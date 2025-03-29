'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 29. günü iftar menüsü

Ramazan ayının son iftarına geldik! 29. gün menüsü, hem hafif hem de lezzet dolu tarifleriyle bayrama hazırlık yaparken sizi yormadan enfes bir sofra kurmanızı sağlayacak. İşte günün özel iftar menüsü ve tarifleri.
RAMAZAN’IN 29. GÜNÜNE ÖZEL İFTAR MENÜSÜ
Çorba: Tarhana Çorbası
Ana Yemek: Dana Yahni
Salata: Fesleğenli Domates Salatası
Yan Lezzet: Fırında Peynirli Kabak Mücver
Tatlı: Ballı Cevizli Kadayıf Tatlısı
İçecek: Limonlu Taze Nane Şerbeti
TARHANA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı tarhana
- 5 su bardağı su veya et suyu
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Tuz, kırmızı biber
Yapılışı:
- Tarhanayı suyla açıp bir tencerede kaynatın
- Salçayı tereyağında kavurup çorbaya ekleyin
- Baharatları ekleyip karıştırarak kaynatın
DANA YAHNİ TARİFİ
Malzemeler:
- 600 gr dana kuşbaşı
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet domates
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı kimyon, karabiber, tuz
Yapılışı:
- Dana etini tereyağında mühürleyin
- Soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun
- Domatesleri doğrayıp baharatlarla birlikte ekleyin
- Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin
FESLEĞENLİ DOMATES SALATASI
Malzemeler:
- 3 adet domates
- 1 avuç taze fesleğen
- 1 çay bardağı beyaz peynir
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- Tuz, karabiber
Yapılışı:
- Domatesleri doğrayıp fesleğenle karıştırın
- Üzerine beyaz peynir serpiştirip sosunu ekleyin
FIRINDA PEYNİRLİ KABAK MÜCVER TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet kabak
- 1 yumurta
- 1 su bardağı lor peyniri
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Dereotu, tuz, karabiber
Yapılışı:
- Kabakları rendeleyip suyunu sıkın
- Tüm malzemeleri karıştırıp küçük parçalar halinde yağlı kağıda koyun
- 180°C fırında 20 dakika pişirin
BALLI CEVİZLİ KADAYIF TATLISI
Malzemeler:
- 250 gr tel kadayıf
- 100 gr tereyağı
- 1 su bardağı ceviz içi
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı su
- 3 yemek kaşığı bal
Yapılışı:
- Kadayıfı tereyağıyla harmanlayıp tepsiye yayın
- Arasına ceviz koyup tekrar kadayıfla kapatın
- 180°C’de kızarana kadar pişirin
- Şeker, su ve bal ile şerbet hazırlayıp tatlının üzerine dökün
LİMONLU TAZE NANE ŞERBETİ
Malzemeler:
- 1 litre su
- 2 adet limon suyu
- 1 avuç taze nane
- 1 çay bardağı bal
- 1 çubuk tarçın
Yapılışı:
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