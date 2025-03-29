'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 29. günü iftar menüsü

Ramazan ayının son iftarına geldik! 29. gün menüsü, hem hafif hem de lezzet dolu tarifleriyle bayrama hazırlık yaparken sizi yormadan enfes bir sofra kurmanızı sağlayacak. İşte günün özel iftar menüsü ve tarifleri.

RAMAZAN’IN 29. GÜNÜNE ÖZEL İFTAR MENÜSÜ

Çorba: Tarhana Çorbası

Ana Yemek: Dana Yahni

Salata: Fesleğenli Domates Salatası

Yan Lezzet: Fırında Peynirli Kabak Mücver

Tatlı: Ballı Cevizli Kadayıf Tatlısı

İçecek: Limonlu Taze Nane Şerbeti

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tarhana

5 su bardağı su veya et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, kırmızı biber

Yapılışı:

Tarhanayı suyla açıp bir tencerede kaynatın

Salçayı tereyağında kavurup çorbaya ekleyin

Baharatları ekleyip karıştırarak kaynatın

DANA YAHNİ TARİFİ

Malzemeler:

600 gr dana kuşbaşı

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kimyon, karabiber, tuz

Yapılışı:

Dana etini tereyağında mühürleyin

Soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun

Domatesleri doğrayıp baharatlarla birlikte ekleyin

Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin

FESLEĞENLİ DOMATES SALATASI

Malzemeler:

3 adet domates

1 avuç taze fesleğen

1 çay bardağı beyaz peynir

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Domatesleri doğrayıp fesleğenle karıştırın

Üzerine beyaz peynir serpiştirip sosunu ekleyin

FIRINDA PEYNİRLİ KABAK MÜCVER TARİFİ

Malzemeler:

2 adet kabak

1 yumurta

1 su bardağı lor peyniri

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Dereotu, tuz, karabiber

Yapılışı:

Kabakları rendeleyip suyunu sıkın

Tüm malzemeleri karıştırıp küçük parçalar halinde yağlı kağıda koyun

180°C fırında 20 dakika pişirin

BALLI CEVİZLİ KADAYIF TATLISI

Malzemeler:

250 gr tel kadayıf

100 gr tereyağı

1 su bardağı ceviz içi

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

Kadayıfı tereyağıyla harmanlayıp tepsiye yayın

Arasına ceviz koyup tekrar kadayıfla kapatın

180°C’de kızarana kadar pişirin

Şeker, su ve bal ile şerbet hazırlayıp tatlının üzerine dökün

LİMONLU TAZE NANE ŞERBETİ

Malzemeler:

1 litre su

2 adet limon suyu

1 avuç taze nane

1 çay bardağı bal

1 çubuk tarçın

Yapılışı: