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Kabakları rendeleyip suyunu sıkın
  • Tüm malzemeleri karıştırıp küçük parçalar halinde yağlı kağıda koyun
  • 180°C fırında 20 dakika pişirin

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BALLI CEVİZLİ KADAYIF TATLISI

Malzemeler:

  • 250 gr tel kadayıf
  • 100 gr tereyağı
  • 1 su bardağı ceviz içi
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı su
  • 3 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

  • Kadayıfı tereyağıyla harmanlayıp tepsiye yayın
  • Arasına ceviz koyup tekrar kadayıfla kapatın
  • 180°C’de kızarana kadar pişirin
  • Şeker, su ve bal ile şerbet hazırlayıp tatlının üzerine dökün

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LİMONLU TAZE NANE ŞERBETİ

Malzemeler:

  • 1 litre su
  • 2 adet limon suyu
  • 1 avuç taze nane
  • 1 çay bardağı bal
  • 1 çubuk tarçın

Yapılışı:

  • Limon suyu, nane ve tarçını suya ekleyip kaynatın

  • Süzüp bal ekleyin ve soğuk servis yapın

    Ramazan
Bayram sofralarınız şenlensin...Bayram sofralarınız şenlensin...
Ramazan'ın 28. günü iftar menüsü: Pratik, lezizRamazan'ın 28. günü iftar menüsü: Pratik, leziz
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